“Non tornare a casa stasera”: l’avvertimento del poliziotto che ha distrutto il mio matrimonio





Sono rimasto immobile, premuto contro le scatole di cartone del trasloco mai svuotate. La sagoma di quella donna, che per diecimila notti avevo chiamato “amore”, incombeva sulla soglia delle scale del seminterrato. Non era più la donna fragile che temeva i temporali. C’era una freddezza nella sua voce che non avevo mai notato, una vibrazione metallica che mi faceva gelare il sangue.





«Elias, non rendermi le cose difficili,» disse lei, facendo il primo passo giù per le scale. Il legno scricchiolò sotto il suo peso. «Siamo stati bene insieme, no? Ti ho dato tutto quello che volevi. Una casa pulita, una compagna devota, il silenzio che cercavi dopo la morte dei tuoi genitori. Perché vuoi rovinare tutto per un pezzetto di carta di un poliziotto troppo curioso?».

«Chi sei?» urlai, e la mia voce mi sembrò quella di un estraneo, stridula e carica di terrore. «Cosa hai fatto alla vera Elena?».

Lei si fermò a metà delle scale. Accese la torcia del suo smartphone, puntandola dritto verso i miei occhi per accecarmi. «La vera Elena era una donna debole, Elias. Una tossicodipendente che stava per bruciare la casa dei suoi genitori per una dose. Io le ho solo dato quello che voleva: una via d’uscita. E lei ha dato a me quello che serviva a me: una vita nuova. Un nome pulito. Un marito con un patrimonio solido e nessuna famiglia a fare domande».

Fece un altro passo. In mano non aveva un coltello, come temevo. Aveva una siringa preriempita. «Quello che il poliziotto non ti ha detto, Elias, è che l’allerta nel sistema non era per un omicidio. Era per una rete di spionaggio industriale. Miller lavora per la sicurezza della società che hai appena citato in giudizio per i brevetti medici. Voleva solo isolarti. Voleva che scappassi da me per poterti prendere lui. Ma io non posso permetterlo. Se ti addormenti ora, domani mattina ci sveglieremo in Canada e dimenticheremo questa brutta serata».

In quel momento, un boato scosse la casa. Non proveniva dalla porta principale, ma dal garage. Luci accecanti invasero il vialetto e vetri che andavano in frantumi risuonarono ovunque. La donna sulle scale si voltò di scatto, perdendo l’equilibrio per un istante. Approfittai di quel secondo per scagliarmi contro di lei, travolgendola. Cademmo entrambi sul pavimento polveroso del seminterrato. La siringa volò via, finendo sotto la vecchia caldaia.

La porta del seminterrato fu abbattuta. Ma non era la polizia di Stato. Erano uomini in tenuta tattica nera, senza insegne, con i volti coperti da maschere balistiche. «Elias Thorne, a terra! Mani sulla testa!» urlarono. Mi schiacciarono contro il cemento mentre altri due afferravano la donna, bloccandola con una brutalità professionale.

Uno degli uomini si tolse la maschera. Era l’agente Miller, il poliziotto che mi aveva fermato sulla Route 77. Ma non era più in divisa da pattuglia. Indossava un giubbotto antiproiettile con la scritta *Federal Bureau of Investigation*.

«Ti avevo detto di non tornare a casa, Elias,» disse Miller, aiutandomi ad alzarmi mentre mi pulivo la polvere dai vestiti. «Speravamo di intercettarla prima che entrasse in casa, ma è stata più veloce del previsto».

Guardai la donna ammanettata. Non stava piangendo. Mi fissava con un odio puro, animalesco.

«Miller, chi è lei?» chiesi con il fiato corto.

«Il suo vero nome è Nadia Volkov,» rispose l’agente. «È una specialista in infiltrazioni profonde. Ha vissuto sotto l’identità di Elena Vance per dieci anni, aspettando che la tua azienda biotecnologica arrivasse alla fase di approvazione dei brevetti federali. Il suo compito era assicurarsi che tu firmassi la cessione dei diritti a una holding russa prima del lancio sul mercato. Il tuo “incidente” era programmato per la prossima settimana, dopo la firma».

Sentii il mondo crollare per la decima volta in un’ora. Ogni carezza, ogni anniversario, ogni volta che mi ero confidato con lei sui miei fallimenti… era tutto parte di un dossier. Non ero un marito. Ero un obiettivo.

Ma il vero colpo di grazia arrivò tre giorni dopo, durante il mio interrogatorio presso gli uffici dell’FBI a Portland. Miller mi fece sedere in una stanza asettica e mi consegnò una cartellina gialla.

«C’è un’altra cosa che devi sapere, Elias. Riguarda la notte dell’incendio a Chicago nel 2014».

«So che la vera Elena è morta lì,» dissi con un filo di voce.

«Sì, è morta. Ma Nadia non l’ha sostituita dopo l’incendio. L’ha sostituita *sei mesi prima*».

Sgranai gli occhi. «Cosa significa?».

«Significa che la donna che hai conosciuto quel giorno nel caffè vicino alla Columbia University… la donna che hai sposato, la donna che hai amato per dieci anni… è sempre stata Nadia. La vera Elena Vance non ha mai incontrato Elias Thorne. Nadia ha ucciso Elena, ha preso la sua identità e poi ha cercato una vittima che corrispondesse al profilo del “marito ideale per un’infiltrazione”. Sei stato scelto in una lista di candidati, Elias. Il vostro incontro fortuito al caffè? Orchestrato. La vostra compatibilità perfetta? Studiata a tavolino».

Uscii dall’edificio federale nel tardo pomeriggio. Il cielo era di un arancione bruciato che mi ricordava le luci della pattuglia sulla Route 77. Mi sedetti su una panchina e tirai fuori il biglietto stropicciato che Miller mi aveva dato. Lo rilessi per l’ultima volta.

Non avevo perso una moglie. Avevo perso una vita che non era mai esistita.

Dieci anni di ricordi erano diventati cenere. Ogni momento di felicità era stato una transazione.

Oggi vivo in una città diversa, sotto un nome diverso. L’azienda è stata venduta e i brevetti sono stati resi pubblici per impedire alla Volkov e ai suoi mandanti di trarne profitto. Non ho più cercato l’amore. Ogni volta che incontro una donna e lei mi sorride, cerco istintivamente una voglia sul suo collo, un dettaglio che non corrisponda, una crepa nella maschera.

Nadia Volkov è in un carcere di massima sicurezza e non uscirà mai più. Ma la prigione più grande è quella in cui vivo io: quella del dubbio costante. A volte, la notte, mi sveglio sentendo il profumo del suo tè al piano di sopra e per un secondo, un solo maledetto secondo, vorrei che la bugia continuasse.

Poi mi ricordo dell’odore dell’asfalto sulla Route 77 e della voce di Miller. E capisco che la verità non ti rende sempre libero. A volte, ti lascia solo in un deserto di specchi infranti.

Visualizzazioni: 140



