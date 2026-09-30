Off Campus 2, attesa in Italia: tutto sulla nuova stagione Prime Video tra novità e ritorni





Off Campus, la serie rivelazione di Prime Video ispirata ai romanzi di Elle Kennedy, si prepara a tornare con una seconda stagione, anche se ancora priva di una data di uscita ufficiale. Amazon non ha diffuso dettagli precisi sull’esordio, ma la fase di produzione è quasi conclusa e la finestra più probabile per la pubblicazione resta il 2027, molto attesa anche dal pubblico italiano, appassionato di young adult e drammi romantici.





Stato della produzione e ipotesi sulla data

Il rinnovo della serie era stato annunciato in anticipo, il 12 febbraio 2026, come segno di grande fiducia da parte degli Amazon MGM Studios. La prima stagione, lanciata il 13 maggio 2026 con otto episodi da 46 a 56 minuti, è stata accolta positivamente sia dal pubblico che dalla critica.

Le riprese della stagione 2 si sono svolte a Vancouver, città che già ospitava l’universo della Briar University, con i lavori terminati a settembre 2026. Gli ultimi video dal set mostrano il cast impegnato nelle riprese finali, rafforzando la previsione che i nuovi episodi possano arrivare nella primavera 2027 – il mese di maggio è fra i più citati dagli addetti ai lavori.

Il passaggio dalla produzione alla post-produzione – che comprende montaggio, colonne sonore, doppiaggio e adattamenti locali – rende ancora difficile comunicare una data precisa. Prime Video non ha ancora confermato la fine ufficiale delle riprese, lasciando i fan in attesa di notizie più dettagliate.

Nuove dinamiche e protagonisti della seconda stagione

Nella scia dei romanzi di Elle Kennedy, Off Campus cambia coppia protagonista ogni stagione. Dopo aver seguito Hannah Wells e Garrett Graham, la seconda stagione si concentrerà sul rapporto tra Allie Hayes e Dean Di Laurentis, interpretati da Mika Abdalla e Stephen Kalyn. Secondo indiscrezioni, la loro sintonia – già suggerita nei primi episodi – sarà il cuore della nuova trama, ispirata direttamente al terzo libro della saga, The Score.

Il cambio di focus porta anche un diverso tono narrativo. Allie, descritta finora come brillante e presente, avrà uno sviluppo psicologico ulteriore; Mika Abdalla ha parlato di un percorso emotivo complesso per il suo personaggio. Dean, invece, mostrerà un lato più vulnerabile dietro la sua apparente sicurezza.

Hannah (Ella Bright) e Garrett (Belmont Cameli) continueranno a fare parte della storia, insieme ai compagni storici John Logan (Antonio Cipriano) e John Tucker (Jalen Thomas Brooks). A cambiare saranno però gli equilibri tra i personaggi, con l’introduzione di nuove figure di rilievo.

Nuovi ingressi e assenze importanti

India Fowler si unisce al cast come presenza regolare nel ruolo di Grace Ivers dal 30 aprile 2026

si unisce al cast come presenza regolare nel ruolo di Grace Ivers dal Phillipa Soo entra in un ruolo ricorrente

entra in un ruolo ricorrente Shay Rudolph partecipa anch’essa come presenza ricorrente dal 13 agosto 2026

Tra le novità negative, spicca l’assenza confermata di Josh Heuston, volto di Justin Kohl nella stagione inaugurale e frontman della band After Hours, una storyline che aveva coinvolto il personaggio di Hannah.

La serie e il successo internazionale

Off Campus nasce da un’idea di Louisa Levy ed è prodotta da Prime Video, adattando per la TV i bestseller di Elle Kennedy. La prima stagione è ambientata tra amicizia, hockey, feste e relazioni all’università Briar Hawks. Le riprese erano state effettuate a Vancouver, presso la University of British Columbia, scelta per rappresentare il campus.

L’accoglienza calorosa è confermata anche dal successo della colonna sonora Off Campus: The Mixtape, pubblicata da Island Records e arricchita dal cameo musicale di Remi Wolf.

Cosa aspettarsi nell’attesa

Nell’attesa della seconda stagione, gli appassionati possono esplorare serie simili, sempre disponibili sulle piattaforme streaming in Italia:

Icebreaker : trasposizione dal romanzo sportivo romance, che unisce drammi giovanili e ambientazioni universitarie legate all’hockey, disponibile su Netflix.

: trasposizione dal romanzo sportivo romance, che unisce drammi giovanili e ambientazioni universitarie legate all’hockey, disponibile su Netflix. Gen V: spin-off dell’acclamata The Boys, ambientato in un college sui generis frequentato da aspiranti supereroi.

Rimane dunque alta l’attenzione tra i fan italiani ed europei per il ritorno di Off Campus. La stagione 2 promette nuove dinamiche, intrecci emozionanti e una rappresentazione sempre più coinvolgente dell’universo universitario, con possibili ricadute anche su futuri adattamenti europei visto l’interesse di Prime Video per i mercati locali.

Riepilogo e prospettive per i fan italiani

No, la data ufficiale di uscita non è ancora stata comunicata da Prime Video. Le anticipazioni puntano comunque sulla primavera del 2027 come periodo più probabile per la messa in onda.

Il fulcro della stagione sarà la coppia Allie Hayes (Mika Abdalla) e Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn), già amati dal pubblico della saga letteraria. Hannah e Garrett resteranno nello show in ruoli secondari ma continuativi. Le riprese si sono svolte, come in passato, presso la University of British Columbia di Vancouver.

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