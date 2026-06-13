Ogni mattina alle 7:22 ordinava lo stesso caffelatte. Al 62° giorno, ho trovato un foglietto che mi ha ghiacciato il sangue.





Le prime due settimane non ci ho fatto caso. Arriva gente nuova al bar tutti i giorni. Chi resta, chi va. Ma lui restava. Ogni mattina alle 7:22 — l’ho notato perché l’orologio sopra la macchina del caffè ha una lancetta dei secondi che fa tic tac come un cuore impazzito — entrava, chiudeva l’ombrello anche se non pioveva, ordinava la stessa identica cosa, e si sedeva allo stesso identico tavolo.





Non parlava con nessuno.

Qualche volta leggeva il giornale. Qualche volta guardava fuori dalla finestra. Ma la maggior parte del tempo, teneva le mani intorno alla tazza e guardava il vuoto. E nelle sue pupille c’era una tristezza così pesante che a volte mi veniva voglia di andare da lui e chiedergli: Ehi, tutto bene?

Ma non l’ho fatto.

Perché al bar ho imparato una regola: i clienti non vogliono che gli chiedi se tutto bene. Vogliono il caffè, il cornetto, e il silenzio.

Così ho taciuto.

E ho guardato.

Dopo un mese, ho iniziato a notare i dettagli.

Le sue scarpe. Erano eleganti, di cuoio scuro, ma consumate sul tacco come se avesse camminato per chilometri prima di arrivare qui. Le mani. Aveva le nocche segnate, piccole cicatrici bianche sulle dita, come se qualcuno le avesse cucite male. L’odore. Un misto di legno vecchio e di sigarette leggere, anche se non l’avevo mai visto fumare.

E poi c’era il modo in cui guardava la porta.

Non era uno sguardo normale. Non era lo sguardo di chi aspetta un amico in ritardo. Era lo sguardo di chi ha paura che entri qualcuno. O forse, di chi spera che entri qualcuno. Non riuscivo a capire quale delle due.

Una mattina, dopo quarantadue giorni, successe qualcosa che mi fece accelerare il cuore.

Mentre gli portavo il caffelatte — aveva smesso di prendere il cornetto, ormai prendeva solo la bevanda — notai che sul tavolo, accanto alla tazza, c’era una fotografia.

Era piccola, consumata ai bordi, come se l’avesse toccata migliaia di volte. Nella foto c’era una bambina. Forse sei, sette anni. Aveva i capelli raccolti in due codine e un sorriso enorme, di quelli che ti spezzano il cuore solo a guardarli.

Lui si accorse che avevo visto.

Con un movimento rapido, quasi violento, coprì la foto con la mano.

«Scusa» mormorai. «Non volevo…»

«Niente» disse lui. La voce era secca. «Non è niente.»

Ma era qualcosa. Era chiaramente qualcosa.

E da quel giorno, la mia curiosità divenne un mostro che non riuscivo più a tenere a catena.

Venticinque giorni dopo.

Ero arrivata al bar alle 6:30 come sempre. Avevo aperto le serrande, acceso le macchine, controllato che ci fossero abbastanza brioche. Fuori faceva freddo. Un freddo umido che ti entra nelle ossa e non ti lascia più.

Lui arrivò alle 7:22.

Lo vidi parcheggiare una macchina che non avevo mai notato prima. Una Fiat grigia, vecchia, con un paraurti ammaccato. Scese, si aggiustò il cappotto, e varcò la soglia come faceva ogni giorno.

Ma quella mattina c’era qualcosa di diverso.

Non aveva l’ombrello. Non aveva il giornale. Non aveva niente, tranne una busta gialla che teneva stretta al petto come se contenesse la sua stessa vita.

«Il solito?» chiesi, cercando di sembrare normale.

Lui mi guardò. Per la prima volta in due mesi, i suoi occhi non erano spenti. Erano accesi. Accesi di una luce che non mi piaceva.

«No» disse. «Oggi non voglio il caffelatte.»

Restai in silenzio, in attesa.

«Oggi voglio dirle una cosa» continuò. La voce era più ferma del solito, ma le mani tremavano. «Vengo qui ogni giorno da due mesi. Lo sa perché?»

Negai con la testa.

«Perché lei somiglia a mia figlia.»

Il mondo intorno a me smise di esistere per un secondo. Le macchine del caffè, i clienti, le sedie, tutto diventò sfocato.

«Senta, non so cosa…»

«Si chiami Giulia, vero?» mi interruppe. «L’ho sentito chiamare dagli altri clienti. Giulia. Anche mia figlia si chiamava Giulia.»

Si chiamava. Passato remoto.

«Senta, forse è meglio se…»

«È morta.»

La parola cadde tra di noi come un macigno.

«Sei mesi fa» continuò lui. «Un’auto l’ha investita mentre attraversava la strada. Non aveva neanche quindici anni. E da quel giorno, io non ho più dormito. Non ho più mangiato. Non ho più fatto niente, tranne cercare un suo sorriso in giro per la città.»

Le sue labbra tremavano. Le nocche delle mani, strette intorno alla busta gialla, erano bianche.

«L’ho trovato in lei» sussurrò. «Il primo giorno che sono entrato qui, lei mi ha sorriso mentre mi porgeva il caffelatte. E per un secondo, per un solo maledetto secondo, ho rivisto mia figlia.»

Io non sapevo cosa dire. Le parole mi erano morte in gola.

«Non voglio che si spaventi» aggiunse lui, facendo un passo indietro. «Non voglio niente da lei. Non sono pazzo. Non sono un pericolo. Volevo solo che qualcuno sapesse. Perché se domani non mi vede più, almeno qualcuno saprà chi ero.»

Posò la busta gialla sul bancone, accanto al posacenere di vetro.

E uscì.

Il campanello della porta fece din don.

Poi silenzio.

Non aprii subito la busta.

La tenni lì per tutta la mattina, mentre servivo caffè a operai e impiegati, mentre asciugavo tazze e pulivo il bancone. Ogni tanto la guardavo. Era una busta semplice, di quelle che si comprano in cartoleria, senza scritta sopra.

Quando chiuse il bar alle 14:00, mi sedetti al tavolo vicino alla finestra — il suo tavolo — e la aprii.

Dentro c’erano tre cose.

Una lettera scritta a mano, tre pagine fitte fitte.

Una fotografia di una bambina con due codine e un sorriso immenso.

E un foglietto piccolo, piegato in quattro.

Sulla fotografia, sul retro, c’era scritto: «Giulia, 7 anni. Il giorno del suo primo concerto di pianoforte. Era felice.»

La lettera era per me.

Cominciai a leggere.

«Cara Giulia,

Mi chiamo Roberto. Ho cinquantadue anni. Faccio il falegname, anche se non lavoro più da quando è successo. Mia moglie se n’è andata un mese dopo il funerale. Ha detto che guardandomi vedeva solo il vuoto. Forse aveva ragione.

Vengo al suo bar ogni giorno perché il suo sorriso è l’unica cosa che mi fa sentire ancora vivo. Lo so che suona patetico. Lo so che una ragazza di ventinove anni non dovrebbe sentirsi dire queste cose da uno sconosciuto. Ma non ho più niente da perdere. E le persone che non hanno niente da perdere, a volte, dicono la verità.

Mia figlia amava il caffelatte. Glielo preparavo ogni mattina prima di portarla a scuola. Lo prendeva con un cucchiaino di zucchero a velo sulla schiuma, proprio come lo prepara lei. Quando l’ho assaggiato il primo giorno, ho pianto in macchina per mezz’ora.

Non so perché le sto scrivendo tutto questo. Forse perché tra una settimana è il suo compleanno. Avrebbe compiuto quindici anni. E io non so come farò ad alzarmi dal letto quel giorno.

Le allego un foglietto. Lo apra quando si sentirà pronta. Non ora. Forse mai. Ma se un giorno avrà bisogno di sapere la verità su di me, lo apra.

Grazie per i caffelatte. Grazie per il sorriso.

Roberto»

Tenni il foglietto piegato in mano per molto tempo.

Ero seduta al suo tavolo. Fuori cominciava a piovere, come il primo giorno che l’avevo visto. Le gocce scorrevano sul vetro come lacrime lente.

Aprii il foglietto.

C’erano solo tre righe, scritte con una grafia tremante.

«Domani non verrò più. Ho comprato una corda nuova ieri. Era quella che usava per legare la sua altalena. Mi sembra giusto.»

Il cuore mi si fermò.

Guardai la data in cima alla lettera. Era stata scritta tre giorni prima.

L’ultima volta che Roberto era venuto al bar era stato due giorni fa. Ieri non era venuto. Oggi nemmeno.

Mi alzai di scatto. La sedia cadde all’indietro con un rumore secco. Presi il telefono, cercai il numero del bar — lo avevo salvato per le ordinazioni — e chiamai la polizia.

«Pronto? Ho bisogno di aiuto. C’è un uomo che… che forse ha fatto qualcosa di brutto. Non so dove abita. So solo che si chiama Roberto, fa il falegname, e ha una figlia morta sei mesi fa.»

L’operatore mi chiese di calmarmi. Di dare più dettagli.

Ma io non avevo più dettagli.

Avevo solo una fotografia di una bambina felice e un foglietto che parlava di una corda.

La polizia lo trovò dopo quattro ore.

Era nella sua officina, quella dove aveva lavorato per trent’anni. Era seduto per terra, con la schiena contro un armadio di attrezzi, e teneva in mano una foto di sua figlia. La corda era lì, accanto a lui, ma non l’aveva usata.

Aveva cambiato idea all’ultimo momento.

Quando gli agenti lo trovarono, piangeva. Non riusciva a smettere. Diceva solo: «Non ce l’ho fatta. Volevo, ma non ce l’ho fatta.»

Lo portarono in ospedale. Poi in una comunità psichiatrica.

Io non lo vidi più per un mese.

Il giorno che uscì, tornò al bar.

Era diverso. Aveva perso peso. La barba era più lunga, i capelli più bianchi. Ma gli occhi… gli occhi non erano più vuoti. Erano stanchi, certo. Ma c’era qualcosa dentro di loro che prima non c’era.

Speranza? Forse. O forse solo la stanchezza di chi ha deciso di continuare a vivere.

Entrò. Il campanello fece din don. Mi guardò.

«Un caffelatte?» chiesi.

Lui annuì. «Con un cucchiaino di zucchero a velo sulla schiuma.»

Lo preparai. Glielo portai al tavolo vicino alla finestra. Mi sedetti di fronte a lui senza chiedere il permesso.

«Non l’ha fatto» dissi.

«No» rispose. «All’ultimo ho pensato a lei.»

«A me?»

«Al suo sorriso. Al modo in cui mi ha sempre servito il caffè senza farmi sentire uno sconosciuto. A come mi ha cercato quando ha letto il biglietto. Nessuno mi aveva mai cercato prima. Nemmeno mia moglie.»

Le lacrime cominciarono a rigargli il viso, silenziose.

«Lei mi ha salvato la vita, Giulia. Non lo dimenticherò mai.»

Io non sapevo cosa dire. Le parole giuste non esistono per momenti come questo. Così feci l’unica cosa che mi venne in mente.

Posai la mano sulla sua.

«Roberto, domani torni. E dopodomani. E ogni giorno che vuole. Il caffelatte è sempre qui. E anche il sorriso.»

Lui pianse per un lungo minuto. Poi si asciugò gli occhi con il dorso della mano, e bevve il caffelatte.

Fuori, la pioggia era cessata.

E per la prima volta in due mesi, un raggio di sole entrò dalla finestra e illuminò il tavolo vicino al semaforo.

Roberto viene ancora al bar.

Ogni mattina alle 7:22. Ordina sempre caffelatte con zucchero a velo sulla schiuma. Si siede sempre allo stesso tavolo. Qualche volta parliamo. Qualche volta no. Ma ogni giorno, prima di andarsene, mi lascia una monetina da due euro sulla bustina dello zucchero.

Un giorno gli ho chiesto perché.

Lui ha sorriso. Il primo sorriso vero che gli vedevo fare.

«Per comprare il caffelatte a mia figlia» ha detto. «Lei non c’è più, ma finché io vengo qui, in un certo senso, lo beve ancora.»

Non ho più chiesto niente.

E ogni mattina, quando preparo il suo caffelatte, metto un po’ più di cura. Un po’ più di schiuma. Un pizzico di zucchero in più.

Per Giulia. Quella con le codine e il sorriso immenso.

Perché i cuori si sciolgono alla vista di un uomo che va nello stesso bar ogni giorno per due mesi.

Ma a volte, ciò che scioglie il cuore non è l’abitudine.

È la speranza che, anche quando tutto sembra finito, qualcuno ti prepari ancora il caffè.

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