Ogni notte mio figlio faceva la doccia alle 3 del mattino. Una notte ho guardato attraverso la porta e ho visto una bambola che sembrava me.





Quella notte, non riuscii a dormire.





Le tre del mattino arrivarono puntuali. Sentii Nathan alzarsi dal letto, camminare verso il bagno, chiudere la porta.

Il rumore dell’acqua.

Ma questa volta, non rimasi nel letto.

Mi alzai. Camminai silenziosamente attraverso il corridoio. Mi fermai davanti alla porta del bagno.

La porta era socchiusa.

Non completamente chiusa. Un piccolo spazio, appena abbastanza per vedere.

Mi chinai. Guardai attraverso lo spiraglio.

E ciò che vidi mi fece cadere in ginocchio.

Nathan era in piedi sotto la doccia, ma non stava facendo la doccia. Stava versando acqua su qualcosa. Su qualcuno.

Una bambola.

Una bambola grande, con i capelli lunghi e scuri. Con il viso dipinto per assomigliare a me. Con gli occhi che sembravano seguirmi.

Nathan parlava alla bambola.

“Non preoccuparti, mamma. L’acqua laverà via tutto. Laverà via il dolore. Laverà via la colpa.”

La sua voce era calma. Troppo calma.

Poi si voltò.

I suoi occhi incontrarono i miei attraverso lo spiraglio della porta.

Il suo viso si contorse in un’espressione che non avevo mai visto prima. Non era Nathan. Era qualcun altro.

Qualcosa di familiare. Qualcosa di malvagio.

Ricordavo quella espressione.

L’avevo vista sul volto di mia madre. L’ultima volta che l’avevo vista.

Prima che cercasse di uccidermi.

Parte Quarta: La Fuga

Non so come feci a tornare nella mia stanza.

Non so come feci a rimanere in piedi, a mettermi i vestiti, a prendere la mia borsa.

Ma lo feci.

Mentre Nathan era ancora in bagno, uscii di casa.

Camminai per le strade buie. Non sapevo dove stavo andando. Non mi importava.

Dovevo allontanarmi.

Arrivai alla stazione degli autobus alle quattro del mattino. Presi il primo autobus disponibile.

Non importava la destinazione. Importava solo che fosse lontano.

Arrivai in una città che non conoscevo. Trovai un rifugio per anziani. Una comunità per persone come me. Persone che avevano bisogno di aiuto.

Mi presentai alla reception.

“Posso aiutarla?” chiese la donna al banco.

“Ho bisogno di un posto dove stare,” dissi. “Per favore. Non posso tornare a casa.”

Mi guardarono con sospetto. Ma quando raccontai la mia storia, le loro espressioni cambiarono.

“Si sieda,” disse la donna. “Le troveremo una stanza.”

Parte Quinta: Il Passato che Ritorna

Ma non potevo lasciarlo andare.

Nathan era mio figlio. Il mio unico figlio. L’avevo cresciuto da sola. L’avevo amato più di qualsiasi altra cosa al mondo.

E ora, lo stavo lasciando indietro.

Passai giorni a tormentarmi. A chiedermi se avevo fatto la cosa giusta. A chiedermi se Nathan era davvero malato. O se era solo confuso. O se era un mostro come mia madre.

La mia testa era un vortice di domande senza risposta.

Poi, una settimana dopo, ricevetti una lettera.

Era di Nathan.

“Mamma,

Non so perché te ne sei andata. Non so cosa ho fatto di sbagliato. Ma voglio che tu sappia che ti amo. Ti ho sempre amata. E ti amerò per sempre.

Ho capito che i miei comportamenti ti hanno spaventata. E mi dispiace. Non volevo spaventarti. Volevo solo… sistemare le cose.

La bambola era per te. La stavo facendo per te. Perché sembrassi come quando eri giovane. Perché non dovessi mai invecchiare. Perché non dovessi mai morire.

Lo so che sembra strano. Lo so che sembra malato. Ma è il mio modo di amarti. Il mio modo di tenerti con me.

Per favore, torna a casa. Possiamo parlare. Possiamo sistemare tutto.

Ti amo, mamma.

Nathan”

Parte Sesta: La Decisione

Lessi la lettera cento volte.

Ogni parola mi trafiggeva il cuore.

Nathan non era un mostro. Era un figlio che aveva paura di perdere sua madre. Era un uomo che non sapeva come esprimere il suo amore. Era un’anima ferita.

Ma era anche qualcos’altro.

Era il figlio di mia madre.

E mia madre era stata una donna malata. Una donna che aveva fatto cose orribili. Una donna che aveva trasmesso la sua follia a suo figlio.

Era colpa mia? Avevo passato la follia a Nathan? Avevo rovinato la sua vita?

Decisi di tornare.

Non perché avessi perdonato. Non perché avessi dimenticato.

Ma perché era mio figlio. E dovevo almeno provare ad aiutarlo.

Parte Settima: Il Confronto

Tornai a casa. La porta era aperta.

Nathan era seduto sul divano, la bambola in grembo.

“Mamma,” disse, alzandosi. “Sei tornata.”

“Nathan,” dissi, la voce tremante. “Dobbiamo parlare.”

Lui annuì. “Lo so.”

“La bambola,” dissi. “Perché?”

“Perché ho paura di perderti,” rispose. “Perché sei tutto ciò che ho. Perché senza di te, non ho niente.”

“Ma Nathan, la bambola… è come se fossi io. È inquietante. È malato.”

“Lo so,” disse, con le lacrime agli occhi. “Lo so. Ma non so come fermarmi. Non so come smettere di avere paura.”

Mi sedetti accanto a lui. Presi la sua mano.

“Aiuto,” dissi. “Abbiamo bisogno di aiuto. Insieme. Con un professionista.”

Lui mi guardò. “E se non funziona?”

“Allora proveremo qualcos’altro. Fino a quando non troveremo una soluzione.”

Ci abbracciammo. Piansi. Lui pianse.

E per la prima volta in mesi, sentii che forse c’era una via d’uscita.

Epilogo

Nathan iniziò la terapia.

Io iniziai la terapia.

Insieme, imparammo a parlare. A condividere. A guarire.

Ci vollero anni. Ci furono ricadute. Ci furono notti in cui pensai di arrendermi.

Ma alla fine, Nathan imparò a gestire le sue paure. Imparò che la morte è parte della vita. Imparò che amare qualcuno significa lasciarlo andare.

Oggi, Nathan è un uomo diverso. Ha un lavoro. Ha una fidanzata. Ha una vita.

Io vivo ancora nella comunità per anziani. Ma non è più una fuga. È una scelta.

Vado a trovare Nathan ogni fine settimana. Mangiamo insieme. Parliamo. Ridiamo.

La bambola è stata distrutta. Ma il suo ricordo rimane.

Per ricordarmi che a volte, l’amore più profondo può nascondere la paura più grande.

E che la vera forza non è fuggire, ma affrontare i mostri, anche quando quelli che hai di fronte sono quelli che ami.

TITOLI VIRALI

Ogni notte mio figlio faceva la doccia alle 3 del mattino. Una notte ho guardato attraverso la porta e ho visto una bambola che sembrava me. Mio figlio parlava a una bambola mentre l’acqua scorreva. Sembrava me. Sembrava mia madre. Dovevo scappare. Le docce di mio figlio alle 3 del mattino non erano un’abitudine. Erano una preghiera. Una preghiera inquietante. Ho lasciato mio figlio all’alba. Ma non potevo lasciarlo indietro. Non potevo dimenticare gli occhi di mia madre nei suoi. “L’acqua laverà via tutto,” sussurrava mio figlio. Ma cosa stava lavando? La sua anima o la sua paura di perdermi?

DESCRIZIONE OTTIMIZZATA

Mio figlio si svegliava ogni notte alle 3 del mattino. La doccia scorreva. Io ascoltavo, pensando fosse solo stress.

Poi una notte, ho guardato attraverso la porta socchiusa.

Nathan non era solo nella doccia. Parlava con una bambola. Una bambola con i capelli scuri. Con il mio viso.

E gli occhi con cui mi guardava… erano gli stessi di mia madre. La donna che aveva cercato di uccidermi.

Ho lasciato la sua casa all’alba. Sono scappata in una comunità per anziani.

Ma non potevo lasciarlo indietro.

Era mio figlio. Era il mio sangue. Era la mia paura più grande.

Una storia di follia, paura e amore materno che sfida ogni confine.

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