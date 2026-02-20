«Ordinerò la bara della migliore qualità per te», sussurrò il marito all’orecchio della moglie in coma, già immaginando come avrebbe speso il suo denaro… Ma proprio in quell’istante ricevette un messaggio davvero terrificante.





Da più di due settimane sua moglie era in coma.





Dopo il terribile incidente, non aveva più ripreso conoscenza. Era tenuta in vita solo dai macchinari. I medici erano stati molto chiari con lui: le probabilità di recupero erano quasi nulle. Sarebbe stato meglio considerare di staccare le macchine per non prolungare la sua sofferenza.

Il marito annuì. Accettò troppo in fretta.

Perché stava aspettando quel giorno.

Lo aspettava da molto tempo.

Davanti ai medici recitò perfettamente la parte del marito distrutto: spalle curve, testa bassa, singhiozzi così convincenti che una giovane infermiera dovette asciugarsi le lacrime di nascosto.

«Lasciatemi almeno salutarla…» supplicò con voce tremante. «Sto per perdere l’amore della mia vita…»

I medici acconsentirono.

Entrò nella stanza da solo. Sua moglie era lì, immobile. Sembrava serena, quasi viva, come se stesse solo dormendo. Solo il tubo nella gola rivelava la verità.

Si sedette accanto a lei. Notò l’infermiera nel corridoio che lo osservava attentamente.

Così recitò ancora.

Le accarezzò i capelli, finse tenerezza, si forzò una lacrima. Si chinò verso di lei, come un uomo spezzato dal dolore.

E, avvicinandosi al suo orecchio, sussurrò così piano che nessuno potesse sentirlo, tranne lei:

«Ordinerò la bara della migliore qualità per te, tesoro…»

Accennò un sorriso.

«Ho già i soldi. Ora tutto il tuo denaro è mio.»

Si raddrizzò, lanciò un ultimo sguardo e stava per uscire quando il telefono vibrò.

Un messaggio.

Nel leggerlo, il sangue gli si gelò nelle vene.

“Tesoro… se stai leggendo questo, significa che pensavi che non potessi sentirti.

Ma ho sentito tutto.”

Il cuore iniziò a battergli furiosamente.

Il messaggio continuava:

“Non sono morta. Non lo sono mai stata.

E ora tutti sapranno chi sei davvero.”

Il telefono quasi gli scivolò di mano.

Si voltò di scatto verso il letto.

Le dita di sua moglie si mossero.

I macchinari cambiarono ritmo. Il monitor cardiaco accelerò. I suoi occhi si aprirono lentamente, fissandolo con una lucidità inquietante.

L’infermiera entrò di corsa, seguita dai medici.

«Si sta svegliando!» gridò qualcuno.

Il marito cercò di indietreggiare, ma le gambe non gli rispondevano.

Nei giorni successivi, la verità emerse.

Il coma non era mai stato così profondo come lui credeva. In certi momenti era cosciente. Abbastanza cosciente da sentire. Da capire. E da registrare tutto.

Già prima dell’incidente sospettava di lui. Aveva trasferito la maggior parte dei suoi beni su un conto protetto e lasciato prove al suo avvocato.

Il messaggio era programmato per essere inviato proprio in quel momento.

Pochi giorni dopo, suo marito non era più in ospedale.

Era sotto interrogatorio.

Frode. Tentata appropriazione indebita. Cospirazione.

Lei sopravvisse.

E mentre lui perse tutto — denaro, reputazione, libertà — lei riottenne non solo la sua vita, ma qualcosa di ancora più grande:

La possibilità di ricominciare.

Lontano dall’uomo che aveva desiderato la sua morte.



