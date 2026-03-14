Orrore in Italia: tenta di strappare una bimba di due anni alla madre, salvata dalla sua reazione





A Trieste una 40enne di origine brasiliana è stata denunciata per tentato sequestro di persona, dopo aver cercato di portare via una bimba di due anni dalle braccia della madre.





Momenti di forte agitazione si sono registrati nella serata di giovedì 12 marzo in un quartiere residenziale di Trieste, dove una donna avrebbe cercato di sottrarre una bambina molto piccola alla madre che la teneva in braccio. L’episodio ha provocato paura tra le persone presenti, attirando l’attenzione dei passanti e richiedendo l’intervento della polizia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, fornita in base alle segnalazioni raccolte sul posto, la protagonista della vicenda è una cittadina brasiliana di circa 40 anni. La donna si sarebbe avvicinata alla madre, che in quel momento teneva tra le braccia la figlia di due anni, tentando di afferrare la bambina e di portarla via. Il contatto sarebbe avvenuto in maniera improvvisa, cogliendo inizialmente di sorpresa il nucleo familiare.

La reazione della madre è stata immediata. La donna, resasi conto del gesto, si sarebbe opposta con decisione, stringendo a sé la bambina e impedendo che la 40enne riuscisse nel proprio intento. Il tentativo di sottrazione, avvenuto in pochi istanti, non è quindi andato a buon fine grazie alla prontezza della madre, che è riuscita a trattenere la piccola e a sottrarsi alla presa dell’aggressora.

Nel frattempo, alcuni passanti che si trovavano nelle vicinanze hanno assistito alla scena. Colpiti dal comportamento della 40enne e dalla concitazione del momento, hanno ritenuto necessario allertare le forze dell’ordine. È stato quindi richiesto l’intervento della polizia, che è stata informata di un possibile tentativo di rapimento di minore in corso in quel quartiere di Trieste.

Durante quei minuti, secondo quanto riportato, anche il padre della bambina sarebbe intervenuto, cercando di raggiungere la donna ritenuta responsabile del gesto. Le testimonianze indicano che l’uomo avrebbe tentato di aggredirla, probabilmente in preda allo shock e alla preoccupazione per la sicurezza della figlia. La situazione, già carica di tensione, ha rischiato così di degenerare ulteriormente.

Subito dopo l’episodio, la 40enne si sarebbe allontanata dalla zona, lasciando sul posto la famiglia e i testimoni. Grazie alle indicazioni fornite dai presenti, gli agenti intervenuti hanno avviato rapidamente le ricerche nella stessa area del quartiere. In poco tempo, la donna è stata individuata nei pressi di un esercizio pubblico della zona.

La polizia ha infatti rintracciato la sospettata seduta ai tavolini di un bar del quartiere, non lontano dal luogo in cui si sarebbe verificato il tentativo di sottrazione della bambina. Gli agenti l’hanno fermata e identificata, verificando le sue generalità e raccogliendo i primi elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni emerse, la 40enne potrebbe essere affetta da un disturbo di natura psichica. Questa ipotesi, che dovrà essere eventualmente approfondita nelle sedi opportune, è stata evidenziata nelle fasi successive al fermo, sulla base degli elementi raccolti dalle forze dell’ordine e delle condizioni in cui la donna è stata trovata. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sul suo stato di salute.

Nonostante questo possibile quadro di disagio personale, nei confronti della 40enne è scattata una denuncia formale. La donna è ora chiamata a rispondere dell’accusa di tentato sequestro di persona, un reato che, se confermato, configura un’ipotesi particolarmente grave, soprattutto in presenza di una vittima minorenne. Saranno le indagini e le eventuali valutazioni della magistratura a chiarire le responsabilità penali e l’esatta qualificazione dei fatti.

Fortunatamente, dal punto di vista fisico, la bambina non ha riportato lesioni. Anche i genitori, pur scossi dall’accaduto, non hanno subito conseguenze fisiche. La vicenda, tuttavia, ha provocato un forte impatto emotivo sulla famiglia, che si è trovata a vivere una situazione improvvisa e potenzialmente pericolosa in un contesto quotidiano e apparentemente tranquillo.

L’episodio avvenuto a Trieste riporta l’attenzione sulla gestione di situazioni che coinvolgono persone con possibili fragilità psichiche e sul rapido intervento delle forze dell’ordine in casi in cui può essere messa a rischio l’incolumità di minori. La denuncia a carico della 40enne brasiliana rappresenta il primo passo dell’iter giudiziario, che dovrà ora fare luce su tutti gli aspetti della vicenda, a partire dalle motivazioni del gesto e dall’eventuale presenza di condizioni cliniche che possano aver influito sul comportamento della donna.



