Palermo, gli influencer Davide e Marianna allo Zen: arriva una denuncia per furto di energia





Nuovi sviluppi per la vicenda che riguarda i tiktoker Davide e Marianna Lo Piccolo, coppia originaria dello Zen 2 e nota in città per la propria attività sui social. Secondo quanto riferito, i due sono stati denunciati per un’ipotesi di furto di energia elettrica, contestazione che si aggiunge agli accertamenti già emersi nelle scorse settimane in relazione a un alloggio popolare.





“Denunciati per furto di energia elettrica.” È l’espressione che sintetizza l’ultimo passaggio della vicenda, che – sempre secondo le informazioni disponibili – arriva dopo il caso dell’abitazione risultata occupata abusivamente e segnalata nei giorni precedenti. La contestazione sul fronte dell’energia, come avviene in analoghe circostanze, nasce dall’attività di verifica delle forze dell’ordine sul posto e dagli esiti degli ulteriori controlli eseguiti.

La situazione ruota attorno a un immobile in via Rocky Marciano, dove la coppia viveva insieme ai quattro figli. I controlli, effettuati a metà febbraio, avrebbero portato la polizia municipale a riscontrare la presenza di lavori di ristrutturazione nell’alloggio popolare. Gli interventi sarebbero stati avviati senza autorizzazioni, e le verifiche successive avrebbero inoltre fatto emergere che l’abitazione era occupata in modo non regolare.

Da quanto ricostruito, gli accertamenti sul contesto abitativo hanno rappresentato il punto di partenza dell’intera vicenda. In particolare, il sopralluogo avrebbe evidenziato la realizzazione di opere nell’appartamento, circostanza che ha fatto scattare ulteriori approfondimenti. Nel corso delle verifiche, secondo quanto riportato, sarebbe poi arrivata anche la contestazione legata all’energia elettrica: un’ipotesi che, in casi simili, viene associata a presunti allacci o utilizzi non autorizzati della fornitura. In questa fase, resta centrale la necessità di attendere l’iter degli accertamenti e la definizione puntuale delle responsabilità, che spetta alle autorità competenti.

Il caso, intanto, ha avuto una forte eco online. La notorietà dei due sui social, infatti, ha amplificato la diffusione della notizia e il dibattito che ne è seguito. “Sui canali social si è scatenata la bufera.” Una dinamica frequente quando episodi di cronaca coinvolgono figure con un seguito digitale: la discussione si sviluppa rapidamente tra commenti, condivisioni e ricostruzioni, spesso senza attendere i passaggi ufficiali.

Sul piano dei fatti, i punti principali emersi finora sono tre: la presenza della coppia e dei figli nell’alloggio di via Rocky Marciano; il riscontro, durante i controlli di metà febbraio, di lavori di ristrutturazione avviati senza autorizzazioni; e, in un secondo momento, la contestazione del presunto furto di energia elettrica. La cronologia ricostruita indica quindi un’evoluzione progressiva delle verifiche, partite dalla situazione dell’immobile e allargate ad altri aspetti.

In attesa di ulteriori dettagli sugli atti e sulle verifiche tecniche, la denuncia per furto di energia elettrica rappresenta un passaggio rilevante nell’ambito dell’indagine. È un’ipotesi che, di norma, richiede riscontri oggettivi e valutazioni specifiche, spesso legate ai controlli sugli impianti e alle eventuali anomalie rilevate. Resta inoltre aperto l’aspetto amministrativo connesso all’alloggio popolare e alla regolarità dell’occupazione, tema su cui gli uffici competenti procedono con proprie verifiche.



