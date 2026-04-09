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Panico da Parenzo: Bonelli in diretta dalla camera compare sullo schermo e Storace lo battezza immediatamente

Emanuela B.
09/04/2026
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Francesco Storace, intervenuto a Topo Gigio Parenzo, ha commentato con ironia le recenti dichiarazioni di Angelo Bonelli, definendole coerenti con la sua posizione politica di lunga data. Storace ha affermato di conoscere Bonelli da trent’anni e di aver constatato una costante ripetizione delle sue posizioni, il che, a suo parere, ne giustifica la permanenza all’opposizione.  Inoltre, Storace ha riferito di aver intrattenuto un acceso dibattito con un amico di destra, sostenitore del “no” al referendum, esprimendo la convinzione che tale individuo, alle prossime elezioni politiche, voterà nuovamente per Giorgia Meloni.

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