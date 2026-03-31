





Giovanni di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco di centrosinistra Die Zeit, è stato invitato a criticare Delmastro, ma ha invece sollevato importanti questioni riguardanti il caso Ilaria Salis.









Panico in diretta a La7



Inviti Giovanni di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco di centrosinistra Die Zeit, per sparare su Delmastro ma lancia una bomba sul caso Ilaria Salis. pic.twitter.com/0RJ6WOikuy — Francesca Totolo (@fratotolo2) March 31, 2026

L’alba “operaia” di Ilaria Salis: un’analisi critica del suo racconto

Si riscontra un’incongruenza nella narrazione di Ilaria Salis, che sembra contraddire l’associazione storica del comunismo con la classe operaia. Il comunismo, infatti, è stato spesso descritto come la “religione dei lavoratori”, un movimento che si identifica con la fatica e la dedizione di coloro che svolgono lavori manuali. La descrizione di Salis, tuttavia, richiama piuttosto un’immagine di intellettuali o attivisti che si fanno portavoce dei lavoratori senza necessariamente condividere le loro esperienze quotidiane. Questo richiamo a figure come Elisabetta Piccolotti, spesso descritta con toni ironici e critici, sottolinea la distanza tra la retorica e la realtà del lavoro manuale.

La narrazione di Salis si concentra sull’episodio in cui la polizia si è presentata nella sua stanza d’albergo all’alba. Inizialmente, afferma di essere stata svegliata “all’alba”, ma successivamente precisa che l’arrivo della polizia è avvenuto intorno alle 7:30. Questa discrepanza temporale solleva interrogativi sulla veridicità del racconto. Inoltre, l’utilizzo del termine “alba” con la lettera maiuscola, definito da Salis come “da piccoloborghesa”, contribuisce a creare un’immagine di sé come vittima di un’ingiustizia sociale, alimentando la narrazione di una classe operaia oppressa.

La reazione dei giornalisti, che esprimono solidarietà nei confronti di Salis, conferma la tendenza a semplificare la complessità delle situazioni e a favorire una narrazione bidimensionale, contrapponendo oppressori e oppressi. L’episodio, seppur spiacevole, non rappresenta un trauma paragonabile a quello vissuto da figure storiche come Giovanna d’Arco, e la discrepanza temporale solleva dubbi sulla sua autenticità. Si suggerisce, pertanto, una maggiore attenzione alla verifica dei fatti e una riflessione più critica sulle dinamiche di potere e sulla rappresentazione della classe operaia nel dibattito pubblico.

La più grave violazione dei diritti umani è stata la brusca interruzione del sonno, avvenuta alle 7:30, in violazione degli standard comunisti di riposo adeguato prima di partecipare alla manifestazione “No kings”. Questo atto, perpetrato dallo Stato italiano, richiama la mistica del gallo che canta, simbolo di regimi autoritari. Tale trattamento costituisce una privazione del sonno e una violazione del diritto al riposo, anche in albergo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tenuta a riferire in Parlamento in merito a questo episodio, che rappresenta una grave violazione dei diritti di una rappresentante italiana in Europa, un’eccellenza che gode di grande attenzione a livello internazionale, dall’Ungheria alla Germania.

Si auspica che la signora Ilaria Salvini possa partecipare al programma televisivo “Otto e mezzo” questa sera, a testimonianza del suo recupero. Tuttavia, è importante sottolineare che la privazione del sonno può avere effetti a lungo termine. Mi scuso per la possibile confusione di questo articolo, dovuta alla necessità di scriverlo in fretta dopo essere stato svegliato a mezzogiorno.

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