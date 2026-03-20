Paola Caruso piange al GF Vip: “Partecipo per i soldi, devo curare mio figlio in America”





Il ritorno in televisione di Paola Caruso, questa volta come concorrente del Grande Fratello, è stato segnato da un momento di forte emotività che ha spostato l’attenzione dalle dinamiche del reality a una vicenda personale che la showgirl porta con sé da anni. Nel corso di una conversazione notturna con Alessandra Mussolini e Renato Biancardi, Caruso si è lasciata andare al pianto e ha spiegato perché ha deciso di entrare nella Casa: al centro, ha detto, c’è la salute di suo figlio Michele e la necessità di sostenere spese mediche importanti.





Nel confronto con i due interlocutori, la concorrente ha descritto apertamente la propria fragilità, soffermandosi sul peso economico che, a suo dire, sta affrontando da tempo per seguire il percorso di cure del bambino. Ha anche fatto riferimento a un miglioramento, pur parziale, delle condizioni del figlio, precisando che la situazione resta complessa. In particolare, Caruso ha dichiarato: «Mio figlio sta un po’ meglio, ma la strada è ancora lunga. Il problema può migliorare ma non risolversi del tutto».

Nel racconto, il punto decisivo è l’intervento chirurgico programmato per la prossima primavera, che comporterà un nuovo trasferimento all’estero. La showgirl ha indicato il mese e la destinazione del viaggio, collegando esplicitamente la sua permanenza nel programma all’obiettivo di ottenere un compenso. Durante lo sfogo, ha pronunciato parole che hanno chiarito la motivazione della partecipazione: «A maggio devo andare negli Stati Uniti per operarlo di nuovo, ed è per questo che voglio stare qui: per i soldi. Mi sento in colpa a stare lontana da lui, ma che devo fare? Vado a rubare?».

La storia sanitaria di Michele risale al novembre 2022 e, come ricostruito dalla stessa Caruso in più occasioni, è iniziata durante una vacanza in Egitto. In quel contesto, a causa di una febbre alta, un medico locale avrebbe somministrato al bambino un’iniezione; secondo quanto riferito, il farmaco si sarebbe rivelato tossico per il nervo sciatico. L’episodio, sempre secondo la ricostruzione riportata, avrebbe avuto conseguenze immediate: il piccolo avrebbe perso l’uso della gamba, dando inizio a un percorso lungo e impegnativo.

Da quel momento, la famiglia avrebbe affrontato un periodo descritto come un “calvario”, fatto di fisioterapia costante, uso di tutori e interventi chirurgici delicati. Una tappa centrale del percorso è stata in Italia, dove Michele è stato operato all’ospedale Gaslini di Genova. L’operazione, secondo quanto riportato, avrebbe consentito al bambino di tornare a camminare, ma senza recuperare completamente la funzionalità dell’arto. L’ulteriore trattamento previsto negli Stati Uniti viene indicato come un passaggio che potrebbe offrire margini di miglioramento motorio, inserendosi in un iter definito dalla stessa Caruso come molto lungo e non semplice da gestire.

Nel dialogo notturno nella Casa, la reazione di Alessandra Mussolini è stata orientata a rassicurare la concorrente, valorizzando la scelta di affrontare il sacrificio della distanza dal figlio in nome dell’obiettivo dichiarato: mettere insieme risorse economiche sufficienti per le cure. Parallelamente, la vicenda ha generato discussione online, con posizioni diverse tra chi esprime solidarietà e chi contesta l’esposizione televisiva di un dolore personale all’interno di un contesto di intrattenimento.

Nel quadro complessivo del racconto, l’esperienza al Grande Fratello viene presentata da Paola Caruso come una decisione non legata alle strategie di gioco, ma alla necessità di garantire continuità e prospettiva al percorso terapeutico del figlio. Il suo ingresso nella Casa arriva inoltre dopo anni in cui la showgirl ha spesso raccontato passaggi complessi della propria vita privata, incluso il rapporto difficile con la madre biologica conosciuta dal pubblico anche attraverso la televisione.



