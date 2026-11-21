I familiari hanno annunciato la scomparsa dell’imprenditore e ricordato il suo contributo alla gioielleria e il legame con l’Italia.





I familiari hanno annunciato la scomparsa dell’imprenditore e ricordato il suo contributo alla gioielleria e il legame con l’Italia.





Paolo Bulgari è morto a 89 anni. Imprenditore e protagonista della storia della maison di famiglia, ha unito attività aziendale e sensibilità per le creazioni. La scomparsa è stata annunciata dai familiari attraverso una nota, che ne ricorda il talento, il legame con le proprie radici e l’umanità. Nel messaggio, i parenti lo definiscono «il più grande gioielliere dei nostri tempi», espressione attribuita alla famiglia e presentata come segno della loro ammirazione. Il tributo riguarda sia la figura professionale sia l’uomo, senza separare il prestigio raggiunto dal rapporto con l’Italia e con la storia personale. La famiglia lo ricorda.

Paolo era nipote di Sotirios Bulgari, fondatore della maison. La sua attività si inserisce quindi nella continuità di un’impresa familiare divenuta un nome riconosciuto a livello internazionale. Secondo il ricordo dei parenti, il suo lavoro ha contribuito alla crescita del marchio e al consolidamento del suo prestigio. La famiglia ha richiamato anche il ruolo di Paolo Bulgari come ambasciatore dello stile e della creatività italiana nel mondo. Il riferimento al Paese accompagna quello alla sua esperienza imprenditoriale e alla capacità di rappresentare una tradizione riconosciuta oltre i confini nazionali. Il messaggio accosta così la dimensione aziendale all’attaccamento alle origini e all’Italia.

La testimonianza dei familiari descrive un percorso in cui l’attività d’impresa e la ricerca estetica non erano ambiti distinti. Paolo Bulgari, secondo il loro ricordo, sapeva unire responsabilità nella maison e sensibilità verso le creazioni, contribuendo alla continuità di una tradizione di gioielleria. Il suo apporto viene quindi collocato tanto nel lavoro quanto nell’attenzione all’identità del marchio. Accanto a queste capacità, la nota mette in evidenza il rapporto con le origini e con l’Italia. I parenti delineano così una figura professionale e umana, senza entrare in particolari della sfera privata, come parte di una vicenda familiare e professionale condivisa.

La nota dei familiari comunica anche le informazioni sulle esequie. Il funerale è previsto a Roma lunedì 23 novembre alle ore 11, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. La famiglia ha indicato la chiesa come luogo dell’ultimo saluto. L’appuntamento è rivolto a familiari, amici e conoscenti, che potranno riunirsi per ricordare Paolo Bulgari. La data e l’orario sono quelli resi noti dai parenti insieme all’annuncio della scomparsa. Il commiato si terrà dunque nella capitale, dove la cerimonia consentirà agli affetti e alle persone che lo hanno conosciuto di raccogliersi in memoria dell’imprenditore. Non sono stati forniti ulteriori particolari sulle esequie.



