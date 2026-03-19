Paolo Del Debbio a Elly Schlein: “Cosa dimentichi ogni volta che parli”, glielo dice senza giri di parole





È fondamentale non trascurare gli scandali che hanno interessato il Consiglio Superiore della Magistratura negli ultimi anni. Numerosi libri, inchieste e intercettazioni testimoniano che l’autorevolezza di questo organo è profondamente compromessa dal comportamento non di tutti, ma di una significativa parte dei suoi membri. Il giornalista Paolo Del Debbio, noto volto di Mediaset, ha espresso queste considerazioni durante un collegamento con Bianca Berlinguer a “È sempre cartabianca” su Rete 4, nel contesto di un dibattito sulla riforma della giustizia con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, anch’essa ospite del programma.





Successivamente, il conduttore di programmi quali “Dritto e Rovescio” e “4 di Sera” ha proseguito affermando: “Questo fenomeno si manifesta principalmente nella nomina dei magistrati, un tema a cui Elly Schlein è particolarmente sensibile, come ho potuto constatare dai suoi frequenti discorsi, che seguo e leggo attentamente. In particolare, il merito è stato sostituito dall’appartenenza a una corrente piuttosto che a un’altra, con conseguente valutazione dei magistrati non basata sulle loro competenze, ma sulla loro affiliazione politica.”

Referendum Giustizia, Paolo Del Debbio: "Non bisogna dimenticare gli scandali che sono avvenuti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura"#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/4O69Qq6pEt — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) March 17, 2026



