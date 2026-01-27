Parigi, aereo si capovolge e prende fuoco: viaggio tra amiche finisce in tragedia, 6 i morti





Un viaggio tra amiche verso Parigi si è concluso in tragedia domenica pomeriggio, quando un aereo privato si è capovolto e si è schiantato all’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine. L’incidente ha avuto luogo intorno alle 19:45, mentre una violenta tempesta invernale stava colpendo la regione. Il velivolo, un Bombardier Challenger 650 di proprietà di uno studio legale di Houston, ha perso il controllo circa 45 secondi dopo essere stato autorizzato al decollo, generando un terribile messaggio di allerta: “Aereo capovolto. Abbiamo un aereo passeggeri capovolto”. Purtroppo, i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto salvare nessuno dei sei occupanti.





Inizialmente, la Federal Aviation Administration (FAA) aveva riportato che a bordo c’erano otto persone, ma successivamente il numero è stato corretto a sei. Lunedì, l’aeroporto di Bangor ha confermato che tutte le persone a bordo sono decedute. Tra le vittime c’era il pilota, Jacob Hosmer, 47 anni, un esperto comandante con una lunga carriera nell’aviazione, che lascia la moglie e i figli. Hosmer era dipendente dello studio legale del marito di un’altra vittima, Tara Arnold, 46 anni, avvocato e organizzatrice del viaggio. Con lei si trovava anche Shawna Collins, un’altra amica.

Le autorità del Maine non hanno ancora rivelato la causa ufficiale dell’incidente, ma esperti di aviazione suggeriscono che le condizioni meteorologiche avverse e la presenza di ghiaccio sulle piste potrebbero aver giocato un ruolo cruciale. Al momento dello schianto, Bangor stava iniziando a nevicare, con alcuni aerei che riuscivano a decollare in sicurezza mentre altri rinunciavano a causa della scarsa visibilità.

La ricostruzione dell’incidente ha rivelato che il jet privato era partito dall’aeroporto Hobby di Houston e aveva effettuato un atterraggio di rifornimento a Bangor prima di tentare di decollare nuovamente verso Parigi. Prima della partenza, l’aereo aveva richiesto lo sbrinamento delle ali, un’operazione necessaria per garantire la sicurezza del volo in condizioni invernali. Tuttavia, nonostante queste precauzioni, il velivolo ha subito un tragico destino.

Le indagini sull’incidente sono già iniziate e le autorità competenti stanno esaminando ogni aspetto dell’operazione di volo, compreso il protocollo di sicurezza seguito dal personale a terra. La comunità di Bangor è profondamente scossa dalla tragedia, e si attendono ulteriori dettagli man mano che le indagini proseguono.

Questo incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei voli privati, in particolare durante le condizioni meteorologiche avverse. In un contesto in cui le tempeste invernali possono rapidamente cambiare le condizioni di volo, è fondamentale che le misure di sicurezza siano rigorosamente seguite e che i piloti e gli equipaggi siano adeguatamente preparati per affrontare tali situazioni.

In attesa di ulteriori informazioni, la comunità e le famiglie delle vittime si uniscono nel lutto per la perdita di sei vite in un evento che doveva essere un momento di gioia e amicizia. Le autorità locali e nazionali stanno lavorando per garantire che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che le famiglie coinvolte ricevano il supporto necessario in questo momento difficile.



