Parroco nella tempesta dopo le parole sul ladro ucciso: “Ha detto solo ciò che pensano tanti italiani perbene”





Don Marco Damanti, parroco di Ravanusa e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, ha inizialmente definito la notizia della morte del ladro sinti Adamo Massa, avvenuta a Lonate Pozzolo a 1.500 chilometri di distanza, una «bella notizia», successivamente modificata in «buona».





Attraverso i propri canali social, don Marco ha espresso: «Mi dispiace per la perdita di una vita umana. Che questo evento possa servire da monito». Tale affermazione ha suscitato scalpore. Un utente ha commentato: «Trovo difficile credere che queste parole provengano da un uomo di chiesa, che in una situazione del genere dovrebbe invitarci alla preghiera per la vittima e per il giovane coinvolto».

Il parroco siciliano ha successivamente precisato: «Riconosco che tali eventi causano sempre dolore. Tuttavia, la casa rappresenta un rifugio fondamentale per ogni individuo, e la presenza di ladri al suo interno è un’esperienza traumatica. Conosco persone che, a seguito di una visita da parte di ladri e della conseguente violazione della propria privacy, hanno sofferto di disturbi del sonno e di ansia per diversi mesi. Un prete invita sempre alla preghiera, ma anche all’impegno di essere cittadini onesti».

Titolo: «Bella notizia»: polemiche sul parroco che esulta per la legittima difesa dopo la morte di un rapinatore

Sottotitolo: Il post su Facebook del parroco di Ravanusa e le reazioni sconcertate: «Dovrebbe invitarci alla preghiera per la vittima»

Autore: David Alan Scifo

Fonte: Repubblica

