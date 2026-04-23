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“Peccato che al mio fianco ti abbia mai visto”: Bonelli vaneggia sulla Costituzione, offrendo a Vannacci l’assist perfetto per farsi sputtanare in diretta

Emanuela B.
23/04/2026
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Roberto Vannacci  sbriciola in diretta il compagno Bonelli e il pennivendolo rosso cal quale Piersivlio ha affidato la conduzione, spiegando in maniera chiara per quale motivo non intenda festeggiare “questo” 25 Aprile: “Io i valori di questa Repubblica li ho difesi in tutti i campi di combattimento, peccato che al mio fianco Bonelli non l’abbia mai visto”. “Io non mi riconosco né nelle bandiere rosse né in ‘Bella ciao’, il 25 aprile dovrebbe essere la festa di tutti gli italiani, dovrebbe essere un momento di unione per tutti”. (VIDEO)



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