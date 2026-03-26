Pedofilia nella Chiesa, Papa Leone XIV invoca “misericordia per i preti responsabili di abusi”





Nel corso dell’assemblea plenaria di primavera, tenutasi a Lourdes dal 23 al 27 marzo, i vescovi francesi hanno ricevuto un messaggio significativo da parte di Papa Leone XIV, che ha affrontato temi cruciali per il futuro della Chiesa. Nel testo, scritto in lingua francese, il Pontefice ha espresso vicinanza ai sacerdoti e ha ribadito l’importanza di continuare con determinazione il contrasto agli abusi.





“È positivo che i sacerdoti colpevoli di abusi non siano esclusi dalla misericordia e siano oggetto delle vostre riflessioni pastorali”, ha dichiarato il Papa, sottolineando la necessità di mantenere un approccio equilibrato che includa sia la giustizia per le vittime sia un cammino pastorale per i colpevoli. Questo messaggio si inserisce in un contesto di rinnovamento e riparazione che la Chiesa francese sta portando avanti dopo anni di crisi e scandali.

Papa Leone XIV ha invitato i vescovi a guardare con fiducia al futuro, incoraggiando i sacerdoti che hanno vissuto momenti difficili: “Dopo alcuni anni di dolorose crisi, è giunto il momento di guardare risolutamente al futuro e di offrire un messaggio di incoraggiamento e fiducia ai sacerdoti di Francia, che hanno sofferto molto”. Queste parole riflettono un intento chiaro: non solo affrontare le sfide del passato, ma anche costruire una Chiesa più forte e consapevole.

Al centro delle riflessioni rimane la lotta agli abusi sui minori, un tema che Papa Leone XIV considera prioritario. “Un aspetto della vostra riflessione si concentrerà sulla continuazione della lotta contro gli abusi sui minori e sul processo di riparazione, che avete intrapreso con determinazione”, ha scritto il Pontefice. Ha poi esortato i vescovi a non abbassare la guardia: “È infatti essenziale perseverare a lungo termine negli sforzi di prevenzione già in atto e continuare a dimostrare la sollecitudine della Chiesa per le vittime e la misericordia di Dio verso tutti”.

Questo approccio non è nuovo per il Pontefice. Già nel settembre 2025, durante un incontro con i vescovi di nuova nomina, Papa Leone XIV aveva chiarito come fosse fondamentale affrontare i comportamenti abusivi con serietà e responsabilità. “I comportamenti abusivi non possono essere messi in un cassetto”, aveva affermato all’epoca, aggiungendo che tali situazioni devono essere gestite “con senso di misericordia e vera giustizia, verso le vittime e verso gli accusati”.

Recentemente, il Papa ha ribadito questa linea anche davanti alla Pontificia commissione per la tutela dei minori, dove ha evidenziato l’importanza dell’ascolto diretto delle vittime. “Le esperienze delle vittime e dei sopravvissuti sono punti di riferimento essenziali”, ha sottolineato, aggiungendo che “l’ascolto delle vittime e l’accompagnamento delle stesse devono trovare espressione concreta in ogni comunità e istituzione ecclesiale”. Questo approccio mira a rendere le esperienze delle vittime una base fondamentale per le azioni future della Chiesa.

Nel suo messaggio ai vescovi francesi, Papa Leone XIV ha delineato una linea guida che tiene insieme diversi aspetti: continuità negli sforzi di prevenzione, attenzione alle vittime e apertura a un percorso pastorale per i colpevoli. Questo equilibrio rappresenta una sfida complessa per la Chiesa, che continua a fare i conti con le conseguenze degli scandali degli ultimi anni.

La lotta contro gli abusi non si limita alla sola prevenzione. Il processo di riparazione, già avviato dalla Chiesa francese, richiede uno sforzo costante e a lungo termine. Il Papa ha quindi ribadito l’importanza di evitare “improvvisazione” e “superficialità” nelle azioni intraprese, sottolineando la necessità di un approccio strutturato e responsabile.

L’intervento del Pontefice arriva in un momento cruciale per la Chiesa francese, che sta cercando di ricostruire la fiducia dei fedeli dopo anni difficili. La sua esortazione a non perdere di vista il futuro e a sostenere i sacerdoti rappresenta un segnale importante per l’intera comunità ecclesiale.

In conclusione, il messaggio di Papa Leone XIV ai vescovi francesi riuniti a Lourdes pone l’accento su una visione pastorale che combina giustizia, misericordia e ascolto. La Chiesa è chiamata a perseverare nel suo impegno contro gli abusi, offrendo al contempo sostegno sia alle vittime sia ai colpevoli pentiti. Un compito complesso ma necessario per costruire una comunità più forte e consapevole.



