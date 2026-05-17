Pedro Rodrigues Filho, il “Dexter brasiliano” che dava la caccia ai criminali

Descritto come lo “psicopatico perfetto”, Pedro Rodrigues Filho ha ucciso almeno 70 persone — 47 delle quali erano compagni di carcere.

Pedro Rodrigues Filho una volta fu descritto come lo “perfetto psicopatico.” In totale, questo assassino brasiliano è stato responsabile di almeno 70 omicidi, dieci dei quali commessi prima di compiere 18 anni. E come molti assassini, Filho in seguito affermò di aver effettivamente ucciso ancora più vittime.

Ciò che separava Pedro Rodrigues Filho dagli altri assassini, però, erano i suoi obiettivi. Secondo lo stesso Filho, ha ucciso più di 100 spacciatori, stupratori e assassini — in altre parole, ha affermato di non aver ucciso nessuno che fosse veramente innocente. Molto simile al personaggio principale della serie TV Dexter, Filho si considerava più un vigilante che un serial killer.

Pubblico dominioConosciuto come il Dexter della vita reale, il serial killer Pedro Rodrigues Filho ha ucciso almeno 70 persone, molte delle quali sospettavano assassini e stupratori.

Alla fine ha scontato solo 34 anni di prigione per gli oltre 70 omicidi commessi — e poi altri sette dal 2011 al 2018 per crimini commessi mentre era detenuto a San Paolo. Poi, la carriera di Filho ha preso un’altra svolta nel surf: è diventato uno YouTuber con un canale che esortava le persone a stare lontane da una vita criminale.

Questa è la sorprendente storia di Pedro Rodrigues Filho, il “Dexter nella vita reale.”

I crimini sanguinosi di Pedro Rodrigues Filho iniziano in giovane età

Pubblico dominioPrima di morire nel marzo 2023, Pedro Rodrigues Filho potrebbe aver ucciso più di 100 persone.

La vita di Pedro Rodrigues Filho non sarebbe mai stata facile — questo era chiaro non appena è venuto al mondo. È nato nel 1954 a Minas Gerais, in Brasile, con un cranio ferito, risultato del fatto che suo padre picchiava sua madre durante la gravidanza.

Filho aveva solo 14 anni la prima volta che era un uomo. In questo caso si trattava del vicesindaco della sua città natale, Santa Rita do Sapucaí. Ha portato la custodia del fucile nel corridoio in basso, il vicesindaco per aver licenziato suo padre, una guardia di sicurezza della scuola, con l’accusa di avermi fatto bene dalla cucina della scuola.

Poi ha sparato alla guardia di sicurezza che sospettava avesse effettivamente rubato il cibo.

Ormai ricercato, fuggì nella zona di Mogi das Cruzes a San Paolo, in Brasile. Lì continuò la serie di omicidi di Pedro Rodrigues Filho. Rapinava le tane della droga e uccideva gli spacciatori che incontrava, guadagnandosi infine un nome nei media come vigilante chiamato “Pedrinho Matador” — Lil’ Petey Killer.

Durante questo periodo anche Filho si innamorò. Il suo nome era Maria Aparecida Olympia, che lui chiamava Botinha, e i due iniziarono presto a vivere insieme. Non molto tempo dopo rimase incinta — e fu poi uccisa dal capo di una banda che sperava di contrattaccare Filho.

Ora Pedro Rodrigues Filho voleva vendicarsi. Ha rintracciato diverse persone legate all’omicidio di Olympia, torturandole e uccidendole nella sua missione per trovare l’uomo che le ha tolto la vita. Alla fine uccise tutti i membri della banda.

YouTubePedro Rodrigues Filho.

Il suo desiderio di vendetta, tuttavia, prese un nuovo bersaglio quando suo padre uccise sua madre con un machete. Incarcerato nella stessa prigione, Rodrigues ideò un piano per vendicarsi di sua madre.

“Ho ucciso mio padre in prigione. Ero già in prigione allora, ho passato 42 anni in prigione. Mio padre era in prigione. Ho organizzato un piano ben ponderato e mi sono presentato nella cella di mio padre,” ha detto Filho, secondo il Stella del giorno. “Avevo promesso vendetta sulla bara di mia madre.”

Pedro Rodrigues Filho ha pugnalato suo padre 22 volte, poi gli ha strappato il cuore e lo ha morso.

“L’ho appena masticato. Gli ho tagliato la punta del cuore e l’ho masticata, e gliel’ho gettata sopra il corpo.”

Gli omicidi di Pedro Rodrigues Filho continuano mentre è dietro le sbarre

Wikimedia CommonsNonostante la sua enorme lista di crimini, Pedro Rodrigues Filho ha scontato solo 34 anni durante la sua prima pena detentiva.

Prima di uccidere suo padre, Pedro Rodrigues Filho si era ritrovato in viaggio verso la prigione il 24 maggio 1973. È stato messo in un’auto della polizia insieme ad altri due criminali —tra cui uno stupratore. Quando la polizia aprì la portiera dell’auto, scoprì che Rodrigues aveva ucciso lo stupratore.

E ora lo stavano portando in un edificio pieno di altri detenuti.

Secondo il Toronto Sun, Pedro Rodrigues Filho ha ucciso almeno 47 dei suoi compagni detenuti, che costituivano la maggior parte dei suoi omicidi. Secondo il suo racconto, Filho credeva fermamente che ciascuno di questi detenuti meritasse di morire.

Filho sosteneva spesso di non aver mai ucciso persone innocenti e che, nonostante si fosse fatto un tatuaggio con la scritta “Mato por Prazer” — “Uccido per piacere” — la sua motivazione era la rabbia e il desiderio di vendetta, non la sete di sangue.

Sebbene Filho fosse stato inizialmente condannato a 128 anni di prigione, gli omicidi commessi mentre era dietro le sbarre aumentarono la pena a 400 anni. Ma secondo la legge brasiliana dell’epoca, la pena detentiva massima che chiunque poteva scontare era di soli 30 anni (da allora è stata aumentata a 40).

Alla fine, Pedro Rodrigues Filho scontò solo altri quattro anni per gli omicidi commessi in prigione. Così nel 2007 venne rilasciato e accettò un lavoro come guardiano notturno.

La complicata eredità del ‘Dexter nella vita reale’

Wikimedia CommonsDopo essere stato rilasciato dalla prigione, Pedro Rodrigues Filho ha pubblicato online dei video in cui esortava le persone a stare lontane dalla criminalità.

Pedro Rodrigues Filho è famoso in Brasile non solo per le numerose persone che ha ucciso, ma anche per aver preso di mira altri criminali.

Dopo essere stato rilasciato dalla prigione, è diventato una sorta di attivista anticrimine e ha parlato apertamente della sua vita e dei suoi crimini. Secondo quanto riferito, la sua ritrovata celebrità ha persino contribuito a ispirare la serie Showtime Dexter, allo stesso modo su un serial killer che prende di mira solo altri criminali violenti.

Ma nel 2011 i guai trovarono di nuovo Filho, che fu rimesso in prigione. Questa volta, però, è stato accusato solo di minaccia ad altri, possesso illegale di armi e partecipazione a rivolte illegali. È stato rilasciato ancora una volta dal carcere nel 2018 per buona condotta.

Ancora una volta uomo libero, Filho ha preso la curiosa decisione di lanciare un canale YouTube, dove ha usato la storia della sua vita come ammonimento. Raccontò ai suoi telespettatori i suoi precedenti penali— e li avvertì che, se possibile, avrebbero dovuto evitare una vita criminale.

Orario dello spettacoloLa storia di Pedro Rodrigues Filho ispirò in seguito il serial killer immaginario Dexter Morgan.

Ma la storia di Pedro Rodrigues Filho si è interrotta bruscamente il 5 marzo 2023, quando è stato ucciso fuori dalla casa di un familiare a San Paolo. Come Lo specchio Secondo quanto riferito, la gola dell’ex assassino 68enne è stata tagliata e l’uomo ha riportato numerose ferite da arma da fuoco da parte degli aggressori a bordo di un’auto nera.

I sospettati sono fuggiti dalla scena subito dopo, ma la polizia ha successivamente scoperto l’auto che stavano guidando e un deposito di munizioni nelle vicinanze. Secondo quanto riferito, gli aggressori anonimi hanno detto al parente di Filho: “Non ha niente a che fare con te. Prendi tua figlia ed entra.”

Non si sa ancora chi abbia posto fine a Pedrinho Matador.