“Pensavo che i miei figli fossero alieni e volevo fare del male al mio bambino – non è colpa di Lindsay Clancy.”





Il processo alla 36enne del Massachusetts entra nella fase decisiva. La difesa sostiene che fosse vittima di una grave psicosi post-partum, mentre l’accusa ritiene che fosse consapevole delle proprie azioni.





Il processo a Lindsay Clancy, la donna del Massachusetts accusata di avere ucciso i suoi tre figli piccoli nel gennaio del 2023, è arrivato a uno dei momenti più delicati. Dopo settimane di testimonianze, perizie psichiatriche e ricostruzioni della vita familiare, la giuria dovrà stabilire una questione fondamentale: la donna era consapevole delle proprie azioni oppure, al momento della tragedia, una grave malattia mentale le impediva di comprenderne la natura?

Clancy, oggi 36enne ed ex infermiera specializzata nel reparto travaglio e parto, non contesta di essere stata responsabile della morte dei bambini. La sua difesa sostiene però che non possa essere considerata penalmente responsabile perché, in quel periodo, sarebbe stata colpita da una psicosi post-partum, una condizione psichiatrica rara ma potenzialmente molto grave.

I tre bambini erano Cora, 5 anni, Dawson, 3 anni, e Callan, di appena otto mesi. Dopo la loro morte, Clancy tentò di togliersi la vita e riportò gravissime conseguenze fisiche che l’hanno lasciata paralizzata. Da allora il caso ha attirato un’enorme attenzione negli Stati Uniti, trasformandosi anche in un dibattito sull’assistenza psicologica e psichiatrica offerta alle donne dopo la gravidanza.

Il cuore della strategia difensiva è rappresentato dalle condizioni mentali della donna nei mesi precedenti alla tragedia. Secondo i suoi avvocati, dopo la nascita del terzo figlio Lindsay avrebbe sviluppato sintomi sempre più preoccupanti, accompagnati da depressione, ansia, pensieri disturbanti e, secondo alcune testimonianze, vere e proprie allucinazioni.

Durante il processo è emerso che circa un mese prima della morte dei bambini la donna aveva confidato alla madre e all’allora marito di avere avuto pensieri legati alla possibilità di fare del male ai figli. La madre, Paula Musgrove, ha raccontato che Lindsay continuava a ripetere di non riconoscersi più e di non essere mai stata così in passato.

La difesa ha inoltre sostenuto che Clancy avrebbe sentito una voce maschile che le impartiva ordini. Alcuni degli esperti chiamati dagli avvocati hanno ritenuto compatibile il suo comportamento con un episodio psicotico. Lo psichiatra forense Phillip Resnick, testimone della difesa, ha descritto la donna come gravemente psicotica nel momento della tragedia e ha collegato le sue azioni a deliri e allucinazioni.

Di tutt’altro parere sono stati alcuni degli specialisti chiamati dall’accusa. Il medico psichiatra forense Gregory Saathoff, ultimo testimone dell’accusa, ha espresso forti dubbi sulla ricostruzione secondo cui una voce avrebbe comandato a Clancy di uccidere i bambini. Secondo l’esperto, alcuni elementi della narrazione sarebbero insoliti rispetto ai sintomi normalmente osservati nelle persone affette da psicosi.

Saathoff ha inoltre sottolineato diversi comportamenti tenuti dalla donna nel giorno della tragedia, sostenendo che dimostrerebbero una capacità di organizzare le proprie attività e prendere decisioni. Tra gli episodi ricordati durante la testimonianza figurano normali attività familiari svolte nelle ore precedenti. Secondo l’accusa, questi elementi contribuirebbero a dimostrare che Clancy conservava una significativa consapevolezza di ciò che stava facendo.

L’accusa sostiene infatti che le morti non siano state il risultato incontrollabile di una crisi psicotica, ma che dietro le azioni della donna ci fosse un certo livello di pianificazione. La difesa respinge radicalmente questa interpretazione e sottolinea invece i numerosi segnali di sofferenza psicologica manifestati da Clancy prima della tragedia, compresi i tentativi di cercare assistenza e il ricorso a servizi di crisi.

Nel corso delle settimane sono stati ascoltati oltre 70 testimoni dell’accusa, oltre a dieci persone chiamate dalla difesa. Tra loro medici, psicologi, psichiatri, familiari e persone che avevano conosciuto Clancy prima e dopo la nascita del terzo figlio. Anche l’allora marito della donna ha testimoniato nel procedimento.

Il processo ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla psicosi post-partum. Si tratta di una condizione diversa dalla più comune depressione post-partum e può manifestarsi attraverso deliri, allucinazioni, grave confusione e alterazioni improvvise del comportamento. Gli specialisti la considerano un’emergenza psichiatrica che necessita di un intervento rapido.

Proprio questo aspetto ha trasformato il procedimento in qualcosa che va oltre la singola vicenda giudiziaria. Negli Stati Uniti associazioni e persone che hanno vissuto problemi di salute mentale dopo il parto stanno seguendo il caso, chiedendo maggiore attenzione alla diagnosi precoce e all’accesso alle cure. Il dibattito è particolarmente acceso perché la domanda a cui la giuria deve rispondere non è semplicemente se Clancy abbia provocato la morte dei figli, circostanza non contestata dalla difesa, ma quale fosse realmente il suo stato mentale in quei momenti.

Dopo circa cinque settimane di processo, le testimonianze si sono concluse. Gli avvocati dell’accusa e della difesa sono chiamati ora a presentare le rispettive conclusioni prima che il caso venga affidato alla giuria.

La decisione avrà conseguenze enormi. Se Clancy venisse ritenuta penalmente responsabile, rischierebbe una condanna estremamente pesante, potenzialmente l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Se invece la giuria accogliesse la tesi della mancanza di responsabilità criminale dovuta alla malattia mentale, ciò non significherebbe automaticamente il ritorno in libertà: potrebbe essere disposta la permanenza in una struttura psichiatrica sicura, con successive valutazioni giudiziarie sul suo stato.

Il caso Lindsay Clancy rimane così sospeso tra due ricostruzioni profondamente diverse. Per l’accusa, una madre che sapeva cosa stava facendo e che deve rispondere penalmente della morte dei propri figli. Per la difesa, invece, una donna gravemente malata, precipitata in una condizione psicotica che avrebbe completamente alterato la sua capacità di comprendere e controllare le proprie azioni.

Adesso sarà la giuria a stabilire quale delle due interpretazioni sia stata dimostrata in tribunale.

Visualizzazioni: 8



