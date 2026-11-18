



David e io ci incontrammo nell’autunno del 1978 nel luogo meno romantico che si potesse immaginare: un negozio di ferramenta ad Akron, in Ohio. Avevo ventitré anni e mi trovavo davanti a un’esposizione di guarnizioni paraspifferi, senza la minima idea di quale mi servisse per la porta che lasciava passare gli spifferi nel mio appartamento.





Un uomo nel corridoio accanto si accorse che ero in difficoltà. Senza farne una questione, disse: «Da queste parti, per le porte che danno sull’esterno, la schiuma di solito funziona meglio del feltro».

Gli dissi che non ero sicura che la mia si potesse definire propriamente una porta esterna, visto che si apriva su un corridoio in comune.

Lui si fermò davvero a pensarci.

Sul serio.

Come se la distinzione fosse importante.

Poi disse:

«Probabilmente conviene scegliere una via di mezzo. Prenda quella a densità media».

E se ne andò.

Comprai la guarnizione a densità media.

Rimasi anche nel corridoio per qualche minuto in più, sperando che tornasse.

Non tornò.

Ma una settimana dopo lo rividi nello stesso negozio.

Mi riconobbe subito.

«Ha funzionato la guarnizione?»

Ammisi che non l’avevo ancora montata.

Si offrì di aiutarmi.

Si chiamava David Mercer.

Aveva ventisei anni, faceva l’elettricista e aveva quella calma competenza che faceva sembrare semplici anche le cose complicate.

Quella sera riparò la porta del mio appartamento.

Gli preparai da mangiare con quello che avevo in frigorifero.

Si fermò fino a quasi le undici.

Poi tornò il fine settimana seguente.

E quello dopo ancora.

Ci sposammo nel giugno del 1980, nel cortile dei miei genitori.

Nessuno dei due voleva una cerimonia in grande.

Non eravamo persone che avevano bisogno di sfarzo.

In seguito comprammo una vecchia casa a Cuyahoga Falls, che si rivelò bisognosa di molti più lavori di quanto lasciasse intendere l’annuncio.

David ne era entusiasta.

Riparare le cose faceva semplicemente parte di lui.

Nel corso dei quarantquattro anni successivi, sistemò l’impianto idraulico, il tetto, la caldaia, la recinzione, gli elettrodomestici, le finestre, i pavimenti e quasi tutto ciò che smetteva di funzionare.

Non lo faceva per impressionare qualcuno. Gli piaceva davvero capire perché qualcosa si fosse rotto e rimetterlo a posto.

Inoltre, non mi permetteva mai di portare niente di pesante.

La spesa.

Le scatole.

I mobili.

Se allungavo la mano verso qualcosa, David me lo stava già togliendo.

Non perché mi ritenesse incapace.

Era semplicemente il suo modo di voler bene alle persone.

Nostra figlia, Karen, nacque nel 1983.

Crescendo, diventò una donna con la pazienza di David e la mia testardaggine: questo la rendeva incredibilmente capace e, a volte, sfiancante.

Abitava a Cleveland, a circa quaranta minuti da noi, con il marito e i due figli.

Ogni domenica sera ci telefonava.

Senza mai mancare.

La vita che David e io costruimmo non fu fatta di grandi drammi.

Fu stabile.

Tranquilla.

Una vita nata da migliaia di scelte ordinarie che continuavano a riportarci l’uno dall’altra.

Poi, poco dopo che David ebbe compiuto sessantasette anni, si ammalò.

Cominciò dal cuore.

Poi furono i reni.

Poi arrivarono le complicazioni che insorgono quando il cedimento di una parte del corpo mette sotto pressione tutto il resto.

I medici parlavano di «contenere la progressione».

Imparai presto che voleva dire che la malattia non sarebbe scomparsa.

L’obiettivo era solo rallentarla.

L’uomo che aveva riparato quasi ogni cosa in casa nostra finì per aver bisogno di aiuto per alzarsi dal letto.

L’uomo che non mi aveva mai permesso di portare una busta della spesa ora aveva bisogno che lo aiutassi a vestirsi.

E ogni mattina lo aiutavo.

Perché era mio marito.

Perché ormai l’amore significava questo.

Quello che non dissi mai a nessuno era che, a poco a poco, mi stavo sgretolando.

Per quasi due anni dissi a Karen che andava tutto bene.

Dissi agli amici che ce la cavavamo.

Mi dissi che prima o poi mi sarei abituata.

Non fu così.

Nelle notti buone dormivo quattro o cinque ore, perché David spesso aveva bisogno di aiuto dopo mezzanotte.

Smisi di vedere gli amici, perché l’idea di lasciarlo solo mi metteva ansia.

Persi dodici chili senza volerlo.

Certi giorni arrivavo al tardo pomeriggio e mi rendevo conto di non aver mangiato dalla sera prima.

Il mio medico se ne accorse.

Sorrisi e promisi che mi sarei presa più cura di me.

Poi tornai a casa e continuai esattamente come prima.

Finché, un martedì di febbraio.

Il cielo era grigio, di quel grigio spento tipico dell’Ohio, che fa sembrare l’inverno interminabile.

Stavo facendo il bucato quando sentii un rumore provenire dalla camera da letto.

Un rumore sbagliato.

Corsi lungo il corridoio.

David era seduto sul pavimento, accanto al letto.

Non si era fatto male in modo grave.

Aveva semplicemente provato ad alzarsi, si era confuso e gli erano cedute le gambe.

Ma l’espressione sul suo volto mi distrusse.

Imbarazzo.

Si vergognava di aver bisogno di aiuto.

E, peggio ancora, fingeva di non essere turbato per proteggermi.

Lo aiutai a tornare a letto.

Poi andai in bagno.

Chiusi a chiave la porta.

E piansi.

Non in silenzio.

Non con grazia.

Mi premetti un asciugamano sulla bocca perché David non mi sentisse e piansi per venti minuti.

Poi mi lavai la faccia.

Tornai in cucina.

E preparai la cena.

Quella sera chiamai Karen.

Prima di perdere il coraggio, dissi:

«Credo che papà debba andare in un posto dove possano prendersi cura di lui».

Dall’altra parte del telefono calò il silenzio.

Poi Karen disse:

«Mamma, credo che anche tu abbia bisogno che qualcuno si prenda cura di te».

Quella frase spalancò qualcosa dentro di me.

Mi aspettavo che protestasse.

Mi aspettavo che insistesse perché ci impegnassimo di più.

Invece capì cosa stavo davvero dicendo.

Non stavo chiedendo il permesso di abbandonare mio marito.

Stavo ammettendo che non ce la facevo più da sola.

Karen arrivò la mattina dopo con una cartellina.

Naturalmente.

Era proprio da Karen.

Quando la vita si faceva difficile, lei si metteva a fare ricerche.

Dentro c’erano degli opuscoli di una casa di cura per persone non autosufficienti, a una ventina di minuti da casa nostra.

Andai a visitarla due giorni dopo.

Era pulita.

Il personale sembrava gentile.

C’era un giardino.

Una sala televisione.

Attività organizzate.

Tutto sembrava assolutamente accettabile.

Odiavo ogni cosa.

Dopo, mi sedetti in macchina e piansi.

Mi sentivo come se stessi infrangendo una promessa.

Forse non una promessa che David e io ci fossimo scambiati a voce il giorno delle nozze.

Ma qualcosa di più profondo.

Qualcosa costruito in quarantquattro anni.

Il giorno dopo chiamai la struttura e dissi che avremmo preso la stanza.

Non l’avevo ancora detto a David.

Mi convinsi che dovevo prima prepararmi.

Mettere via qualche vestito.

Raccogliere le sue cose familiari.

Poi avrei trovato le parole giuste.

Una mattina, mentre David dormiva, aprii il cassetto del suo comodino in cerca dell’orologio.

Era un vecchio Seiko che i suoi genitori gli avevano regalato per il diploma, nel 1972.

Il vetro era graffiato.

Il cinturino di pelle era stato sostituito diverse volte.

Lo portava ogni singolo giorno.

Pensai che sarebbe stata una delle cose che avrebbe voluto portare nella struttura.

L’orologio era nel cassetto.

Ma dietro, incastrata tra il cassetto e il fondo del comodino, c’era una busta.

Color crema.

Vecchia.

Sul davanti c’era scritto il mio nome.

Linda.

La grafia di David.

Poi vidi la riga sotto.

Per Linda, se mai arriverà il giorno in cui non riuscirà più a prendersi cura di me.

Rimasi lì a lungo.

Se mai arriverà il giorno.

Ci aveva pensato.

Non vagamente.

Non in teoria.

Aveva immaginato chiaramente un futuro in cui io avrei raggiunto il limite.

David dormiva a meno di trenta centimetri da me.

Mi sedetti sul bordo del letto. Poi aprii la busta.

Dentro c’erano due pagine scritte a mano.

La prima frase diceva:

Linda, se stai leggendo questa lettera, sei già stata più forte di quanto avessi il diritto di chiederti.

Mi cedettero le ginocchia.

Mi ritrovai seduta per terra accanto al letto, con la lettera tra le mani.

La lessi una volta.

Poi la rilessi.

David l’aveva scritta nell’inverno del 2019.

Tre anni prima di ammalarsi.

All’epoca, suo fratello Gerald era gravemente malato.

David aveva visto sua cognata, Patricia, lasciarsi completamente assorbire dall’assistenza al marito.

Aveva smesso di dormire.

Aveva smesso di mangiare.

Aveva smesso di vedere gli amici.

La malattia di suo marito era diventata tutta la sua identità.

David scriveva che tutti si concentravano sulla persona malata, mentre nessuno si accorgeva che chi se ne prendeva cura stava lentamente scomparendo.

Aveva visto Patricia scomparire.

E una sera era tornato a casa e mi aveva scritto quella lettera.

Aveva scritto:

Ti conosco. Continuerai a dire a tutti che stai bene anche molto tempo dopo aver smesso di starci. Rifiuterai l’aiuto finché non basterà più.

Poi veniva la frase di cui avevo più bisogno.

Non esiste un modo di amarmi che richieda che tu smetta di amare te stessa.

Scriveva che, se fosse arrivato il giorno in cui qualcun altro avrebbe potuto prendersi cura di lui meglio di me, accettare quell’aiuto non avrebbe significato averlo deluso.

Avrebbe significato essere sincera.

Scriveva della casa.

Voleva che continuassi a viverci.

Non voleva che la vendessi o prendessi decisioni finanziarie disperate solo per pagare le sue cure.

Aveva già controllato i nostri fondi pensione e i nostri risparmi.

Aveva persino annotato i saldi, le informazioni sui conti e i recapiti del nostro consulente finanziario, Robert Chen.

Naturalmente David aveva incluso un piano finanziario.

Era proprio da lui.

Poi scriveva di Karen.

Mi diceva di lasciarmi aiutare da lei.

Sapeva che avrei cercato di risparmiarle quel peso.

Mi diceva che accettare l’aiuto di nostra figlia non mi avrebbe resa debole.

Avrebbe permesso a Karen di fare qualcosa che desiderava disperatamente fare.

Poi aveva scritto:

Ti sei sempre presa cura degli altri meglio di quanto ti prendi cura di te stessa. Ti ho amata per questo per quarant’anni, e per altrettanto tempo me ne sono preoccupato. Ti prego, lascia che qualcuno si preoccupi per te, almeno per un po’.

L’ultimo paragrafo era più breve.

Scriveva che quarantquattro anni con me sarebbero bastati.

Anzi, più che bastati.

Diceva che avrebbe scelto di nuovo quegli anni, piuttosto che averne qualcuno in più se quei pochi anni aggiuntivi fossero costati tutto a me.

Il suo corpo aveva passato decenni a costruire, trasportare, riparare e lavorare.

Se non fosse più riuscito a fare quelle cose, non se ne sarebbe arrabbiato.

Accennava persino all’orologio.

Scriveva che sperava trovassi prima l’orologio e poi la busta, perché aveva cercato di nascondere la lettera quel tanto che bastava.

Poi arrivava l’ultima riga.

Tu eri la guarnizione a densità media. Quella della misura giusta. L’ho capito in quel negozio di ferramenta.

Rimasi seduta per terra a lungo.

David respirava piano sopra di me.

La luce grigia di febbraio filtrava attraverso le tende.

E provai qualcosa a cui ancora non so dare un nome preciso.

Non era dolore.

Non era sollievo.

Era più come sentirsi ritrovati.

Come se la persona che mi conosceva meglio di chiunque altro avesse previsto quel momento anni prima di me.

E mi avesse lasciato qualcosa per guidarmi attraverso tutto questo.

Alla fine ripiegai la lettera.

Andai in cucina.

Feci il caffè.

Poi preparai delle uova.

E per la prima volta da mesi mi sedetti e mangiai un’intera colazione.

Dopo, chiamai Karen.

«Ho trovato una cosa nel comodino di papà.»

Venne quel pomeriggio.

Lesse la lettera al tavolo della cucina.

Quando ebbe finito, la posò con cura.

«Papà l’ha scritta tre anni fa?»

«Prima di ammalarsi.»

Karen mi guardò.

«È sempre stato se stesso, mamma.»

«Lo so. Intendo prima che perdesse la capacità di organizzare cose del genere.»

Guardò di nuovo le pagine.

«Aveva visto che cosa era successo alla zia Patricia.»

«Ha scritto di lei.»

Karen annuì.

«Ne aveva parlato anche con me. Diceva che nessuno faceva caso alla persona che si prendeva cura del malato.»

Poi notò la parte finanziaria.

«Ti ha preparato un vero e proprio piano finanziario?»

«Sì.»

Le sfuggì quasi un sorriso.

«Certo che l’ha fatto.»

Poi si fece seria.

«Vuoi ancora che papà vada nella struttura?»

Ci pensai.

«Non lo so.»

Era la prima risposta sincera che davo a qualcuno da molto tempo.

«So solo che non posso continuare a fare tutto questo da sola.»

«Non devi.»

«Karen, tu hai la tua famiglia.»

«E ho anche i miei genitori.»

Si sporse in avanti.

«Le due cose non sono in competizione.»

Poi disse qualcosa di ancora più difficile da sentire.

«Cerco di aiutarti da due anni. Tu continuavi a dirmi che stavi bene.»

Abbassai lo sguardo.

«Hai perso dodici chili, mamma.»

«Lo so.»

«Hai smesso di mangiare.»

«Non permetterò che tu scompaia dentro la malattia di papà.»

La sua voce si fece decisa.

«Ti ha scritto una lettera apposta per dirti di non farlo. Non te lo lascerò fare.»

Poi aprì un’altra cartellina.

Karen aveva già un piano.

Da mesi faceva ricerche sui servizi di assistenza domiciliare professionale.

Assistenti qualificati potevano venire a casa nostra per turni di quattro o otto ore.

Due assistenti potevano alternarsi nei vari giorni.

Sei giorni di assistenza alla settimana.

David sarebbe potuto rimanere a casa.

Io avrei potuto dormire.

Avrei potuto mangiare.

Avrei potuto uscire di casa.

E, stando ai calcoli di Karen, potevamo permettercelo senza vendere nulla.

«Hai parlato con Robert?» chiesi.

«La settimana scorsa.»

«Il nostro consulente finanziario?»

Poi mi spiegò una cosa che non sapevo.

Nel 2020 David l’aveva aggiunta come contatto secondario sui nostri conti. Aveva chiamato Karen di persona.

Le aveva detto che un giorno forse avrei avuto bisogno d’aiuto, ma mi sarei rifiutata di ammetterlo.

«Aveva pianificato tutto questo», sussurrai.

Karen scosse la testa.

«Ha pianificato tutto quello che poteva.»

Poi sfiorò la lettera.

«L’ha scritta per tutto il resto, quello che non poteva pianificare.»

Quel pomeriggio contattai l’agenzia di assistenza domiciliare.

La coordinatrice, Diane, mi chiese delle condizioni di David.

Per una volta, risposi sinceramente a tutte le domande.

Quanto spesso avesse bisogno d’aiuto.

Di cosa mi fossi occupata da sola.

Quanto poco dormissi.

Quanto fossi esausta.

Non mi giudicò.

Si limitò ad ascoltare.

Poi disse:

«Possiamo cominciare lunedì.»

Avevo due giorni per parlarne con David.

Quella sera Karen rimase dopo cena.

Mi sedetti accanto a David sul letto.

«Ho trovato la lettera.»

Mi guardò.

Poi, dopo un momento, disse:

«Mi chiedevo quando l’avresti trovata.»

Per poco non mi misi a ridere.

«L’avevi nascosta dietro il cassetto.»

«Non volevo che la trovassi troppo presto.»

«Avevi calcolato il nascondiglio?»

«Ci ho provato.»

Poi gli parlai della struttura assistenziale.

La visita.

La stanza.

Il pianto nel parcheggio.

Tutto.

David ascoltò in silenzio.

«Quindi volevi mandarmi lì senza dirmelo, aspettando di aver fatto le valigie?»

Nella sua voce non c’era alcuna accusa.

Solo consapevolezza.

«Volevo proteggerti.»

«Volevi proteggerti dal dovermelo dire.»

Lo guardai.

«Entrambe le cose.»

Annuì.

«Non voglio andarci.»

Sentii il petto stringersi.

«Voglio restare qui.»

Si guardò intorno nella stanza.

«Ho costruito questa casa.»

«Ma non voglio nemmeno essere il motivo per cui sparisci.»

Fece una pausa.

«Ho visto Gerald fare così con Patricia. Mi ero promesso che non avrei mai permesso che succedesse a te.»

«L’agenzia di assistenza domiciliare comincia lunedì», dissi. «Karen ha organizzato tutto insieme a me.»

David lanciò un’occhiata verso la cucina, da cui sentivamo Karen preparare il tè.

«Ha chiamato Robert?»

«Le ho detto di farlo.»

Lo fissai.

«Due anni fa», continuò. «Le ho detto di tenerti d’occhio. Le ho detto che, quando avresti finalmente raggiunto il limite, avrebbe dovuto aiutarti a usare le risorse a nostra disposizione.»

«Avevi pianificato tutto questo?»

«Ho pianificato tutto quello che potevo.»

Mi rivolse un sorriso stanco.

«Il resto l’ho messo nella lettera.»

«Avresti potuto semplicemente dirmelo.»

«Se te l’avessi detto quando stavo bene, avresti risposto che ce ne saremmo occupati più avanti.»

Aprii la bocca.

Lui continuò.

«E quando quel momento fosse arrivato, avresti detto che stavi bene.»

Chiusi la bocca.

Aveva ragione.

Assolutamente ragione.

E all’improvviso capii che il piano che aveva ideato anni prima non era un modo per controllarmi.

Era amore.

Mi conosceva abbastanza bene da prevedere esattamente in che modo mi sarei fatta del male cercando di proteggerlo.

Così aveva predisposto dei corrimano prima che a uno di noi servissero.

Mi misi a piangere.

Non come avevo pianto in bagno.

Era diverso.

Mi sembrava di concedermi finalmente di smettere di tenere tutto insieme.

David allungò lentamente un braccio e mi posò una mano sulla schiena.

Il gesto non era più energico come un tempo.

Ma quella era ancora la sua mano.

Era ancora David.

Karen entrò nella stanza con il tè, lo posò sul comodino e poi uscì di nuovo in silenzio.

Era proprio quello che ci voleva.

Gli assistenti cominciarono il lunedì successivo.

Si chiamavano Marcus e Sue.

Si alternavano nei turni durante la settimana.

Entrambi erano pazienti.

Professionali.

Gentili.

Sapevano come aiutare David senza farlo sentire incapace.

All’inizio, David si sentiva a disagio con Marcus.

Per tutta la vita era stato lui a dare una mano agli altri.

Farsi aiutare era una novità.

Marcus lo capiva.

Gli lasciava spazio.

Alla fine della prima settimana, i due discutevano della casa.

I pavimenti posati da David.

Le finestre a cui aveva rifatto i telai.

Le pareti che aveva intonacato di nuovo.

Prima di diventare assistente, Marcus si era occupato di ristrutturazioni, così faceva domande concrete.

David si animava quando ne parlava.

Lunedì sera dormii sette ore.

Sette.

Al risveglio rimasi sdraiata per qualche minuto, perché avevo dimenticato cosa si provasse ad avere il corpo riposato.

Poi preparai il caffè.

Mi sedetti al tavolo della cucina.

Lessi il giornale.

Alle nove chiamò Karen.

«Come hai dormito?»

«Sette ore.»

Lei tacque.

«Mamma.»

«Papà può stare bene e puoi stare bene anche tu.»

Sorrisi.

«L’ha scritto tuo padre.»

«Non proprio.»

«Ma era questo che intendeva.»

Karen rise.

«È più intelligente di quanto sembri.»

«Non dirgli che l’hai detto.»

«Glielo dico subito.»

Qualche giorno dopo Karen venne a casa mentre c’era Marcus.

Si sedette con David e guardò un vecchio film.

Presi un romanzo che non aprivo quasi mai da quattro mesi.

E lessi per due ore senza interruzioni.

Quella sera cenammo tutti insieme.

David raccontò vecchie storie sulla casa.

Karen le aveva già sentite tutte. Le ascoltò come se fosse la prima volta.

Dopo cena tornai in camera da letto e aprii il cassetto del comodino.

L’orologio era ancora lì.

E c’era anche la lettera.

La presi e la rilessi.

Questa volta non ero seduta per terra.

Eri la guarnizione in schiuma a media densità. Quella giusta. Lo sapevo dal negozio di ferramenta.

Forse lo sapevo anch’io.

Non per la guarnizione in sé.

Ma per la serietà con cui David aveva preso in considerazione la mia domanda.

Quando gli dissi che la mia porta dava su un corridoio comune, non liquidò quel dettaglio.

Ci pensò.

Voleva che la soluzione fosse adatta al problema reale.

David era così.

Per tutto il nostro matrimonio aveva fatto proprio questo.

Osservava con attenzione ciò che serviva davvero.

Poi trovava in silenzio la soluzione giusta. Anni dopo, quando era arrivata la malattia, aveva fatto di nuovo la stessa cosa.

Solo che questa volta il problema che si era preparato a risolvere ero io.

Quella sera, prima di andarsene, Karen passò da noi.

«Vengo giovedì.»

Sorrise.

«Mi fa piacere.»

Poi mi disse che domenica avrebbe portato i nipoti, così David avrebbe potuto mostrare loro il suo laboratorio.

Non ci andava dall’inizio della malattia.

Non mi era nemmeno venuto in mente di chiedergli se volesse andarci. A Karen sì.

E ancora una volta capii quanto l’avessi tenuta fuori, insistendo di volerla proteggere.

«Grazie», dissi.

«Per tutto.»

Mi guardò.

«Papà mi aveva detto di aspettare.»

«Ha detto che, prima o poi, saresti arrivata al punto di sentirti pronta. Ha detto che spingerti prima di allora ti avrebbe solo resa ancora più determinata a cavartela da sola.»

«Mi conosce.»

«Quasi in modo irritante.»

«Non glielo dire.»

«Glielo dirò eccome.»

Mi baciò sulla guancia e se ne andò.

Quella notte, mi sedetti accanto al letto di David.

Il suo vecchio Seiko era sul comodino.

All’inizio di quella settimana l’avevo portato di nascosto in un laboratorio di riparazioni.

Il vetro graffiato era diventato ormai difficile da leggere.

Così l’avevo sostituito.

Il nuovo vetro era perfettamente limpido.

Si riuscivano a vedere di nuovo le lancette.

Guardai mio marito dormire nella casa che avevamo condiviso per quarantaquattro anni.

L’uomo che aveva trascorso decenni a riparare cose rotte.

L’uomo che aveva intuito i miei limiti prima ancora che io fossi disposta ad ammettere di averne.

L’uomo che aveva scritto una lettera, l’aveva nascosta con cura dietro un cassetto, aveva coinvolto nostra figlia, parlato con il nostro consulente finanziario e confidato che un giorno avrei trovato ogni cosa proprio nel momento in cui ne avessi avuto bisogno.

Pensai ad Akron, nel 1978.

Una corsia di un negozio di ferramenta.

Un elettricista di ventisei anni che si accorse di una donna confusa, intenta a fissare delle guarnizioni paraspifferi.

Densità media.

La misura giusta.

Spensi la lampada.

Poi mi infilai a letto accanto a lui.

Il calore di David mi era familiare come quasi nient’altro nella vita.

Fuori, la notte di febbraio era ancora fredda.

La caldaia ronzava piano al piano di sotto.

David l’aveva regolata anni prima perché non sferragliasse.

Naturalmente.

La mattina sarebbe venuto Marcus.

Karen avrebbe chiamato.

Avrei fatto colazione.

Forse avrei letto per un’ora.

E, piano piano, quasi senza accorgermene, l’inverno avrebbe cominciato a cedere il passo alla primavera.

Per la prima volta dopo tanto tempo, mi sembrò abbastanza.

Ci sono forme d’amore che si annunciano a gran voce.

E poi ce n’è un’altra.

Quella che si accorge dello spiffero intorno a una porta.

Quella che ricorda dove nascondi la tua paura.

Quella che lascia una lettera dietro un cassetto, nascosta con tanta cura che tu non la trovi troppo presto, ma non così bene da fartela sfuggire quando finalmente ne hai bisogno.

David aveva sempre capito la differenza.

E, in qualche modo, dopo tutti quegli anni, continuava ancora a riparare le cose.



