Pensavo che mio marito avesse delle punture di insetto sulla schiena. Poi il medico del pronto soccorso vide lo schema dei segni e disse all’infermiera di chiamare la polizia.

La parte più difficile, per me, non fu l’indagine o il processo. Fu fare i conti con le settimane in cui avevo visto i segnali e li avevo razionalizzati. Il prurito. I segni di sangue sulla maglietta. Il modo in cui controllava le finestre. Il modo in cui si era immobilizzato vedendo quel pickup scuro. Ognuno di quei momenti era stato un grido d’aiuto che non sapeva come pronunciare, e io li avevo letti come stress, stanchezza, le solite preoccupazioni di una coppia che cerca di arrivare a fine mese. In terapia — perché entrambi cominciammo una terapia dopo che la polvere si fu depositata — imparai che questo è esattamente come funziona la coercizione. Le vittime vengono isolate, spaventate, convinte che parlare metterà in pericolo le persone che amano. E chi sta loro accanto spesso vede i segnali ma sceglie la spiegazione più gentile, perché la verità è troppo spaventosa da contemplare.