«Per te niente»: poi ho visto cosa c’era nel cruscotto della sua Volvo





Il silenzio che è calato sul cortile dell’officina era così denso che si sentiva soltanto lo sfrigolio del gasolio che gocciolava sulla lamiera calda sotto il cofano. Brooke-Caroline è rimasta immobile con la mano sospesa a mezz’aria, le dita che stringevano spasmodicamente la custodia del telefono, mentre il colore le spariva dalle guance lasciando una maschera di cipria sbavata.





Mio padre Adrian-Colin ha ritirato lentamente il braccio dallo sportello, stringendo i pugni neri di morchia fino a farsi sbiancare le nocche. Nessuno dei due ha avuto il coraggio di fiatare per diversi secondi, mentre io scendevo dall’abitacolo con una calma gelida che non credevo di possedere. «Continua pure, Brooke-Caroline,» ho detto, estraendo con lentezza il fascio di ricevute dalla tasca interna del giaccone per mostrarlo contro la luce grigia del cielo belga.

«Spiega a tuo fratello come funziona la spartizione equa che mamma aveva chiesto sul letto di morte. Spiegami perché il tuo catering al castello ha il sapore dei bracciali di nonna e degli orologi d’oro che appartenevano alla mia parte di famiglia.» Mio padre ha fatto un passo verso di me, cercando di recuperare quell’autorità brutale con cui aveva sempre dominato la casa.

«Mettiti via quei fogli, Reid-Owen. Non sai di cosa stai parlando, sono affari interni dell’officina e della gestione dei beni prima del passaggio notarile. Non permetterti di fare il giudice con me, hai capito?» La sua voce però tremava, tradita da un’incertezza che non gli avevo mai sentito addosso nei suoi sessantadue anni di vita.

«Affari interni?» ho ribattuto, avvicinandomi a lui di un passo e sbattendogli sotto il naso il foglio giallo con il timbro a secco dell’agenzia di pegni. «Questa è una polizza di pegno firmata da te con il documento di Brooke-Caroline, accesa tre giorni prima del suo banchetto. Avete dichiarato falsamente che lei era l’unica erede legittima dei gioielli per evitare la firma congiunta che il notaio avrebbe preteso.

Avete liquidato l’intero patrimonio di mamma per pagare la sfilata dei tuoi quaranta tavoli imperiali, e a me hai detto in faccia che dovevo imparare a cavarmela da solo perché non valevo niente rispetto al marito di tua figlia.» Brooke-Caroline ha provato a fare un passo indietro verso la sua Mini Cooper, le labbra che tremavano nervosamente mentre cercava disperatamente una scusa plausibile.

«Reid-Owen, ascoltami un attimo… era solo un prestito temporaneo. Papà doveva restituire i soldi all’agenzia prima della scadenza della successione formale, nessuno voleva rubarti nulla! Il matrimonio serviva a consolidare i contatti per la ditta di mio marito, era un investimento per tutta la famiglia. Se papà avesse diviso subito i gioielli, non avremmo avuto il capitale liquido necessario per bloccare la tenuta di Namèche in tempo utile!»

«Un prestito temporaneo con quale denaro, Brooke-Caroline?» le ho chiesto guardandola con un disprezzo che non pensavo di poter provare per la mia stessa sorella di sangue. «L’officina è in perdita da due anni, lo sanno tutti i fornitori della provincia. Voi due non avevate alcuna intenzione di riscattare quegli ori. Avete semplicemente aspettato che l’agenzia facesse scattare l’asta per poi dirmi, al momento dell’apertura formale della cassetta, che mamma se li era venduti prima di morire per

curarsi. È questo che avevate pianificato, vero? Lasciare la colpa su una donna morta pur di non rinunciare ai vostri camerieri in livrea.» Adrian-Colin ha abbassato la testa, incapace di sostenere il mio sguardo. Le sue spalle massicce sono crollate verso l’interno, facendolo sembrare improvvisamente un uomo vecchio, logorato dai debiti e dalla vanità. «L’officina stava affondando, Reid-Owen,» ha mormorato con la voce spezzata, guardando la ghiaia bagnata sotto le sue scarpe da lavoro.

«Se il marito di Brooke-Caroline avesse scoperto che non potevamo nemmeno permetterci la dote nuziale promessa, avrebbe ritirato i contratti di manutenzione della sua flotta aziendale. Saremmo finiti per strada tutti quanti. Dovevo fare qualcosa, ho pensato solo a salvare il nome dei Vasseur.» «Hai pensato a salvare le tue apparenze, papà,» gli ho risposto senza un briciolo di pietà nella voce.

«Hai sacrificato l’unica cosa pulita che nostra madre ci aveva lasciato per non ammettere il tuo fallimento commerciale. E a me hai negato quattromila euro per una sala parrocchiale, trattandomi come un mendicante che chiedeva l’elemosina, mentre ti eri già intascato la mia parte di eredità per pagare i fuochi d’artificio di tua figlia.» «Cosa intendi fare adesso?»

ha sussurrato Brooke-Caroline, con gli occhi lucidi di un pianto che non aveva nulla di sincero, ma era fatto solo del terrore puro di perdere la sua reputazione appena costruita tra l’alta borghesia locale. «Se vai dalla polizia o dall’avvocato, l’accordo con l’agenzia salta e la notizia uscirà sui giornali di Namur. La famiglia di mio marito non me lo perdonerebbe mai, distruggeresti la mia vita per una vecchia collana e qualche moneta.»

Ho infilato la mano nella tasca, ho estratto il mio telefono e ho composto il numero dell’ufficio notarile Maître Valette, lo studio che gestiva la successione ferma da mesi per i continui rinvii chiesti da mio padre. Ho premuto il vivavoce davanti a loro. La segretaria ha risposto al secondo squillo. «Buongiorno signorina, sono Reid-Owen Vasseur.

Volevo avvisare il notaio che sarò nel suo ufficio tra quaranta minuti. Ho con me le ricevute di pegno dei beni ereditari sottratti alla successione. Chieda cortesemente al dottore di preparare l’istanza di blocco conservativo dei conti correnti dell’officina e la notifica formale di querela per appropriazione indebita contro Adrian-Colin e Brooke-Caroline Vasseur.» «Reid-Owen, no!

Ti prego, fermati!» ha urlato Brooke-Caroline, gettandosi in avanti e afferrandomi per la manica della giacca con le unghie laccate di rosso. L’ho scostata con un movimento secco del braccio, facendola barcollare sulla ghiaia fino a farle piegare il tacco della scarpa sinistra. La donna ha perso l’equilibrio ed è finita a sedere nel fango accanto alla ruota della Volvo, con il vestito elegante schizzato di melma nera e le mani sporche di terriccio.

Mio padre si è mosso per aiutarla a rialzarsi, ma io sono rimasto piantato tra loro due e la mia vecchia utilitaria parcheggiata vicino al cancello. «Avete ventiquattro ore per andare all’agenzia di Jambes, riscattare ogni singolo grammo d’oro appartenuto a nostra madre con i soldi del vostro conto personale e consegnarlo direttamente sulla scrivania del notaio Valette,» ho detto parlando lentamente, scandendo ogni singola sillaba con una freddezza chirurgica.

«Se tra ventiquattr’ore il notaio non mi chiama per confermare che i gioielli sono depositati nel caveau dello studio, la denuncia per frode successoria e truffa ai danni di coerede finisce sulla scrivania del procuratore di Namur. E la prima persona a cui manderò la copia dell’atto sarà il suocero di Brooke-Caroline, così potrà ammirare con precisione la stabilità e il rispetto della famiglia che ha accolto in casa.»

Brooke-Caroline ha soffocato un singhiozzo contro la borsa costosa, rannicchiandosi nel fango del cortile senza nemmeno più provare ad alzarsi. Sapeva perfettamente che suo suocero, un costruttore severo e intransigente che teneva alla reputazione più di ogni altra cosa al mondo, avrebbe annullato ogni contratto commerciale e chiuso ogni linea di credito all’officina nel momento esatto in cui fosse venuto a galla lo scandalo del banco dei pegni.

Adrian-Colin è rimasto immobile a fissarmi, con le mani viscide di grasso che gli ricadevano inerti lungo i fianchi. «Non abbiamo quarantamila euro liquidi per riscattarli, Reid-Owen. L’officina non ha più fido in banca, dovremmo vendere i macchinari pesanti dell’hangar o la casa per mettere insieme quella cifra entro domani.» «Allora comincia a chiamare gli acquirenti dei macchinari, papà,» gli ho risposto girando sui tacchi verso la mia macchina.

«O vendi la tua Volvo. Oppure Brooke-Caroline può cominciare a vendere i vestiti firmati e l’anello di diamanti che si è fatta regalare. A me non interessa come troverete quei soldi, mi interessa solo che entro domani pomeriggio ciò che era di mia madre sia al sicuro, lontano dalla vostra avidità e dalle vostre bugie.»

Sono salito sulla mia auto, ho chiuso la portiera lasciando fuori il rumore del vento gelido e ho inserito la prima marcia. Nello specchietto retrovisore ho visto Adrian-Colin chino nel fango ad aiutare sua figlia a sollevarsi, con i vestiti imbrattati di melma scura e le teste basse mentre il fumo della Volvo guasta continuava a salire verso il cielo grigio dell’hangar.

Non c’è stato alcun matrimonio sontuoso per me e Leah-Naomi, né abbiamo voluto cercare altre sale prestigiose per fare concorrenza a chi viveva solo di maschere. Tre settimane dopo ci siamo presentati davanti al sindaco di Namur con indosso i nostri abiti migliori di tutti i giorni, accompagnati solo da tre colleghi fidati e da una bottiglia di vino aperta su una panchina pubblica del parco Louise-Marie.

Non abbiamo avuto carrozze, né banchetti principeschi, né discorsi ipocriti sulla sacralità del sangue e della famiglia. Il giorno precedente alla scadenza, mio padre ha dovuto vendere il tornio industriale a controllo numerico dell’officina e Brooke-Caroline ha dovuto restituire la sua Mini Cooper alla società di leasing per pagare la penale e riscattare l’intero asse ereditario dal banco dei pegni.

Quando il notaio Valette ha aperto la busta sigillata nel suo studio e mi ha consegnato l’orologio da tasca d’oro massiccio di mio nonno e la collana di perle di mamma, né Adrian-Colin né Brooke-Caroline erano presenti nella stanza: avevano mandato un avvocato d’ufficio per non dover incrociare i miei occhi un’altra volta. Oggi l’officina lavora a mezzo servizio, con il portone di ferro arrugginito che resta chiuso tre giorni a settimana e i clienti abituali che si

sono spostati verso officine più moderne alla periferia della città. Il marito di Brooke-Caroline, venuto a conoscenza delle difficoltà finanziarie attraverso i bilanci pubblici dell’attività, ha ridotto all’osso i contratti con la ditta di mio padre, lasciandoli soli a gestire le conseguenze del loro vuoto interiore. Io ho utilizzato la vendita concordata della mia parte legittima dei beni per estinguere il mutuo del piccolo appartamento dove io e Leah-Naomi abbiamo costruito la nostra casa, un mattone alla volta, senza dover ringraziare nessuno e senza dover abbassare lo sguardo di fronte alla memoria di mia madre.



