«Bada al cane»: poi sul sacco ho letto quell’indirizzo cancellato





La toppa ha girato di mezzo scatto prima che potessi muovere un muscolo. Bennett-Owen ha emesso un ringhio basso, gutturale, piantando le zampe anteriori sul pavimento di linoleum logoro. Con un riflesso dettato dalla disperazione, ho abbassato la maniglia interna tirando la porta verso di me prima che l’uomo potesse fare leva dall’esterno. Il battente si è aperto di colpo, cogliendo di sorpresa l’individuo con il giaccone cerato, che è inciampato sul tappetino con la valigetta metallica che





ha sbattuto contro lo stipite in legno massiccio. Non era Adrian-Gavin. L’uomo si è tirato indietro il cappuccio gocciolante di pioggia: aveva la mascella squadrata, i capelli brizzolati tagliati a spazzola e una cicatrice sottile che gli tagliava il labbro superiore. Era Patrick-Graham Vaneck in persona, l’ex ispettore doganale sospeso dal servizio tre settimane prima.

I suoi occhi grigi sono scivolati subito sul sacco sventrato nell’atrio, poi sui fogli di carico sparsi sul pavimento e infine sulla mia faccia. «Tu non dovresti essere qui dentro», ha detto Vaneck con voce piatta, senza un briciolo di agitazione, allungando la mano per chiudere la porta alle sue spalle e bloccare ogni via di fuga verso il pianerottolo.

«Adrian-Gavin mi ha assicurato che il ragazzo della porta accanto prendeva solo il cane e non metteva il naso nell’appartamento prima di venerdì». La sua calma era più spaventosa di qualsiasi urlo minaccioso. «Adrian-Gavin ha lasciato questo animale a morire di fame con quattro giorni di crocchette», ho risposto, indietreggiando di mezzo metro verso il banco della cucina, tenendo Bennett-Owen dietro le mie ginocchia.

Il cane continuava a mostrare i denti, la bava densa che gli colava sul pavimento bagnato dalle suole di Vaneck. «E quei passaporti in bianco non hanno nulla a che fare con il cibo per cani». L’ispettore ha appoggiato la valigetta sul mobiletto dell’ingresso con un gesto metodico, aprendo i ganci con due scatti secchi.

«Adrian-Gavin è un imbecille che pensa solo a salvare la propria pelle», ha replicato Vaneck, tirando fuori dalla valigetta un lettore portatile di microchip a batteria e un rotolo di bende elastiche sterili. «Si è fatto prendere dal panico quando la gendarmeria ha bloccato i varchi nord ieri mattina. È scappato a Bruxelles lasciando a me il compito di recuperare ciò che conta davvero prima che arrivi il decreto di perquisizione formale».

Ha alzato il lettore verso Bennett-Owen, premendo il pulsante d’accensione che ha emesso un bip acuto. In quell’istante ho capito il secondo inganno, il livello di menzogna su cui Adrian-Gavin aveva costruito l’intera faccenda. Bennett-Owen non era semplicemente denutrito per incuria o distrazione. Il cane aveva una protuberanza dura, innaturale sotto le costole fluttuanti del lato destro, proprio dove aveva guaito tre giorni prima quando l’avevo spazzolato.

Non trasportava carte o documenti dentro quel sacco industriale: i documenti erano solo il registro dei passaggi doganali per coprire la provenienza della merce. «Cosa gli avete fatto?», ho chiesto, sentendo la rabbia salirmi alla gola come un’ondata di fiele caldo. Vaneck ha sorriso a denti stretti, un movimento minimo che non ha scaldato minimamente il suo sguardo gelido.

«Niente che non si possa sistemare con un’incisione di venti minuti e cinque punti di sutura. Bennett-Owen è stato registrato come cane guida per disabili visivi sulla linea marittima di Dover per tre anni. Nessun doganiere controlla la gabbia di un cane autorizzato se ha il timbro speciale del ministero». Ha fatto un passo deciso verso di noi, tirando fuori dalla tasca interna un flacone di sedativo liquido e una siringa sterile monouso.

«Sta’ lontano da lui», ho intimato, afferrando una pesante padella in ghisa dal gocciolatoio del lavello. Bennett-Owen ha capito la tensione e ha abbaiato con una ferocia che non gli avevo mai visto nei giorni precedenti, puntando le fauci contro lo stivale di cuoio di Vaneck. L’uomo si è fermato per un secondo, valutando la situazione con l’esperienza di chi sa gestire incidenti imprevisti senza farsi prendere dal panico.

«Senti, ragazzo, Adrian-Gavin ti ha usato come scudo umano per prendere tempo», ha spiegato Vaneck senza abbassare le mani, parlando lentamente come a un testimone recalcitrante durante un interrogatorio formale. «Se la dogana entra qui tra due giorni e trova il cane morto con l’impianto ancora dentro, l’indagine ricade su di te per detenzione illegale e concorso in contrabbando di diamanti industriali grezzi rubati ai depositi di Anversa.

Adrian-Gavin ha registrato il subaffitto temporaneo a tuo nome la settimana scorsa all’ufficio delle imposte, senza dirtelo. Ha firmato una cessione fittizia della custodia per coprirsi la fuga». La terra mi è mancata sotto i piedi per un istante: Adrian-Gavin non era solo scappato, mi aveva sistemato come capro espiatorio perfetto nel caso qualcosa fosse andato storto alle banchine.

Ho guardato la cartellina sul pavimento: in fondo, piegato a metà, c’era un foglio vidimato dal municipio di Ostenda. C’era il mio nome, il mio codice fiscale e una firma falsa, tracciata con una grafia spezzata che imitava maldestramente la mia. Adrian-Gavin aveva pianificato ogni dettaglio prima ancora di scendere le scale con quei due borsoni neri, lasciandomi Bennett-Owen come una bomba a orologeria biologica pronta a esplodere al primo controllo veterinario o giudiziario.

«Tu non tocchi questo cane», ho ripetuto con il fiato corto, mentre Bennett-Owen avanzava di un passo, ringhiando con il pelo del dorso completamente sollevato. «Se gli metti le mani addosso, spacco il vetro della finestra del cortile e urlo a tutto il palazzo di chiamare la polizia portuale adesso». Vaneck ha scosso la testa con una smorfia di compatimento amaro.

«La polizia portuale è già corrotta per metà su questa linea, credi davvero che ascolteranno uno studente fuorisede o un impiegato precario con le impronte sul registro doganale falso?». Ha sollevato la siringa, togliendo il cappuccio di plastica trasparente con i denti. In quel preciso istante, Bennett-Owen è scattato in avanti senza aspettare un mio cenno.

Non ha mirato alla gamba, ma alla mano destra dell’uomo che stringeva l’ago: i denti hanno afferrato il polsino del giaccone cerato tirando verso il basso con tutto il peso corporeo. Vaneck ha perso l’equilibrio, scivolando sul nastro da pacchi strappato che giaceva vicino al sacco di mangime. La siringa è volata via, finendo sotto il frigorifero con uno schiocco secco.

Ho approfittato del suo sbandamento senza esitare un millesimo di secondo. Non ho usato la padella; ho afferrato la valigetta metallica aperta sul ripiano dell’ingresso, l’ho ribaltata sul pavimento e ho spinto con forza il battente della porta blindata verso l’esterno, bloccando Vaneck tra lo stipite e l’anta pesante prima che potesse rimettersi in piedi.

L’uomo ha imprecato con rabbia, cercando di infilare il braccio guantato nella fessura, ma ho girato la chiave nella toppa una, due volte, sprangando la serratura dall’interno. I suoi pugni hanno iniziato a martellare contro i pannelli rinforzati, facendo tremare l’intero telaio d’acciaio. «Apri questa dannata porta prima che ritorni con qualcun altro!», ha urlato Vaneck dall’altra parte del corridoio condominiale, la voce soffocata dall’isolamento acustico del pianerottolo.

Non ho risposto. Ho preso il telefono dalla tasca, componendo il numero diretto della gendarmeria federale marittima, il reparto speciale anticrimine che non faceva capo alla dogana locale di Zeebrugge. «Ho una segnalazione per il comandante De Smet», ho detto con voce ferma all’operatore che ha risposto al secondo squillo, mentre raccoglievo da terra la cartella con i passaporti in bianco e il foglio di cessione fittizia con la mia firma contraffatta.

«Sono nell’appartamento di Adrian-Gavin Van Hool, in Lange Straat. C’è Patrick-Graham Vaneck fuori dalla porta e ho qui le bolle di carico dei container scomparsi dal molo quattro». L’operatore è rimasto in silenzio per due secondi, poi ha ordinato di non muovermi e di attendere l’unità di pronto intervento. I colpi sulla porta sono cessati di colpo dopo un minuto.

Dalla finestra che dava sul cortile posteriore ho visto la sagoma scura di Vaneck scendere le scale antincendio esterne e allontanarsi a passi rapidi lungo il vicolo dei pescatori, scomparendo dietro i capannoni frigo del porto prima che potessi scattare una fotografia con il cellulare. Quaranta minuti dopo, l’appartamento era invaso da agenti in divisa blu notte e da periti della polizia scientifica con i guanti di lattice bianco.

La dottoressa Vervaet, chiamata d’urgenza direttamente dal comando marittimo, è arrivata con una borsa termica e un ecografo portatile a batteria. Si è inginocchiata sul linoleum accanto a Bennett-Owen, passandogli delicatamente la sonda sul fianco destro rasato con una lametta veloce. Sullo schermo a cristalli liquidi è comparsa un’immagine grigia e sgranata: una capsula cilindrica di titanio sigillata, lunga sei centimetri, alloggiata nel tessuto sottocutaneo dell’addome.

«Non sono diamanti», ha detto la veterinaria sollevando lo sguardo verso l’ispettore federale che coordinava i rilievi. «È un modulo di crittografia per i transponder navali. Con questo apparecchio potevano alterare i segnali radar delle navi mercantili all’ingresso del porto di Ostenda, facendo risultare scaricate merci che in realtà restavano a bordo per essere deviate altrove».

Adrian-Gavin non era un semplice contrabbandiere di quartiere, ma il tecnico informatico al servizio della rete che manovrava i carichi fantasma lungo l’intera costa fiamminga. Bennett-Owen è stato portato d’urgenza alla clinica veterinaria universitaria di Gand per l’estrazione chirurgica della capsula. Sono rimasto nella sala d’attesa per quattro ore, con le mani sporche di polvere di mangime e la giacca ancora umida per la pioggia del mattino.

Quando la dottoressa è uscita con il camice slacciato, mi ha confermato che l’operazione era perfettamente riuscita e che il cane non avrebbe riportato danni permanenti, a patto di seguire una dieta nutriente per recuperare i quattro chili persi nelle ultime settimane. Adrian-Gavin è stato intercettato quella sera stessa al terminal degli autobus di Lille, mentre tentava di salire su un pullman notturno per Marsiglia con un passaporto olandese falso intestato a un nome di fantasia.

Nel suo bagaglio a mano hanno trovato la copia originale del contratto d’affitto e gli estratti conto delle rimesse bancarie ricevute da Vaneck per organizzare la fuga e scaricare la responsabilità del transponder su di me. Tre giorni dopo sono stato convocato al palazzo di giustizia di Bruges per formalizzare la mia deposizione e firmare i verbali di dissequestro del mio appartamento, che era stato temporaneamente sigillato per le perizie balistiche e dattiloscopiche.

Il procuratore ha archiviato immediatamente ogni sospetto a mio carico, confermando la totale falsificazione della firma apposta da Adrian-Gavin sul documento di subaffitto. All’uscita dall’aula delle udienze, il brigadiere incaricato della custodia degli animali sottratti alle indagini mi aspettava vicino all’atrio con un guinzaglio di cuoio nuovo in mano. All’altro capo c’era Bennett-Owen, che ha scodinzolato appena ha visto le mie scarpe consumate, tirando con una forza rinnovata che ha fatto scivolare il gendarme sul marmo lucido del

corridoio. «Il tribunale ha disposto l’affidamento giudiziario definitivo a vostro nome, se siete ancora disposto a tenerlo», mi ha detto l’agente passandomi la documentazione dell’anagrafe canina appena aggiornata con i miei dati autentici. Ho guardato il cane, che mi ha piantato il muso umido contro il palmo aperto della mano, senza più ringhiare, senza più quella paura muta negli occhi acquosi.

Siamo tornati insieme a Ostenda con il treno regionale del pomeriggio. Salendo le scale del condominio di mattoni grigi, l’appartamento quattro aveva i sigilli di ceralacca rossa sulle fessure della porta e il silenzio regnava sovrano lungo il pianerottolo. Ho aperto la mia porta, versando nella ciotola grande una porzione abbondante di cibo fresco comprato con i miei soldi, mentre il vento del nord sbatteva forte contro le persiane di ferro, lasciando il freddo e le bugie definitivamente fuori dalla nostra stanza.



