«Quel pacco non è tuo»: poi ho visto l’etichetta nel suo garage





Il ronzio di quel neon sbatteva su una realtà talmente metodica da togliere il fiato. Non c’era disordine, non c’era l’accumulo disperato di chi perde la testa: ogni singolo scaffale era etichettato con cura maniacale. Tom è rimasto immobile sulla soglia di cemento, le mani infilate nelle tasche del giaccone da caccia, mentre Lauren-Nora indietreggiava fino a toccare il bordo del bancone da lavoro, gli occhi sgranati e le labbra ridotte a una linea bianca sottilissima.





«Posso spiegare tutto, Tom», ha sussurrato Lauren-Nora, ma la sua voce era priva di qualsiasi fermezza, ridotta a un soffio raschiato in gola. «La banca mi toglie la casa a gennaio. Frank non mi manda un centesimo da quindici mesi e la pensione di reversibilità non copre nemmeno il gasolio da riscaldamento.» Ha allungato una mano verso il computer come per chiudere lo schermo, ma io ho fatto un passo avanti e ho posato il palmo piatto sulla

scocca del portatile, lasciandolo aperto. Sullo schermo c’era un profilo venditore attivo su una nota piattaforma di annunci dell’Idaho, registrato sotto il nome fittizio di una ditta di sgomberi di Caldwell. Le recensioni erano quasi tutte a cinque stelle: spedizioni rapide, merce nuova imballata, prezzi stracciati rispetto ai negozi di Boise. Nell’angolo in alto a destra, il saldo del conto virtuale segnava oltre seimila dollari pronti per essere trasferiti su un conto corrente bancario.

«Tu non stavi cercando di pagare il gasolio, Lauren-Nora», ho detto, indicando con il mento il taccuino nero appeso alla mensola. Tom ha allungato il braccio, ha staccato il quaderno dalla puntina e lo ha aperto sotto la luce cruda del neon. Le pagine contenevano annotazioni minuziose a matita: gli orari in cui io uscivo per il consorzio agrario, i giorni in cui Rachel-Audrey Higgins andava dal medico a Nampa, persino i turni di notte del figlio dei

coniugi Keller due case più avanti. C’era segnato l’arrivo previsto dei furgoni bianchi dei corrieri espressi, con la targa parziale e la stima del tempo che i pacchi restavano incustoditi sui pianerottoli prima del rientro dei proprietari. «Questa non è disperazione, questa è una caccia organizzata», ha mormorato Tom scuotendo la testa con una delusione che faceva più male di qualsiasi insulto.

«Hai rubato il decespugliatore a mio fratello a settembre. Ha dovuto ricomprarlo a rate per finire la stagione dei giardini, e tu lo avevi qui dentro a prendere polvere prima di spedirlo a chissà chi.» Lauren-Nora ha abbassato lo sguardo sul pavimento macchiato di vecchia vernice. «Nessuno si accorgeva di niente», ha risposto con un improvviso scatto di arroganza, stringendo le braccia al petto come se volesse difendersi da un’accusa ingiusta.

«Le grandi compagnie di spedizione rimborsano sempre tutto. Cliccate su un pulsante e vi rimandano un altro pacco gratis il giorno dopo. Voi non ci avete perso un solo dollaro, mentre io devo scegliere ogni mese se comprare le pillole per la pressione o pagare la luce.» «Rachel-Audrey non ha avuto nessun rimborso», ho ribattuto, mostrandole la busta stracciata che tenevo ancora nell’altra mano.

«Erano le sciarpe che sua madre aveva lavorato a maglia prima di morire, spedite da sua sorella con posta ordinaria non assicurata. Non c’è nessun rimborso per quelle cose, Lauren-Nora. Rachel-Audrey ha pianto due giorni credendo di aver perso l’ultimo ricordo di famiglia per colpa di un postino distratto.» La porta sul retro della villetta si è aperta con un cigolio e sulla soglia della cucina è apparsa una donna sulla trentina, con i capelli raccolti frettolosamente e

un maglione verde scuro. Era Rebecca-Marissa Miller, la figlia di Lauren-Nora, che si era trasferita di nuovo dalla madre all’inizio dell’autunno dopo aver perso il lavoro in una clinica veterinaria a Meridian. Teneva in mano un rotolo di nastro da imballaggio marrone e una fattura appena stampata. «Mamma, hai trovato la scatola media per il frullatore a immersione?

Dobbiamo chiudere il pacco prima che chiuda l’agenzia di posta alle diciotto…» Rebecca-Marissa si è bloccata a metà frase vedendo me e Tom in piedi dentro il garage, con il monitor acceso e il taccuino nelle mani dell’anziano vicino. Il rotolo di nastro adesivo le è scivolato dalle dita, rotolando sul cemento fino a sbattere contro le mie scarpe.

Il silenzio che è seguito è durato venti secondi, pesante come il piombo. Lauren-Nora non si è mossa per difendere la figlia, né ha cercato di nascondere la fattura che la ragazza teneva ancora tra le dita tremanti. In quell’istante ho capito che l’intera storia della vedova abbandonata e indigente era solo una mezza verità usata per giustificare un vero e proprio commercio a conduzione familiare.

«Rebecca-Marissa», ha detto Tom, la voce che tradiva un tremito di pura amarezza. «Tuo nonno ha aiutato a costruire questa strada quarant’anni fa. Ha tirato su la staccionata che divide il mio campo dal vostro con le sue mani. E voi due vi mettete a rubare le medicine e i regali della gente che vi saluta ogni mattina dal marciapiede?»

La ragazza è arrossita violentemente, le guance chiazzate di rosso scuro, e ha fatto un passo indietro verso l’uscio della cucina. «Non sapevo da dove venisse tutta la merce all’inizio», ha balbettato guardando la madre con un misto di terrore e rabbia repressa. «Mi aveva detto che comprava i lotti invenduti delle aste fallimentari online per arrotondare.

Ho iniziato ad aiutarla con le spedizioni solo per pagarmi la rata dell’auto.» «Bugiarda», ha sibilato Lauren-Nora voltandosi di scatto verso la figlia, gli occhi ridotti a due fessure velenose. «Sapevi benissimo da dove arrivavano gli scatoloni. Chi credi che guidasse l’auto lungo la traversa mentre tu raccoglievi i pacchi sui portici tre settimane fa, quando c’era il diluvio?

Non scaricare tutto su di me adesso che ci hanno pescati!» Quello scambio velenoso tra madre e figlia ha spazzato via ogni residuo di pietà che Tom o io potevamo ancora provare. Non c’era solidarietà, non c’era rimorso, solo il panico volgare di due persone che cercavano di salvarsi la pelle addossando la colpa l’una all’altra.

Le loro voci si sovrapponevano, sempre più acute, mentre rinfacciavano pagamenti di bollette, vestiti nuovi comprati con i proventi delle vendite e menzogne raccontate ai parenti lontani. «Basta così», ho detto alzando la voce quel tanto che bastava per coprire i loro strilli. «Tom, chiama l’ufficio dello sceriffo. Digli di mandare una pattuglia qui a Cedar Creek Road con un furgone capiente per i sequestri.»

Lauren-Nora si è lanciata in avanti, tentando di afferrarmi la manica della giacca da lavoro, ma Tom si è interposto con la sua stazza massiccia, bloccandole il passaggio senza toccarla, semplicemente piantandosi in mezzo al garage con la fermezza di chi non arretra di un millimetro. «Non toccarlo, Lauren-Nora. Hai già fatto abbastanza danni per due vite in questo quartiere.»

Rebecca-Marissa è scoppiata a piangere, appoggiandosi allo stipite della porta della cucina con le mani sulla faccia, mentre Lauren-Nora ha smesso di gridare all’improvviso, trasformando la sua espressione in una maschera di gelido disprezzo. «Siete solo dei vecchi ipocriti», ha detto a denti stretti, incrociando di nuovo le braccia sul cardigan logoro. «Se aveste avuto voi la canna del gas alla gola, avreste fatto lo stesso.

Questa roba non apparteneva a nessuno finché non veniva aperta.» Tom ha composto il numero dell’ufficio di contea direttamente dal suo vecchio telefono cellulare, parlando con calma con il centralinista e fornendo l’indirizzo esatto, specificando che si trattava di ricettazione continuata e furto di corrispondenza, un reato che in Idaho comporta sanzioni federali pesanti quando riguarda la posta di stato.

Durante l’attesa di quindici minuti prima dell’arrivo delle sirene, nessuno ha più pronunciato una parola. L’auto dello sceriffo è arrivata a fari spenti nella nebbia, seguita poco dopo da una seconda vettura con due agenti di pattuglia. Il vicesceriffo Miller, un uomo sulla quarantina che conosceva Tom fin da quando era ragazzo, è sceso senza fretta, guardando prima noi e poi la distesa di scatoloni accatastati fino al soffitto del garage.

Ha fatto un fischio sommesso tra i denti vedendo il bancone da lavoro allestito come una vera e propria stazione di smistamento postale clandestina. «Abbiamo ricevuto almeno ventidue denunce di smarrimento pacchi in questo settore postale da agosto a oggi», ha detto Miller estraendo il taccuino ufficiale dalla tasca della divisa beige. «I corrieri stavano rischiando di perdere il contratto di zona per colpa vostra.»

Ha guardato Lauren-Nora, poi la figlia Rebecca-Marissa che continuava a singhiozzare nell’angolo della stanza. Gli agenti hanno iniziato a catalogare ogni singolo oggetto presente nel garage. Tra gli scatoloni c’erano le scarpe da ginnastica ordinate dal figlio di Tom per la squadra di basket del liceo, un set di pentole destinato a una coppia di giovani sposi in fondo alla via e persino una fornitura trimestrale di integratori cardiaci prescritti al vecchio signor Vance, che da settimane combatteva

con il servizio clienti della farmacia online per ottenere un duplicato della spedizione. Rachel-Audrey Higgins è arrivata sul vialetto una mezz’ora dopo, avvisata dal bagliore delle luci intermittenti delle volanti che riflettevano sulle finestre delle case vicine. Camminava piano, con il suo cappotto marrone chiaro e una sciarpa di lana grezza al collo, guardando sbigottita il viavai di scatole che venivano caricate nel retro del furgone della polizia.

Quando Miller le ha riconsegnato la busta con le sciarpe fatte a mano da sua madre, intatte anche se con la confezione aperta, la donna anziana non ha detto nulla a Lauren-Nora. Si è limitata a stringere il sacchetto al petto con entrambe le mani, ha guardato la sua vicina di casa per tre lunghi secondi negli occhi, poi ha fatto un leggero cenno del capo verso me e Tom ed è tornata indietro lungo la strada asfaltata,

sparendo lentamente nella nebbia serale. Lauren-Nora e Rebecca-Marissa sono state fatte salire sui sedili posteriori delle due auto separate senza che venissero usate le manette, ma con la porta chiusa a chiave dall’esterno. Lauren-Nora teneva lo sguardo fisso dritto davanti a sé, rifiutandosi di guardare la sua villetta, i pacchi che venivano portati via o i pochi vicini che nel frattempo erano usciti sui portici per capire da dove venisse tutto quel movimento.

La basculante del garage è stata sigillata dagli agenti con il nastro giallo della polizia poco prima delle otto di sera. Sono tornato verso il mio vialetto con l’alternatore sottobraccio, sentendo il metallo freddo attraverso il cartone che cominciava ad asciugarsi. Tom ha spento la berlina, ha chiuso la portiera ed è rimasto un momento a fissare la casa vuota di fronte alla mia, dove le luci del piano terra erano rimaste accese, illuminando le stanze disordinate attraverso

i doppi vetri. «Non ci si può mai fidare davvero di chi ti controlla la siepe tutti i giorni per dirti che è troppo alta», ha detto Tom a voce bassa, sputando per terra sulla ghiaia prima di voltarsi verso la sua macchina. «Domani aiuto io Rachel-Audrey a sistemare la serratura del suo cancello, così non dovrà più aspettare la posta sul marciapiede.»

Ho annuito senza rispondere, salendo i tre gradini del mio portico di legno. Ho posato lo scatolone pesante vicino alla porta d’ingresso, ho tolto il nastro adesivo e ho tirato fuori l’alternatore per portarlo dentro al caldo dell’officina. La strada era tornata completamente silenziosa, avvolta dal gelo di novembre e dal buio fitto della campagna dell’Idaho, ma guardando le villette allineate lungo Cedar Creek sapevo che nessuno di noi avrebbe più guardato un furgone di passaggio o un gradino d’ingresso con la stessa ingenuità di prima.



