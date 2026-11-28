



Dopo una lunga malattia è morto a 85 anni Peter Hajek. Con Peter Moser diede vita a Il commissario Rex e ne firmò 118 episodi.





Peter Hajek, sceneggiatore, produttore e regista austriaco, è morto a 85 anni dopo una lunga malattia. La scomparsa è avvenuta nella serata di venerdì 27 novembre; la notizia è stata diffusa soltanto oggi dalla moglie, Ilse Buchelt-Hajek, che ha informato l’agenzia di stampa austriaca Apa. Il nome di Hajek è legato soprattutto a Il commissario Rex, serie poliziesca che ha raggiunto spettatori in numerosi Paesi, Italia compresa. La sua carriera si è sviluppata tra giornalismo, cinema e televisione, ma è il progetto con protagonista il pastore tedesco ad avergli dato la maggiore notorietà internazionale.

Hajek ideò la fiction insieme allo sceneggiatore austriaco Peter Moser. Il debutto risale al 1994: le vicende si svolgevano a Vienna e seguivano una squadra della polizia criminale impegnata nelle indagini con l’aiuto di Rex. Il pastore tedesco riusciva a trovare indizi e seguire le tracce dei sospettati, contribuendo alla soluzione dei casi. Nel corso delle stagioni cambiarono i commissari e altri membri della squadra, mentre il cane rimase il fulcro della narrazione. La serie univa investigazione e azione al rapporto fra gli agenti e il loro compagno a quattro zampe. Hajek lavorò alla produzione fino al 2004 e firmò complessivamente 118 episodi.

Oltre che nel suo Paese d’origine, Il commissario Rex trovò seguito anche in Italia, dove milioni di telespettatori lo accolsero fra i programmi familiari. La popolarità della formula spinse alla produzione di remake e spin-off in varie nazioni. Di conseguenza, un pubblico internazionale più ampio conobbe l’attività di Hajek. A caratterizzare il racconto erano le indagini viennesi affidate anche al cane, una soluzione che distingueva la fiction dal resto del genere poliziesco. I cambi di investigatore non intaccarono la centralità di Rex. La diffusione oltre i confini nazionali è il tratto ricordato principalmente nelle notizie dedicate alla scomparsa del suo ideatore.

Prima di dedicarsi alla televisione, Hajek aveva lavorato nel giornalismo. Aveva collaborato con il quotidiano austriaco Kurier e con il settimanale tedesco Der Spiegel. Il suo esordio alla regia fu un ritratto del cantautore André Heller, programma che contribuì in modo significativo alla notorietà dell’artista. Nel 1967 fondò con Helmuth Dimko la casa di produzione Mungo Film. Insieme realizzarono Apropos Film, serie televisiva prodotta per ZDF e ORF che ottenne una Goldene Kamera. Hajek fu anche autore di Wünsch dir was, programma dell’emittente austriaca ORF premiato con un Bambi. Questi lavori precedettero le produzioni che avrebbero consolidato la sua attività tra televisione e cinema.

Nel 1982 Hajek diresse il suo primo lungometraggio, la commedia Sei zärtlich, Pinguin, interpretata da Marie Colbin. Nel 1983 realizzò Helnwein, ritratto dell’artista e fotografo Gottfried Helnwein, che gli valse il Grimme-Preis e l’Eduard-Rhein-Preis. Tra il 1986 e il 1987 lavorò a Mozart und Meisel come coautore, regista e produttore. Con Küss die Hand compose una scena dedicata al vignettista Manfred Deix. Dal 1988 al 1992 scrisse con Peter Moser e diresse la serie in dodici episodi Wenn das die Nachbarn wüssten. La collaborazione con Moser proseguì poi nel progetto che avrebbe portato alla creazione de Il commissario Rex.

Peter Hajek venne al mondo a Vienna il 19 luglio 1941. Nel 2000 la città gli conferì la Croce d’Onore d’argento, riconoscendo il valore del suo apporto alla cultura e all’audiovisivo austriaco. Nel suo percorso professionale si era occupato di informazione, ideazione, direzione, produzione e scrittura per la televisione. La fama oltre l’Austria è rimasta legata soprattutto alla fiction con Rex, accanto ai premi ottenuti per Helnwein, Apropos Film e Wünsch dir was. La moglie rese pubblica la morte, senza precisazioni sulla malattia. Il decesso risale alla sera del 27 novembre; aveva 85 anni, in ambiti artistici differenti.



