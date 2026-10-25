«Fino ai 25 anni volevo fare il musicista serio»: Favino e il sogno jazz

Pierfrancesco Favino ha dichiarato di aver voluto fare il musicista serio fino ai 25 anni; il pezzo ricostruisce cosa si sa e cosa manca.





La confessione di Favino sul desiderio giovanile di fare il jazzista e il contesto delle sue interviste





Nel ritratto pubblicato su Rolling Stone, Pierfrancesco Favino ha ammesso che «fino ai 25 anni volevo fare il musicista serio, avevo velleità di jazzista»: una confessione che sposta l’attenzione dalla sua fama di attore trasformista a un’aspirazione artistica diversa e meno nota.

La frase compare in un’intervista in cui Favino ricostruisce i suoi gusti e i suoi percorsi giovanili; indica un orizzonte preciso (musica «seria», con riferimento al jazz) e una cornice temporale chiara (fino ai circa 25 anni). Questa dichiarazione non significa che la musica sia stata un hobby passeggero: nelle interviste successive e in profili pubblicati su testate come Movieplayer e Vanity Fair l’attore ricorda ripetutamente l’interesse per la musica nella formazione personale, pur senza fornire dettagli specifici su strumenti o studi formali.

Che cosa ha detto e perché conta

La frase riportata da Rolling Stone è utile perché proviene direttamente dalla voce dell’intervistato e delimita il periodo in cui Favino pensava alla musica come alla sua possibile professione. Non si tratta di una semplice inclinazione estetica: «musica seria» e «jazzista» suggeriscono un’aspirazione a un percorso professionale e di approfondimento, non solo a un divertimento occasionale.

Per chi segue la carriera di Favino, noto soprattutto per ruoli drammatici e per la capacità di trasformarsi per personaggi diversi, questa dichiarazione aggiunge un livello alla sua formazione artistica: la curiosità per il suono e la pratica musicale possono aver contribuito al suo modo di lavorare con ritmo, timbro vocale e ascolto collettivo sul set. Tuttavia, questa è un’interpretazione ragionata e non un fatto dichiarato dall’attore; le fonti disponibili forniscono la sua testimonianza sulla preferenza giovanile, non analisi sul rapporto diretto tra musica e recitazione.

Come e quando avvenne il passaggio verso la recitazione

Le interviste successive e i profili biografici segnalano che, dopo quell’età giovanile indicata, Favino si è progressivamente orientato verso il teatro e il cinema. In diversi ritratti l’attore racconta di aver scoperto la recitazione durante gli anni di formazione, con il cinema che alla fine è diventato «quello che sognavo da bambino» in altre interviste. Questo non contraddice la dichiarazione sulla musica: piuttosto, mostra una traiettoria di scelte in cui il sogno professionale si è precisato con il tempo.

Dal punto di vista documentale, le fonti citano la confessione sulla musica senza però riportare elementi concreti come il nome di uno strumento praticato, l’iscrizione a scuole o conservatori, o presenza in formazioni giovanili. Perciò il passaggio non è descritto come un evento singolo (ad esempio una rinuncia ufficiale o l’abbandono di studi musicali) ma come una progressiva definizione delle priorità artistiche.

Cosa resta da verificare

Per completare il quadro servono dettagli che le interviste disponibili non forniscono: quando e come iniziò l’interesse per il jazz, se Favino studiò uno strumento in modo continuativo, se partecipò ad esibizioni giovanili o a percorsi di formazione musicale. Le testate che hanno pubblicato i profili — oltre a Rolling Stone, anche Movieplayer e Vanity Fair — riportano ricordi e impressioni ma non documentano passaggi tecnici della sua formazione musicale.

Se fossero reperibili interventi audio o video dell’attore in cui parla più diffusamente della musica, o materiali d’archivio (registrazioni, programmi scolastici, testimonianze di compagni di studi), si potrebbe trasformare lo spunto in una storia più completa sulla relazione tra la sua pratica musicale e l’attività di attore.

Un ultimo dettaglio concreto: nella testimonianza riportata Favino non nega né minimizza la passione per il cinema, ma specifica che la sua aspirazione verso la musica si è protratta fino ai venticinque anni, età in cui molti artisti decidono la direzione professionale da seguire.

Card: Pierfrancesco Favino ha sognato di diventare un «musicista serio» fino a circa 25 anni.

Visualizzazioni: 2



