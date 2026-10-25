Quando Silvio Orlando imbracciava il flauto traverso prima di calcare i palcoscenici





Il volto di Silvio Orlando è indissolubilmente legato alla storia del cinema d’autore italiano, ai personaggi complessi e malinconici, ai professori disillusi e ai politici machiavellici che hanno segnato decenni di grande schermo e televisione. Difficile immaginare l’attore partenopeo lontano dai copioni, dai set di Nanni Moretti o Paolo Sorrentino e dai palcoscenici teatrali che ne hanno plasmato la cifra stilistica. Eppure, prima che la recitazione assorbisse interamente il suo percorso artistico, la vita di Orlando si muoveva su spartiti musicali ben precisi, scanditi dalle note di uno strumento a fiato.





Correva l’anno 1975 quando il giovane Silvio, ben prima di affacciarsi alla recitazione e di frequentare i circuiti teatrali della sua Napoli, muoveva i primi passi nel panorama culturale cittadino indossando i panni del musicista. Non si trattava di una semplice passione adolescenziale confinata tra le mura domestiche, ma di una partecipazione attiva all’interno di un collettivo artistico giovanile. In quel periodo, l’attore imbracciava regolarmente il flauto traverso, esibendosi all’interno del complesso musicale legato al Centro Culturale Giovanile di Napoli.

Questa parentesi musicale rappresenta un capitolo spesso trascurato nella biografia di uno degli interpreti più amati del nostro Paese. La musica, intesa come disciplina collettiva e ascolto rigoroso, ha preceduto di fatto l’ingresso nel mondo dello spettacolo drammatico. Solo l’anno successivo, nel 1976, quel giovane musicista avrebbe iniziato a frequentare la scena teatrale napoletana, avviando una transizione graduale che lo avrebbe portato ad abbandonare i concerti per dedicarsi anima e corpo alla drammaturgia, alla voce e alla presenza scenica.

Ripercorrere oggi quell’esordio musicale offre una prospettiva inedita sulla formazione di un artista capace di modulare i toni della voce con una precisione quasi spartiacque. La cadenza inconfondibile, la gestione dei tempi comici e drammatici e quella particolare musicalità interna ai suoi dialoghi sembrano quasi ereditare la sensibilità ritmica di chi, da ragazzo, ha dovuto fare i conti con l’armonia, il fiato e la partitura. Una giovinezza spesa tra note e accordi che, sebbene accantonata per fare spazio al cinema, ha lasciato un segno sotterraneo nella costruzione di una delle carriere più solide e rigorose del panorama culturale italiano.

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