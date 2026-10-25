Torna Libera su Rai 1: la seconda stagione si apre con il processo al rapper Omar Alami





Il ritorno della giudice Libera Orlando su Rai 1

La televisione italiana riaccoglie la fiction con Lunetta Savino nei panni della protagonista. La seconda stagione della serie televisiva, intitolata Libera – Il caso Elena Palma, debutta in prima serata sulla rete principale Rai. L’attrice barese torna a interpretare il personaggio che unisce il rigore delle aule di tribunale alle complessità dei rapporti familiari. La narrazione riprende mostrando la protagonista in una nuova veste professionale: Libera ha assunto l’incarico di presidente della sezione penale del Tribunale di Trieste. Questa posizione istituzionale non placa tuttavia le tensioni che da sempre caratterizzano le sue giornate, divise tra la gestione dei procedimenti e le questioni private legate alla nipote Clara.





La trama del primo episodio e il caso del rapper Omar Alami

Al centro dei primi episodi trasmessi si colloca un’indagine delicata e ricca di zone d’ombra. La giudice è chiamata a presiedere il processo contro Omar Alami, un giovane rapper accusato del femminicidio di Elena Palma. Le prove raccolti dagli inquirenti sembrano tracciare un quadro accusatorio solido, orientato verso una rapida condanna. Nonostante l’apparente linearità del fascicolo, Libera avverte che diversi elementi non trovano una collocazione logica. La ricerca della verità la spinge a scavare oltre le apparenze, mettendo in discussione la versione ufficiale dei fatti presentata in aula.

I nuovi ingressi nel cast e le dinamiche di Pietro Zanon

Accanto alla protagonista ritornano i volti noti del cast, tra cui Matteo Martari nel ruolo di Pietro Zanon. Pietro si impegna a consolidare il legame con la figlia Clara, affrontando le difficoltà di un percorso genitoriale non semplice. La sua vita sentimentale registra una svolta con l’incontro di Nina De Angelis, un’insegnante del centro studi che custodisce informazioni determinanti sul caso giudiziario in corso. La posizione di Nina si fa tuttavia rischiosa a causa di pesanti minacce ricevute, che rischiano di silenziare la sua testimonianza. Sulla scena triestina compare inoltre il magistrato palermitano Cesare Scuderi, interpretato da Gaetano Bruno, portatore di vicende passate irrisolte che si intrecciano con l’attività della sezione penale.

Trieste e Muggia come sfondi narrativi della fiction

La dimensione visiva della serie mantiene un legame profondo con il territorio del Friuli Venezia Giulia. Le riprese dei sei episodi, diretti da Gianluca Mazzella e prodotti da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, valorizzano gli scorci caratteristici del capoluogo e dei dintorni. Le telecamere hanno operato per sette settimane tra i luoghi simbolo di Trieste, tra cui Piazza Unità d’Italia, il Tribunale, l’Ospedale Maggiore e l’Università degli Studi, coinvolgendo anche la vicina località di Muggia. Una cornice geografica che definisce l’identità visiva dell’intera produzione televisiva.

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