«Sua madre è anziana, non possiamo cambiare tutte le nostre abitudini per lei»: la responsabile della struttura mi rispose così quando chiesi spiegazioni sulle sue condizioni.





«Quello è il nostro baule» dissi, senza distogliere lo sguardo dal furgone nel parcheggio. La voce mi uscì bassa, quasi soffocata da un’ondata improvvisa di calore che mi salì dalle costole alla testa. «Quel baule non doveva uscire dalla stanza ventiquattro per nessuna ragione al mondo. Dentro ci sono le perizie di vendita e le polizze vincolate».





Sylvie Martineau non sbatté le palpebre. «Abbiamo sgomberato gli oggetti ingombranti non conformi alle nuove norme antincendio regionali. Glielo abbiamo comunicato tramite raccomandata due settimane fa. Se non ritira i beni, vengono smaltiti o mandati al deposito consortile. È tutto previsto dall’articolo undici del contratto che ha firmato a gennaio». «Nessuna raccomandata è mai arrivata al mio indirizzo» ribattei, facendo un passo deciso verso l’uscita laterale che conduceva alla rampa di carico.

Miles-Caleb Blanchart si mosse d’istinto per sbarrarmi il passaggio, allargando il torace pesante e piantando le scarpe ortopediche sul linoleum cerato. Lo spinsi via con la spalla senza rallentare. L’infermiere perse l’equilibrio per un secondo, barcollò contro il banco della reception e fece cadere un portapenne di metallo con un rumore secco che rimbombò per tutto l’atrio.

Spalancai la porta di sicurezza con un colpo del palmo. L’aria fredda di Rennes mi schiaffeggiò il viso, portando l’odore pungente di gomma bruciata e gasolio di scarico. Nel piazzale, uno dei due facchini stava tirando giù il portellone posteriore del furgone. «Fermi!» gridai, scendendo i quattro gradini di cemento a due a due. «Non toccate quel baule!»

I due uomini si fermarono, sorpresi. Erano due operai esterni con tute da lavoro anonime. Uno di loro indicò con il mento una bolla di carico spillata su una tavoletta di legno. «Noi eseguiamo l’ordine della direzione, amico. Trasloco arredi dismessi verso il centro smaltimento di Cesson-Sévigné. Abbiamo il foglio firmato». Sylvie Martineau e Miles-Caleb erano comparsi in cima alla gradinata.

La direttrice aveva il telefono cellulare premuto contro l’orecchio, ma le sue dita tremavano visibilmente. «Julien, rientri immediatamente o chiamo la gendarmeria per aggressione e violazione di proprietà privata!» urlò con voce stridula, perdendo del tutto la compostezza formale che aveva esibito pochi minuti prima all’interno dell’atrio. «La chiami pure!» risposi, scavalcando il bordo del pianale e afferrando la maniglia in ottone brunito del bauletto.

Lo tirai verso di me con forza. Il mobile era pesante, intatto nella sua struttura ma con i sigilli della serratura forzati: il legno attorno alla toppa era slabbrato, scheggiato da una leva sottile, probabilmente un cacciavite a punta piatta. Sollevai il coperchio massiccio. Dentro non c’erano le polizze di risparmio di mia madre né i documenti catastali del nostro vecchio casale.

Al loro posto c’erano quattro cartellette sanitarie in cartoncino arancione, fitte di fogli pinzati a mano, e sette scatole di medicinali con etichette ospedaliere stampate a laser, su cui spiccava la scritta rossa a caratteri cubitali: *Clorpromazina – Soluzione iniettabile riservata ad uso ospedaliero*. Sotto le scatole dei sedativi c’era un quaderno contabile a copertina nera rigida, chiuso con un elastico consunto.

Lo aprii d’istinto. Le pagine erano vergilate a penna blu con una grafia ordinata, meticolosa, inconfondibile: era la calligrafia appuntita di Sylvie Martineau. Ogni colonna riportava un cognome di un ospite della struttura, un numero di stanza, una data e due cifre separate da una barra obliqua. Lessi la riga dedicata a Phoebe Aubry: *Stanza 22 – Sedazione continua livello 3 – Polizza AXA liquidata a conto transito – Percentuale T.B.

15%*. Subito sotto, c’era il nome di mia madre: *Huguette Varela – Stanza 24 – Mancata firma procura – Rifiuto somministrazione – Intervento contenimento 14/10*. Il quattordici ottobre era la notte precedente. Sentii il sangue pulsarmi nelle tempie come un martello idraulico. Quello non era un normale archivio né una procedura antincendio: era il registro parallelo con cui la direttrice e il capoturno gestivano il patrimonio residuo degli anziani senza familiari presenti costantemente, sedandoli sistematicamente per evitare lamentele

con i parenti distratti o con le commissioni di controllo cantonali. «Mio dio» sussurrai, mentre le pagine scricchiolavano sotto le mie dita fredde. «Non sono abitudini che non potete cambiare. Voi li state addormentando per svuotare i loro conti correnti prima che muoiano». Miles-Caleb Blanchart scese i gradini a passo pesante, con lo sguardo perso nel vuoto e le mani basse.

«Non volevo farle del male, Julien» disse a mezza voce, fermandosi a tre metri da me con le spalle curve, completamente svuotato. «La signora Huguette si è svegliata mentre prendevo il baule dalla camera. Ha cercato di urlare, ha afferrato il cardigan di Phoebe per far rumore… Io l’ho solo spinta sul materasso per tenerla zitta.

Ha sbattuto contro la sponda metallica del letto. Gliel’avevo detto a Sylvie che con sua madre non avrebbe funzionato, che lei veniva a trovarla troppo spesso. Ma lei insisteva, diceva che mancavano solo tre mesi per far passare la procura speciale senza opposizioni». Sylvie Martineau scese lentamente i gradini, il telefono ancora stretto nella mano ma abbassato lungo il fianco.

La sua maschera di ghiaccio si era sciolta in un ghigno tirato, venato di disprezzo e panico. «Pensi che a qualcuno importerà davvero, Varela?» disse, parlando a denti stretti mentre si avvicinava al furgone. «La metà dei parenti che lasciano qui i vecchi spera solo che la telefonata della morte arrivi prima della fine del mese per non pagare la retta successiva.

Firmano deleghe in bianco solo per non doversi occupare delle fatture dell’acqua e delle pensioni reversibili. Phoebe Aubry non riceveva una visita da quattordici mesi. Suo figlio vive in Nuova Caledonia e mandava una mail all’anno per chiedere se era ancora viva. Noi ci siamo solo presi quello che la famiglia aveva già abbandonato nella spazzatura».

«Mia madre non è spazzatura» dissi, e ogni parola uscì con una calma glaciale che mi sorprese persino mentre la pronunciavo. Chiusi il bauletto con un colpo secco, feci scattare la chiusura e me lo caricai sotto il braccio sinistro, tenendo stretto il quaderno contabile nella mano destra. «E io non ho mai firmato nessuna delega».

Rientrai nell’atrio a passi lunghi, senza degnare di uno sguardo i due facchini che si erano allontanati dal furgone per non essere coinvolti. Davanti alla porta automatica, Huguette era ancora seduta sulla sedia a rotelle bluastra. Quando mi vide arrivare con il suo vecchio baule di noce, il suo sguardo vacuo sembrò riaccendersi per una frazione di secondo.

Le sue labbra smisero di tremare. Allungò la mano magra e appoggiò le dita nodose sul legno lucido che avevo levigato per lei tanti anni prima nella mia bottega. «Andiamo a casa, mamma» le dissi dolcemente, sbloccando i freni delle ruote della carrozzina con un colpo del piede. Non aspettai la gendarmeria dentro la clinica.

Uscii sul piazzale principale, spingendo mia madre lungo il vialetto ghiaioso che portava alla strada pubblica. Mi fermai sotto la pensilina dell’autobus di linea numero quattro, compresi il numero d’emergenza del commissariato centrale di Rennes e porsi il telefono al maresciallo di turno. Raccontai tutto: i sedativi non registrati, il quaderno nero con le percentuali spartite tra la direttrice e l’infermiere capoturno, il livido violaceo sullo zigomo di mia madre e il ciondolo spezzato della povera Phoebe Aubry

ancora sepolto nella mia tasca. La prima volante arrivò dopo undici minuti con i lampeggianti blu accesi ma senza sirena, scivolando sull’asfalto bagnato della rue de Fougères. Due gendarmi entrarono nell’ufficio di Sylvie Martineau mentre un terzo raccoglieva la mia deposizione preliminare sul cofano della pattuglia. Consegnai il quaderno, le quattro cartelle arancioni e la metà della rondine d’oro.

Vidi Sylvie uscire dall’ingresso principale mezz’ora più tardi, scortata da un’ispettrice in borghese: non guardò nessuno, teneva la testa bassa e una sciarpa scura avvolta attorno ai polsi per nascondere i ferri. Miles-Caleb Blanchart non oppose alcuna resistenza. Si sedette sui gradini di cemento del retro, con la testa tra le mani macchiate di disinfettante, finché due agenti non lo aiutarono ad alzarsi per farlo salire sul retro del secondo veicolo di servizio.

Quella sera stessa caricai il baule di noce e mia madre su un taxi privato adibito a trasporto disabili. La portai via da quel posto verde pistacchio che puzzava di eucalipto finto e rassegnazione. Non tornammo al mio quarto piano senza ascensore: con l’aiuto di un collega artigiano trovammo una sistemazione temporanea in un pianterreno luminoso con vista su un cortile alberato vicino al mio laboratorio di restauro.

Due giorni dopo, Huguette smise di tremare. L’effetto della Clorpromazina svanì del tutto al terzo giorno, lasciandole solo una sete tremenda e una stanchezza profonda che curammo con tazze di tè caldo e brodo di verdure fresche preparato sul mio fornello. La prima cosa che mi disse con voce chiara, guardando fuori dalla finestra verso i platani spogli del viale, fu una domanda semplice: «Julien, mi hai portato via anche le tovaglie ricamate di lino che stavano sul

fondo del cassetto?» Le presi la mano, calda e asciutta, e gliela strinsi forte senza dire una parola. Le abitudini di quella residenza non le avrebbero cambiate per lei, ma per la prima volta dopo mesi non ce n’era più alcun bisogno.

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