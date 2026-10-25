Amici 25 ottobre: il destino di Erness, la sfida sul ghiaccio di Alex e gli ospiti musicali





Puntata pomeridiana di Amici il 25 ottobre: programmazione, ruolo dei responsabili artistici, il possibile addio di Erness e ospiti come Il Volo e Ariete.





Domenica 25 ottobre alle 14:00 va in onda il terzo appuntamento pomeridiano di Amici su Canale 5; la puntata dura circa 75 minuti e sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV.

La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, ripropone il meccanismo dei responsabili artistici che prendono temporaneamente il posto dei professori: nel canto le figure coinvolte sono Samurai Jay, Amadeus e Rudy Zerbi; per il ballo svolgono il ruolo Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini. Il pomeridiano prende il via intorno alle 14:00 e si conclude verso le 15:45, quando la linea passa a Verissimo di Silvia Toffanin.

Uno degli snodi principali della puntata è il destino di Erness, concorrente del canto seguito da Samurai Jay. Durante la settimana il giovane aveva lasciato la casetta dopo che il suo responsabile artistico aveva sospeso la sua maglia per sospetti su somiglianze tra gli inediti presentati e brani già esistenti. Oggi, nello speciale pomeridiano, Jay è chiamato a decidere se confermare la fiducia al cantante o procedere all’eliminazione definitiva dal programma; la scelta verrà resa nota nel corso della puntata.

La maggior parte del tempo è dedicata alle esibizioni: cantanti e ballerini si alternano al centro del palco per sostenere le loro prove davanti ai responsabili artistici. In un segmento particolare Maria De Filippi accompagna i responsabili su una pista di pattinaggio, dove il concorrente Alex affronta una sfida che mette in palio il suo banco. Alla disputa parteciperà un altro sportivo e il confronto sarà valutato da un esperto della disciplina; la dinamica vede quindi contaminazioni tra ambiti artistici e performativi differenti all’interno dello show.

Giuria esterna, ospiti e appuntamenti musicali

Per la danza il compito di giudicare le esibizioni è assegnato a Kledi, ballerino e direttore artistico già professionista nel talent tra il 2001 e il 2010. Sul fronte canto, la valutazione delle performance è affidata al trio Il Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble: il gruppo è anche in procinto di partire con un tour negli Stati Uniti previsto per novembre.

In chiusura di puntata Maria De Filippi accoglie un ospite musicale: si tratta di Ariete, che il 2 ottobre ha pubblicato l’album Tutti Tornano a Casa. L’intervento dell’artista è previsto nel corso dello speciale pomeridiano odierno.

La messa in onda in streaming e on demand consente al pubblico di seguire il programma oltre la diretta televisiva, attraverso le app Mediaset Infinity e Witty TV.

Nota editoriale: il pezzo si basa sulle informazioni fornite dalla scaletta della puntata di Amici del 25 ottobre; ogni decisione o dichiarazione annunciata nella trasmissione verrà resa ufficiale nella diretta del pomeriggio.

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