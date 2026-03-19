Piero Marrazzo torna in tv: da aprile conduce su RaiTre. E meno male che la chiamavano TeleMeloni





Piero Marrazzo, giornalista e conduttore romano, nonché ex governatore della Regione Lazio, è pronto a tornare in televisione. La Rai, attraverso il suo terzo canale, Rai 3, ha annunciato l’imminente lancio di un nuovo programma che vedrà Marrazzo nuovamente protagonista: “Verità Nascoste”.





La trasmissione, programmata per la metà di aprile, occuperà la prima serata del sabato, subentrando a “La Pelle del Mondo”, attualmente condotta da Stefano Mancuso e Lillo.

Marrazzo, precedentemente conduttore del TG2 e di “Mi Manda Raitre”, ha intrapreso la carriera politica nel 2009, assumendo la carica di Presidente della Regione Lazio. Durante il suo mandato, è stato coinvolto in uno scandalo di rilevanza mediatica, legato a presunti episodi di sesso, droga e transessualità, che lo ha costretto alle dimissioni. Successivamente, la Corte di Cassazione lo ha assolto, riconoscendolo vittima di un complotto orchestrato da quattro carabinieri romani.

Dopo aver abbandonato la politica, Marrazzo ha tentato un ritorno in televisione, senza tuttavia ottenere risultati significativi. Nella stagione televisiva 2013/2014, ha condotto il programma “Razza Umana” su Rai 2. Nel 2015, ha assunto la corrispondenza da Gerusalemme, ma quattro anni dopo è stato sospeso dalla Rai a seguito di presunte irregolarità.

Al termine di un’inchiesta interna, l’azienda ha riconosciuto a Marrazzo la sola responsabilità di omissione di controllo, consentendogli il reintegro a RaiNews24, dove è tornato a condurre i notiziari notturni.



