L’Eredità, la 25esima edizione parte con Sermonti, Pandolfi e Elena Sofia Ricci





Nella prima settimana della nuova edizione Marco Liorni porta in studio attori e numeri di ascolto che confermano il successo del game show di Rai 1.





Il game show di Rai 1 celebra la sua 25esima edizione con ospiti del cinema: sabato in studio Piero Sermonti e Claudia Pandolfi, lunedì Elena Sofia Ricci.

Piero Sermonti: I due attori in studio per la manche della «Scossa»

Nella puntata di sabato 24 ottobre Marco Liorni ha accolto in studio Piero Sermonti e Claudia Pandolfi durante la celebre manche della Scossa. I due interpreti erano presenti anche per promuovere il film Un tranquillo funerale di famiglia, commedia diretta da Massimiliano Bruno, presentata alla Festa del Cinema di Roma e attesa nelle sale il 29 ottobre.

Elena Sofia Ricci protagonista del lunedì

Il 26 ottobre l’attrice Elena Sofia Ricci è stata ospite del programma. Ricci, che in carriera ha ricevuto riconoscimenti come tre David di Donatello, un Globo d’Oro e un Nastro d’Argento Grandi Serie, ha parlato anche del suo impegno nella serie tv I casi di Teresa Battaglia Figlia della cenere, andata in onda su Rai 1 dal 12 ottobre con finale di stagione fissato al 12 novembre.

25esima edizione e palinsesto: ospiti e numeri

La presenza di volti noti del cinema e della televisione è confermata come caratteristica della nuova edizione, pensata anche per celebrare il traguardo delle venticinque stagioni del format. L’Eredità va in onda su Rai 1 intorno alle 18:45 e, per questa ripartenza, ha puntato su ospitate diffuse nelle diverse puntate della settimana.

Ascolti: la prima settimana conferma il successo

I dati Auditel relativi alle puntate andate in onda tra il 19 e il 23 ottobre mostrano come il gioco vero e proprio abbia mediamente coinvolto oltre 4,1 milioni di spettatori, con una share superiore al 24,8%. Queste rilevazioni hanno assicurato a Rai 1 la vittoria quotidiana nella fascia contro il programma Caduta Libera.

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