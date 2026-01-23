Potrebbe essere un 19enne scomparso nel 2016 il senzatetto scalzo di Rovigo, in attesa del test del DNA





Sidney Lute, un ragazzo olandese scomparso a 19 anni nel 2016, continua a essere cercato dalla madre, Natasja, e dai familiari, che non hanno mai smesso di sperare di ritrovarlo. Recentemente, una nuova segnalazione dall’Italia ha riacceso questa speranza. La trasmissione “Chi l’ha visto?” sta seguendo attentamente il caso e ha individuato un giovane senzatetto a Rovigo, che vive spesso davanti a un supermercato e si sposta scalzo per la città. Tra il senzatetto e Sidney ci sono forti somiglianze, come capelli e occhi chiari e tratti somatici nordici.





La domanda che si pongono in molti è se questo giovane possa essere davvero Sidney. Tuttavia, il senzatetto, che potrebbe avere un’età compresa tra i 25 e i 30 anni, non parla e sembra non ricordare né il suo nome né la sua nazionalità, sebbene pare comprenda l’italiano.

La redazione del programma ha avuto un incontro con il senzatetto e ha contattato la famiglia di Sidney, mostrando loro un breve filmato del giovane. Inizialmente, Natasja si è mostrata scettica: “È veramente difficile. Sidney è scomparso da 9 anni ed è cambiato sicuramente. È difficile riconoscere tuo figlio, se vive per strada. Ci sono somiglianze, ma non credo sia Sidney.” Tuttavia, dopo aver riflettuto a lungo e nella speranza di chiarire ogni dubbio, ha deciso di richiedere un test del DNA. Il misterioso senzatetto ha accettato di sottoporsi alla comparazione.

“Potremmo fare un test madre/figlio, così potremo confrontare i nostri DNA,” ha dichiarato Natasja. L’accertamento sarà eseguito dalla genetista Marina Baldi, che in una conversazione con Fanpage.it ha spiegato: “Per la prossima settimana dovremmo avere i risultati dell’esame dei mozziconi di sigaretta che mi sono stati portati (del ragazzo di Rovigo, ndr) e poi prenderemo i campioni della mamma e delle persone vicine al 19enne.”

La genetista ha aggiunto: “Appena avremo il profilo della mamma, ci vorrà poco, qualche giorno. Sarà sicuramente più facile ottenerlo, dalle sigarette dobbiamo vedere cosa troviamo. In un paio di settimane dovremo concludere l’esame.” I risultati del test potrebbero rivelare informazioni cruciali, non solo per identificare il senzatetto, ma anche per chiarire il mistero della scomparsa di Sidney.

Negli ultimi giorni, è giunta un’altra segnalazione, questa volta dall’Australia. Un telespettatore ha suggerito che il misterioso senzatetto potrebbe essere un ragazzo australiano di nome Cameron David Twiss, scomparso nel 2024 in Albania. Questa nuova informazione aggiunge un ulteriore strato di complessità alla storia, rendendo la situazione ancora più intrigante.

La vicenda di Sidney Lute e del senzatetto di Rovigo ha catturato l’attenzione del pubblico, alimentando discussioni su temi di scomparsa, identità e la difficile vita di chi vive in strada. La possibilità che il senzatetto possa essere Sidney rappresenta un barlume di speranza per la sua famiglia, mentre la prospettiva di un confronto genetico offre un metodo scientifico per risolvere il mistero.

La comunità locale e i telespettatori seguono con interesse gli sviluppi del caso, sperando che il test del DNA possa fornire risposte definitive. La storia di Sidney Lute è un promemoria della sofferenza e dell’incertezza che affrontano le famiglie di persone scomparse, e la ricerca della verità continua a essere un obiettivo fondamentale.



