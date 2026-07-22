Protegge l’azienda dai ladri di rame, non li attacca ma viene denunciato: porto d’armi scaduto e attività abusiva





Un uomo di 63 anni, residente a Crespellano, nel Bolognese, è stato denunciato dai carabinieri dopo aver sparato con un revolver contro un gruppo di ladri di rame che stava tentando di rubare all’interno di un’azienda elettromeccanica. L’episodio, avvenuto nella mattinata di domenica 19 luglio, ha suscitato preoccupazione e riacceso il dibattito sulla legittima difesa in Italia.





Secondo quanto riportato, l’uomo si trovava nei pressi dell’azienda quando ha sentito l’allerta dell’impianto di sicurezza. Arrivato sul posto per primo, ha trovato i ladri intenti a caricare bobine di rame su due furgoni. Per difendersi, il 63enne ha estratto un revolver di sua proprietà e ha aperto il fuoco, scaricando l’intero tamburo della pistola. Fortunatamente, nessuno dei ladri è stato colpito e la banda è riuscita a fuggire.

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Casalecchio di Reno sono intervenuti poco dopo l’accaduto, avviando le indagini che hanno portato alla denuncia dell’uomo. Le autorità hanno accertato che il 63enne non possedeva un porto d’armi valido, essendo scaduto da ben dodici anni, e non aveva alcun titolo per esercitare la funzione di custode all’interno dell’azienda.

Le accuse nei suoi confronti comprendono il porto abusivo di armi, l’esercizio abusivo di una professione e l’accensione ed esplosioni pericolose. I militari hanno sottolineato che oltre al porto d’armi scaduto, l’uomo non era in possesso del decreto prefettizio necessario per svolgere il compito di guardia particolare giurata.

Durante le indagini, è emerso che lo sparo avrebbe potuto causare danni significativi. Infatti, alcuni proiettili si sono conficcati nelle pareti dell’azienda, ma fortunatamente non hanno colpito nessuno. I ladri, spaventati dai colpi, hanno abbandonato i loro furgoni e la refurtiva sul posto, fuggendo a bordo di una Fiat Punto, successivamente rinvenuta in direzione di Zola Predosa.

Il 63enne ha dichiarato di aver agito in un momento di panico, sentendosi minacciato da uno dei ladri che stava manovrando un muletto per trasportare il rame. L’uomo ha affermato: “Mi sono trovato davanti una persona alla guida di un muletto che mi stava indirizzando il mezzo contro. Sentendomi minacciato, ho scaricato l’intero tamburo della pistola.”

Le forze dell’ordine hanno sequestrato la pistola utilizzata dall’uomo e altre cinque armi rinvenute nella sua abitazione: due fucili e tre pistole. Le indagini proseguono per identificare i ladri coinvolti nel tentativo di furto e per determinare eventuali ulteriori responsabilità.

Questo episodio mette in evidenza la complessità delle situazioni legate alla legittima difesa in Italia, dove le normative sul porto d’armi e sulla protezione dei beni sono al centro di accesi dibattiti pubblici. La questione della legittima difesa è tornata a essere un tema caldo, soprattutto alla luce di eventi recenti che hanno coinvolto cittadini in situazioni simili.

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