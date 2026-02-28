Qual è il motivo dei bottoni su lati opposti?





Ti sei mai fermato a riflettere sulla differenza tra i bottoni degli abiti da uomo e quelli da donna? Qualche giorno fa ero in metropolitana con il mio migliore amico, di ritorno da un concerto in città. Indossavamo giacche coordinate — o almeno così pensavamo. Avevamo deciso di mettere entrambi una giacca di jeans, la mia presa nel reparto uomo di Search and Destroy e la sua nel reparto donna del Salvation Army, in onore dell’artista amante del denim.





Durante il viaggio verso il Bronx, mi ha fatto notare che la mia giacca aveva i bottoni sul lato destro, mentre la sua li aveva sul lato sinistro. Sono rimasto sorpreso, perché non me ne ero mai accorto prima.

Avendo lavorato per anni nel settore retail, il mio amico mi ha spiegato che di solito tutti gli abiti da donna hanno i bottoni a sinistra, mentre quelli da uomo li hanno a destra. Essendo una persona che riflette spesso sulle norme e sui binarismi di genere, mi sono subito chiesto il perché e ho deciso di fare qualche ricerca.

Questa pratica risale a tradizioni sartoriali antiche, dalla metà alla fine del XIX secolo. All’epoca, l’abbigliamento femminile era molto più elaborato rispetto a quello maschile, e vestirsi al mattino non era affatto semplice. Strati su strati di tessuto — sottogonne, corsetti e busti (strutture indossate sotto le gonne per aumentarne il volume e impedire che strisciassero a terra) — richiedevano spesso l’aiuto di altre persone.

Secondo Live Science, le donne delle classi medio-alte avevano spesso domestiche che le aiutavano a vestirsi. Allacciare, stringere e abbottonare i vestiti di qualcun altro può essere complicato. Poiché la maggior parte delle persone è destrimane, per facilitare il lavoro delle cameriere i bottoni vennero posizionati in modo da essere più comodi per chi vestiva la signora.

Di conseguenza, per chi indossava il capo, i bottoni risultavano sul lato sinistro. A meno che non si sia mancini, questo può risultare un po’ meno pratico da gestire autonomamente.

Nel tempo, l’abbigliamento è diventato meno complesso, e oggi i capi femminili sono facili da indossare senza aiuto. Tuttavia, a distanza di centinaia di anni, continuiamo ancora a produrre vestiti basati su vecchie norme di genere invece che sulla manualità (destrimane o mancini) di chi li indossa.

Osservando il mio guardaroba di camicie e giacche con bottoni — per lo più acquistate nei negozi dell’usato — ho notato che molti dei miei capi provengono dal reparto uomo. Le camicie comprate nei negozi femminili restano invece in fondo all’armadio, spesso inutilizzate.

Essendo destrorso, forse uno dei motivi è proprio la maggiore facilità nell’abbottonare una camicia da uomo.

Oggi non ha più molto senso che i bottoni siano posizionati in base al genere. Forse, in una società che evolve sempre di più verso il riconoscimento e l’uguaglianza di genere, grandi marchi come Forever 21 o H&M potrebbero prima o poi rivedere questa tradizione e interrompere un’abitudine che affonda le sue radici nella storia.



