Quando la passione mette alla prova i confini familiari

Dopo aver riaccompagnato a casa la sua fidanzata diciannovenne al termine di un appuntamento, un giovane indugia davanti alla porta d’ingresso. Dopo un tenero bacio della buonanotte, si appoggia con nonchalance al muro e, con un sorriso furbo, le chiede:
“Ehi… ti va di, sai, fare qualcosa?”
Lei sussulta, spalancando gli occhi.
“Sei impazzito? I miei genitori potrebbero sentirci!”
Con aria sicura, lui minimizza la sua preoccupazione.
“Dai, rilassati. È tardi. Chi vuoi che senta qualcosa?”
Ancora esitante, lei scuote la testa.
“E se ci scoprono? Riesci anche solo a immaginarlo?”
“Su,” le sussurra. “Dormono tutti, nessuno se ne accorgerà.”
Lei incrocia le braccia e ribatte a bassa voce, decisa:
“Neanche per sogno. È troppo rischioso!”
Ormai disperato, lui supplica:
“Per favore, ti amo tantissimo!”
Prima che lei possa rispondere, la luce del portico si accende.
Una voce profonda e calma rompe il silenzio della notte:
“Beh, giovanotto,” dice il padre di lei dalla porta, “perché non continuate questa conversazione dentro casa? Magari io e sua madre possiamo aiutarvi a capire la logistica.”
Il ragazzo impallidisce.
Lei si copre il viso con le mani.
Il padre fa un passo avanti, braccia conserte, e aggiunge con tono secco:
“E giusto per informarti, l’intero vicinato vi ha sentiti. La prossima volta, forse è meglio mandare un messaggio.”
Il giovane balbetta delle scuse e corre verso la macchina, mentre il padre della ragazza gli grida dietro:
“Guida piano! E tieni le dichiarazioni d’amore sotto i cinquanta decibel!”
Dentro casa, la ragazza non sa se ridere o desiderare di sparire per sempre.
Fuori, il ragazzo giura che non parcheggerà mai più vicino a casa sua.
