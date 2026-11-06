Quattro anni dopo che mio marito mi aveva detto che il nostro matrimonio segreto era un errore, mi ha vista a Central Park con i tre figli…





Nel momento in cui Rhys mi ha raggiunta vicino alla fontana, le mie mani stavano tremando.





Ha teso la mano verso il mio braccio.

Mi sono girata di scatto.

“Non toccarmi.”

Si è fermato immediatamente.

“Non ti farò del male.”

L’ho fissato.

“Lo hai già fatto.”

Per un momento, non ha detto nulla.

Poi i suoi occhi si sono spostati oltre me.

Verso il passeggino.

Verso i miei figli.

Brooke è arrivata secondi dopo, furiosa e senza fiato.

“Rhys, chi è questa?”

L’enorme diamante sul suo dito ha catturato la luce invernale.

L’ho guardato.

“Congratulazioni,” ho sussurrato. “Hai finalmente trovato la moglie che la tua famiglia voleva.”

“Josephine, ti prego.”

“Non ho niente da dirti.”

Ma lui sembrava quasi non sentirmi.

La sua attenzione era tornata sui bambini.

“Quanti anni hanno?”

Le mie dita si sono strette intorno al manico del passeggino.

“Non sono affari tuoi.”

La sua voce è cambiata.

“Sono diventati affari miei quando ho visto i suoi occhi.”

Brooke ha guardato verso Jasper.

La sua espressione è cambiata completamente.

“No,” ha sussurrato.

Una risata amara mi è sfuggita.

“È quello che ho detto io quando il medico mi ha detto che c’erano tre battiti cardiaci.”

Rhys si è pietrificato.

“Tre?”

“Finn, Tessa e Jasper compiono quattro anni a gennaio.”

L’ho guardato mentre cercava di capire.

Il nostro divorzio era stato finalizzato l’aprile precedente.

Poi mi ha guardata.

“Eri incinta.”

“L’ho scoperto nove giorni dopo che mi hai lasciata.”

Il colore è sparito dal suo volto.

“Perché non me l’hai detto?”

Quella domanda mi ha quasi spezzata.

Avevo trascorso anni portando con me il ricordo del suo rifiuto.

E ora era lì in piedi davanti a me, a chiedere perché fossi rimasta in silenzio.

“L’ho fatto.”

Rhys è rimasto immobile.

“Ho scritto lettere. Ho chiamato il vostro numero privato finché qualcuno non lo ha staccato. Quando ero incinta di cinque mesi, sono andata io stessa alla Ashford Tower.”

La sua espressione si è fatta più acuta.

“Con chi hai parlato?”



