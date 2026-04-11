Questi sono i primi sintomi di andare a letto con…

Cause nascoste dell’acne persistente sul mento
Molte persone credono che l’acne compaia solo durante l’adolescenza. Tuttavia, anche molti adulti — soprattutto oltre i 40 anni — continuano ad avere sfoghi cutanei, spesso concentrati nella zona del mento e della mandibola.
Se continui ad avere brufoli sul mento, non sei il solo. Secondo gli esperti della pelle, sempre più adulti convivono con questo problema. Non è più causato soltanto dagli ormoni dell’adolescenza. Anche fattori come lo stress, l’alimentazione e i cambiamenti ormonali naturali legati all’età possono provocare queste imperfezioni.
La buona notizia è che, con le informazioni giuste e piccoli cambiamenti quotidiani, l’acne sul mento può essere tenuta sotto controllo e, in alcuni casi, perfino prevenuta.
Capire perché compaiono i brufoli sul mento, specialmente più avanti con l’età, può aiutarti a trovare il modo di ritrovare una pelle più sana e pulita.
Ormoni: la causa principale
Questa è una delle ragioni più comuni dell’acne sul mento negli adulti. A differenza dei brufoli sulla fronte o sulle guance, quelli sul mento e lungo la mascella sono strettamente collegati agli ormoni. Questi ormoni possono aumentare la produzione di sebo, favorendo così la comparsa dell’acne.
Nelle donne, l’acne sul mento è spesso legata a:
- Menopausa o periodo che la precede
- Terapia ormonale sostitutiva
- Inizio o sospensione della pillola anticoncezionale
- Cicli irregolari o condizioni come la sindrome dell’ovaio policistico
Anche gli uomini attraversano cambiamenti ormonali con l’età. Questi cambiamenti possono spingere la pelle a produrre più sebo, ostruendo i pori e causando brufoli, soprattutto sul mento.
Se le eruzioni seguono uno schema preciso, per esempio ogni mese o durante grandi cambiamenti del corpo, di solito significa che dipendono da cause interne e non solo dalla skincare.
Stress e acne
Anche più avanti negli anni, lo stress resta molto comune, che derivi da famiglia, soldi, salute o preoccupazioni quotidiane.
Quando sei stressato, il corpo rilascia un ormone chiamato cortisolo. Questo può aumentare la produzione di sebo, ostruire i pori e favorire la comparsa dell’acne, soprattutto sul mento e nella parte inferiore del viso.
Gestire lo stress con abitudini semplici — come esercizio leggero, meditazione, preghiera o tempo trascorso all’aperto — può aiutare a migliorare sia la pelle sia il benessere generale.
Alimentazione e brufoli sul mento
Quello che mangi può influire sulla pelle. Alcuni alimenti sono noti per favorire le eruzioni cutanee, in particolare nella zona del mento.
Tra i fattori scatenanti più comuni ci sono:
- Latticini, come latte, formaggi e gelato
- Cibi zuccherati, come dolci, caramelle e bibite
- Carboidrati raffinati, come pane bianco e pasta
- Alimenti che fanno salire rapidamente la glicemia
Negli adulti più maturi, limitare questi cibi aiuta anche a prevenire problemi di salute come diabete e malattie cardiache. Mangiare più frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali può contribuire a mantenere la pelle più pulita e il corpo più sano.
Abitudini skincare che peggiorano l’acne
Anche la routine quotidiana di cura della pelle conta. Alcuni errori comuni sono:
- Usare prodotti troppo aggressivi o troppo secchi
- Lavare il viso troppo spesso
- Andare a dormire truccati
- Toccare o schiacciare i brufoli
La pelle matura reagisce meglio a trattamenti delicati. È meglio usare un detergente leggero, una crema idratante leggera e non comedogena, e trattamenti anti-acne semplici quando servono.
Prodotti per capelli e barba
Prodotti per capelli come shampoo, balsamo e prodotti per lo styling a volte possono favorire l’acne sul mento. Possono contenere oli o ingredienti che finiscono sulla pelle e ostruiscono i pori.
Negli uomini, anche la barba può trattenere sebo e batteri, aumentando il rischio di sfoghi cutanei.
Per prevenirlo:
- Lava regolarmente la barba o i peli del viso
- Usa prodotti per capelli oil-free o non comedogeni
Oggetti che toccano il mento ogni giorno
Il mento entra in contatto con molte cose ogni giorno, come federe, telefoni e mani. Tutti questi oggetti possono trasferire sporco, sebo e batteri sulla pelle.
Alcune persone, inoltre, appoggiano spesso il mento sulle mani o passano molto tempo al telefono, e questo può peggiorare l’acne.
Abitudini semplici che aiutano:
- Cambiare la federa due volte a settimana
- Pulire il telefono ogni giorno
- Evitare di toccarsi troppo il viso
Quando i brufoli possono indicare altro
Avere qualche brufolo è normale. Ma se l’acne continua a tornare o è particolarmente intensa, potrebbe essere il segnale di un problema di salute più profondo.
Nelle donne, l’acne persistente sul mento è talvolta collegata a condizioni come la sindrome dell’ovaio policistico, che comporta uno squilibrio ormonale. Anche altri problemi legati agli ormoni possono causare acne.
Se i cambiamenti nella skincare e nello stile di vita non funzionano, è una buona idea consultare un medico per verificare eventuali cause più profonde.
Come trattare l’acne sul mento
Eliminare l’acne sul mento richiede tempo, ma questi passaggi possono aiutare:
- Detergi delicatamente – Usa un detergente delicato e senza profumo due volte al giorno
- Usa trattamenti anti-acne – Cerca ingredienti come acido salicilico o perossido di benzoile
- Idrata la pelle – Anche la pelle grassa ha bisogno di idratazione; scegli prodotti che non ostruiscano i pori
- Non toccare i brufoli – Schiacciarli può peggiorare l’acne e lasciare cicatrici
- Controlla i prodotti che usi – Assicurati che trucco, crema solare e prodotti per capelli non siano comedogeni
- Mantieni uno stile di vita sano – Mangia bene, gestisci lo stress e dormi a sufficienza
Se tutto questo non basta, un dermatologo può prescrivere trattamenti più forti o altre terapie.
Una pelle pulita è ancora possibile
L’acne sul mento può essere frustrante, soprattutto se pensavi che fosse un problema esclusivo dell’adolescenza. Eppure, avere una pelle più pulita è ancora possibile.
Con cure delicate, abitudini quotidiane migliori e l’aiuto di un professionista quando necessario, puoi migliorare l’aspetto della pelle. L’acne può comparire a qualsiasi età, ma con pazienza e costanza puoi sentirti di nuovo più sicuro e a tuo agio nella tua pelle.
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