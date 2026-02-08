Questo è l’elettrodomestico di casa tua che raddoppia la bolletta della luce

Se la tua bolletta elettrica aumenta lentamente mese dopo mese, il colpevole potrebbe essere nascosto in bella vista. Non è il caricabatterie del telefono, né la TV, né tantomeno il frigorifero. In molte case, l’unico elettrodomestico che fa lievitare silenziosamente i costi energetici è l’asciugatrice elettrica.
Per quanto possa sembrare sorprendente, un’asciugatrice elettrica può consumare in pochi minuti la stessa quantità di elettricità che altri elettrodomestici usano in ore.
Perché l’asciugatrice elettrica consuma così tanta energia
Il motivo principale è semplice: il calore.
Le asciugatrici elettriche utilizzano potenti resistenze per riscaldare rapidamente l’aria e mantenerla calda abbastanza a lungo da far evaporare l’umidità dai vestiti. Questo processo richiede una quantità enorme di energia.
In media, un’asciugatrice elettrica consuma tra 2.000 e 5.000 watt all’ora. Per fare un confronto:
-
Un frigorifero moderno usa circa 150–300 watt
-
Un computer portatile usa 50–100 watt
-
Una TV LED usa 60–150 watt
-
Anche una lavatrice (senza riscaldare l’acqua) consuma molta meno energia
Questo significa che 10 minuti di asciugatrice possono equivalere a diverse ore di consumo di elettrodomestici più piccoli.
Come l’asciugatrice fa aumentare la bolletta senza che tu te ne accorga
Molte persone sottovalutano quanto spesso usano l’asciugatrice. Un singolo carico può sembrare poco costoso, ma i numeri si accumulano rapidamente:
-
5 carichi a settimana
-
20 carichi al mese
-
40–60 minuti per carico
Questo può tradursi facilmente in decine di kilowattora al mese, soprattutto se si asciugano capi pesanti come asciugamani, coperte o jeans. Nelle famiglie numerose, l’uso quotidiano dell’asciugatrice può raddoppiare la bolletta elettrica senza che nessuno se ne accorga.
Fattori nascosti che peggiorano la situazione
Alcune abitudini comuni rendono l’asciugatrice ancora più costosa da usare:
-
Sovraccaricare il cestello: costringe l’asciugatrice a funzionare più a lungo
-
Filtro della lanugine intasato: riduce il flusso d’aria e l’efficienza
-
Modelli vecchi o poco efficienti: consumano molta più energia
-
Impostazioni ad alta temperatura: consumano molto più delle modalità basse o eco
-
Condotti di ventilazione lunghi: trattengono calore e umidità, allungando i tempi di asciugatura
Ogni minuto in più di funzionamento si traduce direttamente in un maggiore consumo di elettricità.
Asciugatrici elettriche vs. a gas
Le asciugatrici elettriche sono particolarmente costose rispetto a quelle a gas. Anche se le asciugatrici a gas usano comunque elettricità per far girare il cestello e alimentare i comandi, il calore proviene dal gas naturale, che di solito costa meno dell’elettricità. Le case dotate solo di asciugatrici elettriche spesso registrano bollette molto più alte, soprattutto nei mesi freddi, quando i carichi di bucato aumentano.
Come ridurre subito i costi dell’asciugatrice
La buona notizia è che non serve rinunciare ai vestiti puliti per risparmiare. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza:
-
Asciuga all’aria quando possibile
Anche stendere i panni in casa o all’aperto una o due volte a settimana riduce drasticamente l’uso dell’asciugatrice.
-
Pulisci il filtro della lanugine a ogni carico
Questo da solo può migliorare l’efficienza fino al 30%.
-
Usa temperature più basse
I tessuti moderni non hanno bisogno di calore estremo per asciugarsi bene.
-
Asciuga insieme tessuti simili
Mescolare asciugamani pesanti con magliette leggere allunga inutilmente i cicli.
-
Passa a un’asciugatrice a pompa di calore
Consumano fino al 50% in meno di energia rispetto alle asciugatrici elettriche tradizionali.
L’elettrodomestico che quasi tutti ignorano
A differenza di frigoriferi o condizionatori, le asciugatrici non funzionano continuamente — ed è per questo che raramente vengono sospettate. Ma quando entrano in funzione, consumano enormi picchi di elettricità, spesso durante le fasce orarie più costose.
Se la tua bolletta della luce ti sembra ingiustificatamente alta, osserva attentamente le tue abitudini di lavanderia. Quell’elettrodomestico “innocuo” in un angolo di casa potrebbe essere il motivo per cui i costi energetici stanno salendo alle stelle.
A volte, il modo più rapido per abbassare la bolletta non è usare meno elettricità ovunque — ma usare con più intelligenza un solo elettrodomestico molto potente.
