Questo semplice problema di matematica continua a mandare in tilt le persone





RISOLVILO SENZA CALCOLATRICE 🤯





Questo problema “semplice” continua a ingannare migliaia di persone online perché il cervello di quasi tutti fa esattamente lo stesso errore. Prova a risolverlo solo mentalmente — niente calcolatrice 👇

Hai: 1000 + 40 + 1000 + 30 + 1000 + 20 + 1000 + 10

Qual è il risultato? 👀

La maggior parte delle persone dice immediatamente 5.000… Ma è SBAGLIATO.

La risposta corretta è: ✅ 4.100

Ecco perché le persone vengono ingannate: il cervello inizia a riconoscere il pattern ripetuto di “+1000” e inconsciamente salta avanti prima di aver elaborato completamente i numeri più piccoli. Quando arrivi a 4.090 e aggiungi 10, molte persone “arrotondano” mentalmente a 5.000 senza rendersene conto.

La matematica corretta è:

1000 + 40 = 1.040

1000 = 2.040

30 = 2.070

1000 = 3.070

20 = 3.090

1000 = 4.090

10 = 4.100 ✅

L’hai indovinato al primo tentativo? 😅

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