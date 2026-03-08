Referendum giustizia, il No avanti pure con alta affluenza stando agli ultimi sondaggi





Mancano poco più di quindici giorni al referendum sulla riforma della giustizia e un nuovo sondaggio condotto da YouTrend per SkyTg24 offre uno spaccato aggiornato delle intenzioni di voto degli italiani. I dati mostrano che il fronte del No appare in una posizione di vantaggio rispetto al Sì, con una distanza che sembra consolidarsi man mano che ci si avvicina alla data del voto.





Secondo le stime, se si recasse alle urne il 57,3% degli aventi diritto – includendo sia coloro che dichiarano di voler votare “sicuramente” sia chi si dice “probabilmente” intenzionato a farlo – il No otterrebbe il 51,4% dei consensi, contro il 48,6% del Sì. Tuttavia, in caso di una partecipazione inferiore, il divario tra le due opzioni si amplierebbe ulteriormente: il No arriverebbe al 54,1%, confermando una tendenza già emersa nelle settimane precedenti.

Questi numeri sottolineano come la riforma proposta dal ministro Carlo Nordio stia incontrando una crescente opposizione. La partecipazione al referendum sarà quindi un fattore determinante per l’esito finale.

L’orientamento degli elettori riflette una divisione netta e fortemente legata alle appartenenze politiche. Il sondaggio rivela che oltre il 93% degli elettori di centrodestra sarebbe propenso a votare Sì. Tra questi, i sostenitori di Fratelli d’Italia si distinguono per un consenso quasi unanime, con punte che raggiungono il 98%. Percentuali leggermente inferiori, ma comunque significative, si registrano tra gli elettori della Lega e di Forza Italia, dove l’appoggio alla riforma oscilla tra l’81% e l’83%.

Sul fronte opposto, l’area del “campo largo” si schiera in modo compatto contro la riforma. Il No raccoglie infatti il 93% dei consensi tra gli elettori di questa area politica. Una posizione simile emerge anche tra i centristi: circa sette elettori su dieci si dichiarano contrari alla proposta del ministro Nordio, anche se esistono differenze significative tra i vari partiti. I sostenitori di Azione sembrano più inclini a votare Sì, mentre quelli di Italia Viva e +Europa mostrano una maggiore propensione verso il No.

Le differenze nelle intenzioni di voto emergono anche analizzando i dati demografici. I giovani tra i 18 e i 34 anni si dimostrano particolarmente critici nei confronti della riforma. In uno scenario di alta affluenza alle urne, il 60% di loro voterebbe No, percentuale che sale al 62% in caso di bassa partecipazione. Questo dato evidenzia una forte polarizzazione generazionale: i cittadini più giovani sembrano meno favorevoli ai cambiamenti proposti, probabilmente influenzati da fattori culturali e politici.

Un dato interessante riguarda anche gli elettori con più di 55 anni. Tradizionalmente considerati più conservatori e meno propensi a opporsi a nuove normative legislative, in questo caso si schierano in maggioranza contro la riforma, seppur con un margine ristretto. Il No raggiunge infatti il 52% in questa fascia d’età, suggerendo un possibile cambiamento nelle tendenze di voto e un maggiore interesse verso le questioni legate alla giustizia.

Un altro elemento che potrebbe influenzare significativamente l’esito del referendum è rappresentato dalle differenze territoriali nella partecipazione al voto. Stando ai dati raccolti da YouTrend, l’affluenza stimata varia notevolmente tra Nord e Sud del Paese. Nelle regioni settentrionali si prevede una partecipazione intorno al 66%, segno di un elettorato generalmente più attivo e coinvolto nelle dinamiche politiche locali. Al contrario, nel Sud la partecipazione stimata è sensibilmente più bassa, attestandosi al 47%. Questo divario potrebbe avere un peso determinante sull’esito finale, considerando anche le diverse inclinazioni politiche delle varie aree geografiche.



