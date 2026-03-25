Referendum, Iacchetti ironizza e finge di piangere: “Mi spiace per Bocchino, diceva avrebbe vinto il sì”





Il recente referendum sulla giustizia, che ha visto prevalere il No, ha offerto al comico Enzo Iacchetti l’occasione per prendere bonariamente in giro Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia. Quest’ultimo, infatti, aveva previsto con sicurezza una vittoria del Sì con un margine di circa dieci punti percentuali, una previsione che si è rivelata totalmente errata alla luce dei risultati definitivi.





Bocchino e la previsione smentita dai fatti

Italo Bocchino, sostenendo che le forze politiche schierate a favore della riforma rappresentassero ancora la maggioranza del Paese, aveva ipotizzato un netto successo del Sì al referendum. Tuttavia, gli esiti delle urne hanno raccontato una storia ben diversa: il No ha ottenuto una vittoria netta, smentendo le aspettative di molti, compreso lo stesso giornalista.

In seguito alla pubblicazione dei risultati, Bocchino ha ammesso pubblicamente l’errore in un video condiviso sui social. Pur riconoscendo di aver interpretato correttamente i dati relativi all’affluenza alle urne, ha ammesso di aver sbagliato completamente la previsione sul risultato finale.

“L’affluenza l’avevo letta giusta”, ha dichiarato Bocchino, cercando di giustificare la sua analisi errata. Tuttavia, il clamoroso errore non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione di molti, tra cui Enzo Iacchetti, che ha colto l’occasione per commentare l’accaduto con la sua consueta ironia.*

La satira di Enzo Iacchetti: un fazzoletto e una risata

In un video pubblicato sui suoi canali social, Enzo Iacchetti ha scherzato sulla previsione errata di Italo Bocchino, rendendo il tutto ancora più divertente con una scenetta ironica. Nel video, il comico si mostra con un fazzoletto in mano, fingendo di piangere per poi scoppiare a ridere.

“Lo so che dovrei essere felice perché ha vinto il No, ma mi dispiace tanto per Bocchino… aveva detto che vinceva il Sì con il 10% in più… che figura di me**”,* ha esclamato Iacchetti, sottolineando con sarcasmo il ribaltamento delle previsioni fatte dal direttore editoriale.

La clip, diventata rapidamente virale sui social, ha scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti: c’è chi ha apprezzato l’umorismo del comico e chi lo ha invece criticato per aver calcato troppo la mano su un errore di valutazione.

Un nuovo ruolo per Enzo Iacchetti nel dibattito pubblico

Il video di Enzo Iacchetti non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un percorso che lo vede sempre più coinvolto nel dibattito pubblico e politico italiano. Negli ultimi mesi, infatti, il conduttore e comico ha fatto parlare di sé anche per alcune prese di posizione esplicite e interventi accesi su temi di attualità.

Un momento significativo del suo recente impegno politico è stato il confronto durante una puntata del programma È sempre CartaBianca, in cui si è scontrato con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. In quell’occasione, i due hanno discusso animatamente del conflitto in Medio Oriente e delle sue conseguenze sulla popolazione palestinese. Questo episodio sembra aver segnato una svolta nella carriera pubblica di Iacchetti, che da allora è diventato una voce sempre più ascoltata e seguita anche al di fuori del mondo dell’intrattenimento.

Reazioni dal mondo politico e dello spettacolo

L’esito del referendum e le sue conseguenze non hanno mancato di suscitare commenti anche da parte di altre personalità pubbliche. Lo showman Fiorello, ad esempio, ha ironizzato a sua volta sulla situazione politica post-voto. “Meloni si è scusata per la sconfitta, Schlein per la vittoria. Non è abituata”, ha dichiarato con il suo tipico stile pungente.

Nonostante le polemiche e i toni accesi che spesso caratterizzano il dibattito pubblico in Italia, episodi come quello tra Iacchetti e Bocchino dimostrano come l’ironia possa ancora trovare spazio nelle discussioni politiche, offrendo uno spunto per riflettere – anche con leggerezza – su temi importanti per il Paese.



