Reggio Emilia, risorsa si spoglia e devasta le auto in strada: parabrezza distrutti





Un episodio di disturbo pubblico si è verificato oggi a Reggio Emilia, dove un individuo si è spogliato in pieno giorno, dando vita a una scena di caos. L’uomo, completamente nudo, ha iniziato a correre in strada, ignorando la presenza di veicoli in transito. Ha inoltre tentato di salire sulle auto e si è persino disteso su di esse, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine.





L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 25 marzo, intorno alle 13:30, nella zona ospedaliera tra via dei Mille e viale Umberto I. I numerosi passanti, sia pedoni che automobilisti, presenti in zona in quel momento, hanno manifestato comprensibile sorpresa e incredulità nel trovarsi improvvisamente di fronte all’uomo completamente nudo e scalzo, che si muoveva tra il ciglio della strada e la carreggiata.

Reggio Emilia, uno straniero💩🔥🖕 completamente nudo ha seminato il panico lungo la circonvallazione, salendo sulle auto e bloccando gli automobilisti. pic.twitter.com/jTzUHHIHvB — Carlo Gallo (Karl Fash✋️🇮🇹🖤) (@Karl_Fasc) March 25, 2026

Inizialmente, alcuni individui hanno ipotizzato la presenza di uno scherzo; tuttavia, la situazione si è rivelata reale, come attestato da filmati e fotografie acquisiti da passanti. Nei video, si osserva un giovane di corporatura snella che, a un certo punto, ignorando i rischi per la propria incolumità e quella altrui, sale improvvisamente sui veicoli in transito che rallentano e si fermano a causa della sua presenza.

Numerosi passanti, colti da timore, si sono allontanati dalla zona, preoccupati per la propria sicurezza, mentre alcune autovetture hanno tentato di evitarlo prima che l’individuo le prendesse di mira. In un caso specifico, l’uomo si è disteso completamente sul tetto di un’autovettura ferma in strada, nel bel mezzo del traffico. Sono state riportate diverse autovetture danneggiate.

L’episodio si è protratto per diversi minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine, che hanno infine provveduto a bloccare e fermare l’individuo. Sul luogo dell’accaduto erano presenti anche i servizi di emergenza medica con un’ambulanza, a cui l’uomo è stato successivamente affidato per il trasporto in ospedale e l’assistenza medica necessaria.



