Renzi travolto dalle critiche per la scenetta con la sigaretta accesa in “solidarietà” agli iraniani





Matteo Renzi si è recato di fronte all’ambasciata iraniana a Roma e ha acceso una sigaretta come forma di protesta contro il regime di Khamenei. Insieme a lui, Maria Elena Boschi, il gesto simbolico intende esprimere solidarietà ai manifestanti di Teheran che bruciano le immagini dell’ayatollah con le sigarette.





(ANSA) – Si è tenuta di fronte all’ambasciata iraniana di Roma una manifestazione di Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, a sostegno degli iraniani che si oppongono al regime. “L’immagine della giovane iraniana in Canada che fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell’Ayatollah Khamenei ha avuto ampia diffusione internazionale. Abbiamo voluto replicare questo gesto per ribadire il nostro sostegno agli iraniani impegnati nella lotta per la libertà”, si legge in una nota di Italia Viva.

L’ex Presidente del Consiglio appare come un adolescente inesperto che fuma di nascosto. (VIDEO)

L’immagine della ragazza iraniana che fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell’Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. Oggi l’attenzione sull’Iran è scesa ma in queste ore migliaia di ragazzi vengono impiccati nel silenzio del mondo. Abbiamo voluto replicare… pic.twitter.com/JvjuwDb7PF — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 20, 2026



