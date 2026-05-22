Riesci a trovare i 4 oggetti nascosti in questo rompicapo virale ultra-difficile?

Se ami le illusioni ottiche e i giochi con oggetti nascosti, probabilmente ne hai già visti tantissimi sui social. Molti iniziano in modo divertente, ma diciamolo: spesso sono troppo facili da risolvere.





Dopo che molti utenti si sono lamentati del fatto che la versione originale di questo puzzle ambientato in camera da letto fosse una passeggiata, è stata creata un’edizione aggiornata e molto più difficile.

La premessa resta la stessa: una divertente illustrazione in stile cartoon di una situazione notturna decisamente familiare, accompagnata dalla sfida in grassetto: “Scommetto che non riesci a trovare il quarto oggetto.”

Ma questa volta il livello di mimetizzazione è altissimo.

Le tue capacità di osservazione sono abbastanza affilate da individuare tutti e quattro gli oggetti in questa nuova versione?

Scopriamolo.

La scena familiare con un dettaglio nascosto

Prima di iniziare la caccia, osserviamo la scena comica.

Vediamo una coppia a letto, alle prese con un classico dilemma matrimoniale. A sinistra, il marito dorme come un sasso, russa rumorosamente con la bocca spalancata e un filo di bava che gli scende dal mento.

A destra, la povera moglie è completamente sveglia, con gli occhi arrossati e spalancati per la mancanza di sonno, mentre stringe la coperta verde in preda alla frustrazione.

L’umorismo della scena è immediato, ma la vera magia sta nel modo in cui l’artista ha ridisegnato i nascondigli.

Gli oggetti non sono semplicemente sparsi a caso nella stanza: sono stati intrecciati con astuzia nei tratti dei personaggi e nell’ambiente più vicino, diventando incredibilmente difficili da distinguere.

Gli oggetti da trovare

La tua lista comprende quattro oggetti comuni, mostrati nel pannello laterale destro:

una graffetta

un righello di legno

una foglia verde

un cucchiaio d’argento

Nella versione precedente, questi oggetti risaltavano grazie a colori contrastanti o contorni evidenti.

In questa versione aggiornata, invece, l’artista ha usato texture simili, forme ripetute e posizionamenti intelligenti per ingannare il cervello.

Indizi per chi è in difficoltà

Se stai fissando lo schermo da qualche minuto e inizi a vedere tutto sfocato, non arrenderti ancora.

Ecco alcuni indizi da esperti per guidarti nella ricerca:

Indizio per la foglia: dimentica mobili e pavimento. La foglia è finita addosso a uno dei personaggi, precisamente quello che fa più rumore.

Indizio per il cucchiaio: questo è un capolavoro di mimetizzazione. Riprende consistenza e colore di una caratteristica fisica di un personaggio. Osserva bene la moglie.

Indizio per il righello: potrebbe esserci un falso indizio vicino al materasso, ma il vero righello nascosto si trova dove lo terrebbe qualcuno che ama leggere.

Indizio per la graffetta: cerca una sottile linea grigia che imita perfettamente cuciture o pieghe dei tessuti nella stanza.

La soluzione ufficiale

Pronto a controllare le risposte o semplicemente a toglierti il dubbio?

Ecco dove sono nascosti i quattro oggetti in questa versione ultra-difficile:

La foglia: con un tocco esilarante, la foglia verde spunta proprio dalla bocca aperta dell’uomo addormentato, parzialmente coperta dalla sua bava bianca.

Il cucchiaio: il cucchiaio d’argento è completamente integrato nei capelli castani ondulati della donna, quasi come fosse un fermaglio o una ciocca arricciata.

Il righello: guarda in alto, sulla mensola della testiera in legno. Tra i due libri blu, un piccolo righello giallo si camuffa da dorso di libro o divisorio.

La graffetta: il contorno appena visibile della graffetta si trova tra le pieghe della coperta verde, sul lato destro, proprio accanto al braccio della donna.

Quanto tempo ti ci è voluto per trovarli tutti e quattro?

Questa versione aggiornata dimostra che basta un po’ di creatività nel nascondere gli oggetti per trasformare un semplice cartoon in una sfida capace di mandare in tilt la mente.

Condividilo con i tuoi amici e scopri se riescono a battere il tuo tempo!