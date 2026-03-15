Rimane chiusa fuori casa e prova a rientrare dalla finestra: Anxhela precipita e muore a 20 anni





Tragedia a Piacenza, dove una giovane donna di soli 20 anni, Anxhela Byku, di origini albanesi, ha perso la vita in seguito a una caduta accidentale dal balcone della sua abitazione. L’incidente è avvenuto martedì 10 marzo in una palazzina situata in via Beverora, dove la ragazza viveva insieme al marito, suo connazionale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero immediato in terapia intensiva, la giovane è deceduta giovedì 12 marzo presso l’ospedale della città emiliana.





Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, coordinati dal pubblico ministero Emanuela Podda, la tragedia sarebbe avvenuta mentre Anxhela Byku cercava di rientrare nel suo appartamento, dopo essere rimasta chiusa fuori. La giovane avrebbe tentato di accedere da una finestra percorrendo il poggiolo esterno, ma avrebbe perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa dieci metri nel cortile condominiale.

A dare l’allarme è stato il marito della vittima, che ha trovato la giovane riversa a terra nel cortile. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri, ma le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso con un’ambulanza della Croce Rossa, è stata ricoverata in terapia intensiva, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita. Tuttavia, il grave trauma cranico riportato nella caduta si è rivelato fatale e Anxhela Byku si è spenta due giorni dopo.

Le indagini sono state avviate immediatamente dai Carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza, che stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento, gli inquirenti escludono il coinvolgimento di terze persone e propendono per l’ipotesi di un tragico incidente domestico. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la porta dell’appartamento era chiusa dall’interno e il forno in cucina risultava ancora acceso al momento dell’accaduto. Questo dettaglio ha portato gli investigatori a ipotizzare che la giovane fosse intenta a cucinare quando è uscita dall’abitazione dimenticando le chiavi all’interno.

Nonostante l’ipotesi dell’incidente sembri al momento prevalente, le autorità non escludono altre piste e continuano a indagare per escludere ogni altra possibilità. La Procura di Piacenza potrebbe decidere nei prossimi giorni di disporre un’autopsia sul corpo della ragazza per ottenere ulteriori elementi utili a chiarire le cause della caduta.

Il drammatico episodio ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando amici e familiari della vittima sotto shock. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto riguardo ai funerali della giovane, mentre le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto.

La vicenda di Anxhela Byku si aggiunge purtroppo alla lista di incidenti domestici che ogni anno mietono vittime in Italia. Questa tragedia rappresenta un monito sulla necessità di prestare sempre la massima attenzione alla sicurezza nelle abitazioni e nei loro dintorni.



