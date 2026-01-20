Rimproverano il figlio al ristorante a Mirandola: genitori presi a calci e pugni, quattro denunciati





Lo scorso novembre, all’interno di un ristorante di Mirandola, in provincia di Reggio Emilia, una coppia con un bambino di due anni è stata vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di persone. La vicenda è emersa solo nelle ultime ore grazie alle comunicazioni delle autorità locali.





Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato del commissariato di Mirandola, l’incidente è avvenuto durante un pranzo in cui il bambino ha iniziato a muoversi e a parlare a voce alta, disturbando il normale svolgimento del pasto. Per cercare di contenerlo, i genitori hanno adottato un tono severo, rimanendo comunque nel contesto di una normale educazione.

Tuttavia, il comportamento dei genitori non è stato ben accolto da un gruppo di quattro persone sedute al tavolo vicino, composto da tre cittadini argentini e un italiano. Secondo la ricostruzione della polizia, senza alcun confronto verbale preventivo, il gruppo ha reagito in modo violento, colpendo entrambi i genitori con calci e pugni, creando confusione e panico all’interno del ristorante.

Il padre è stato spinto a terra, riportando diverse contusioni, mentre la madre è stata colpita nel tentativo di proteggere il figlio. Fortunatamente, il bambino non ha subito danni fisici, ma il trauma e lo spavento sono stati evidenti. Altri clienti del ristorante e il proprietario hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. Una volante della polizia di Mirandola è arrivata sul posto in pochi minuti, interrompendo l’aggressione e riportando la calma.

Dopo l’intervento, gli agenti hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze dai presenti e analizzando le immagini della videosorveglianza del locale. La collaborazione della polizia locale è stata cruciale per identificare i quattro aggressori. Le autorità hanno proceduto con le denunce, ipotizzando il reato di lesioni personali in concorso, e stanno anche valutando eventuali misure di prevenzione nei confronti degli aggressori.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sul rispetto reciproco tra clienti. La comunità di Mirandola si è dimostrata solidale nei confronti della coppia aggredita, esprimendo preoccupazione per la violenza che può manifestarsi anche in situazioni apparentemente tranquille come una cena al ristorante.

La polizia ha invitato i cittadini a segnalare comportamenti violenti e a mantenere un clima di rispetto e tolleranza. La sicurezza nei locali pubblici è un tema di crescente importanza, e questo incidente mette in evidenza la necessità di un dialogo aperto e costruttivo tra le persone, per prevenire conflitti e garantire un ambiente sereno per tutti.

L’episodio di Mirandola è un triste promemoria di come le tensioni possano facilmente sfociare in violenza, anche in contesti quotidiani. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini, affinché eventi di questo tipo non si ripetano in futuro.



