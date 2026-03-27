Risorsa oltre la linea gialla al binario: arriva il treno e gli trancia di netto tutte e due le gambe





Un grave incidente si è verificato presso la stazione centrale di Reggio Emilia, coinvolgendo un uomo di 30 anni di origine nordafricana. Il soggetto, mentre si trovava sul binario 4 in attesa di un treno a bordo di un monopattino, si è sporto eccessivamente oltre la linea gialla di sicurezza. A seguito del passaggio di un treno in transito ad alta velocità, è stato trascinato sui binari e investito.





Il paziente è stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni critiche all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Pur essendo cosciente al momento del trasporto in ambulanza, si è reso necessario procedere all’amputazione di entrambe le gambe.

L’incidente ha causato un prolungato blocco del traffico ferroviario sulla linea, con interruzioni superiori all’ora.



