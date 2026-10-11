Rosanna Lambertucci marito: l’amore ritrovato a 77 anni





Il racconto di un nuovo inizio, la vita privata e il legame con Mario Di Cosmo





Un matrimonio che somiglia a un ritorno alla vita, celebrato in età matura con discrezione e gioia: il 7 luglio 2023 Rosanna Lambertucci ha sposato l’imprenditore Mario Di Cosmo, un legame che racconta più di ogni parola la speranza, la complicità e la felicità ritrovata.

Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo: un’unione tardiva e autentica

Rosanna Lambertucci, nata a Roma il 30 novembre 1945, ha avuto un passato sentimentale importante insieme al dirigente Rai Alberto Amodei, col quale si è sposata nel 1965. Dal loro matrimonio è nata la figlia Angelica, giornalista; Amodei è morto nel 2014 ([it.wikipedia.org]). Dopo anni di vita condivisa con Di Cosmo, nel luglio 2023 la conduttrice ha finalmente pronunciato il sì.

Il matrimonio, celebrato quando lei aveva 77 anni, ha avuto risonanza per il suo significato profondo: un amore coltivato con cura, arrivato dopo una vita intensa sul piccolo schermo e una serie di perdite atroci, tra cui diverse gravidanze interrotte e la morte di una figlia neonata ([cinquantamila.it]). È un messaggio di vitalità, resilienza e capacità di rinascita, che ha emozionato il pubblico.

Una vita tra tv, salubrità e rinnovato affetto

Rosanna Lambertucci ha dedicato quarant’anni – dagli anni ottanta a oggi – a programmi che parlavano di salute, benessere e nutrizione. È l’autrice e volto di successo di «Più sani e più belli» (1981‑1997), e ha proseguito con rubriche in Rai come «Domenica In… Salute», fino al pomeriggio di Rai1 dove è oggi ospite fissa di “Bar centrale”. La sua carriera si intreccia con la divulgazione scientifica e una presenza costante anche sui social e magazine di settore ([it.wikipedia.org]).

Nel frattempo, la relazione con Mario Di Cosmo — più giovane di circa quindici anni — nata nel 2015, si è trasformata in un legame solido. Nel giorno del matrimonio ha raccontato la sua emozione: all’inizio aveva timore della critica, ma è stata accolta da un’ondata d’affetto, specialmente da tante donne che, come lei, si sono innamorate “più tardi” nella vita ([huffingtonpost.it]).

Tra dolore e serenità: una vita segnata da fragilità e speranza

Il percorso sentimentale di Rosanna Lambertucci è segnato da dolore e rinascita. Ha perso sei figli – tra aborti spontanei e la morte prematura di una figlia – esperienze che l’hanno segnata profondamente e che lei ha raccontato con grande sincerità in interviste recenti ([cinquantamila.it]). Pur gravata da un passato doloroso, ha continuato a guardare avanti, dedicandosi con passione al suo lavoro e alle persone che la seguono.

Il secondo matrimonio, nel 1965 con Amodei, si è concluso dopo la separazione nel 1988 (o divorzio), ma, nonostante la rottura, Lambertucci ha prestato cura a lui quando fu colpito da emorragia cerebrale nel 2012 ([dilei.it]). Nel frattempo, il terzo incontro, quello con Di Cosmo, ha rappresentato una nuova alba: un amore che non nega il passato doloroso, ma lo integra con nuova pace.

Con Mario Di Cosmo, Rosanna ha condiviso anche momenti professionali: lui l’ha affiancata in alcune trasmissioni, simbolo di una complicità che unisce vita privata e lavoro ([it.wikipedia.org]).

Identità, età e un amore che parla di rinascita

Oggi, prossima agli 81 anni, Rosanna Lambertucci continua a essere un punto di riferimento televisivo e social per il pubblico italiano: la sua presenza rassicura, ispira e sensibilizza. Una donna che ha conosciuto il dolore, l’ha affrontato e oggi celebra un nuovo capitolo con serenità e amore autentico.

Il matrimonio a 77 anni con Mario Di Cosmo non è solo una data sul calendario, ma un simbolo potente: l’amore, la cura di sé, la possibilità di rinnovarsi, a qualsiasi età.

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