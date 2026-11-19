



Il deputato di Futuro Nazionale collega gli attacchi alle parole pronunciate alla Camera. La seduta si svolgeva durante l’esame del disegno di legge sull’antisemitismo.





Rossano Sasso afferma di aver ricevuto insulti e minacce dopo il suo intervento alla Camera su Giovanni Gentile. In un messaggio pubblicato il 18 novembre, il deputato di Futuro Nazionale ha attribuito parte degli attacchi all’eurodeputata Ilaria Salis e ai suoi sostenitori. La ricostruzione è quella fornita da Sasso: il materiale disponibile non documenta direttamente le minacce né riporta una Dichiarazione di Salis. Nel post, il parlamentare sostiene che gli insulti non lo intimoriscono e critica l’uso della violenza verbale contro gli avversari politici.

Il 17 novembre, durante la fase conclusiva dell’esame alla Camera, i deputati votarono il disegno di legge contro l’antisemitismo, che venne approvato. ANSA segnala che la discussione, già accompagnata da tensioni su altri temi, si accese anche dopo l’intervento di Rossano Sasso. Il parlamentare parlò di Giovanni Gentile, filosofo e ministro dell’Istruzione, descrivendolo come il maggiore ministro della storia. Rivolse inoltre parole di condanna ai componenti del commando gappista che uccise Gentile, chiamandoli «vigliacchi» e «assassini».

La presa di posizione provocò la reazione di Gianni Cuperlo, deputato del Partito Democratico, che criticò con durezza l’intervento pronunciato in Aula. ANSA riferisce che Cuperlo definì vergognose le parole ascoltate e rivolse ai presenti un invito a tacere, accompagnato da un richiamo ai fascisti. Il confronto fra i Due parlamentari avvenne quindi nel corso dell’esame finale del provvedimento, in una seduta segnata da più momenti di tensione e terminata con il voto favorevole della Camera il 17 novembre.

Nel suo messaggio, Sasso spiega di aver difeso la memoria del filosofo e ministro dell’Istruzione e di aver criticato i partigiani comunisti responsabili della sua uccisione. Collega l’assassinio al discorso di Gentile sulla pacificazione nazionale, senza indicare nel post la data di quel discorso. Il deputato scrive inoltre che Gentile fu ucciso a settant’anni. La fonte principale presenta queste valutazioni come parole di Sasso, non come una ricostruzione indipendente degli eventi storici. Il riferimento alle minacce resta ugualmente una sua denuncia, da attribuire al parlamentare.

La Camera ha concluso l’esame del disegno di legge che recepisce la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance. ANSA segnala che l’assemblea ha dato il via libera con 147 voti favorevoli, trasformando il provvedimento in legge. La norma include azioni preventive e attività di monitoraggio, ma non configura nuovi reati. Durante il dibattito, le forze di opposizione avevano chiesto di ricorrere alla Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo; le modifiche sono state bocciate. L’approvazione è giunta al termine di discussioni, anche all’esterno dell’Aula.

La registrazione della seduta parlamentare disponibile presso Radio Radicale ricostruisce l’ordine degli interventi durante l’esame del provvedimento. Rossano Sasso compare nella trascrizione sia nelle fasi dedicate agli emendamenti sia nelle dichiarazioni di voto finale. Gianni Cuperlo è indicato tra i partecipanti all’esame dell’emendamento 1.1, insieme ad altri deputati. Il resoconto registra poi la votazione conclusiva, con l’approvazione della proposta da parte della Camera. La documentazione consente di verificare il quadro e la successione dei lavori, non le intimidazioni descritte da Sasso. Il post su X è datato 18 novembre, ma la registrazione non conferma le accuse rivolte a Ilaria Salis.

Il caso riguarda dunque Due piani distinti: le parole pronunciate da Sasso durante il dibattito e la sua successiva denuncia di attacchi personali. Per il primo, ANSA riferisce anche la reazione di Cuperlo e il contesto dell’esame parlamentare; per il secondo, il materiale disponibile registra soltanto la versione del deputato. Non è possibile stabilire da queste fonti chi abbia formulato le minacce, in quale forma siano arrivate o se Salis abbia risposto. La distinzione è necessaria per riportare l’accusa senza trasformarla in un fatto accertato, né attribuire alla parlamentare parole non documentate.



