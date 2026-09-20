Sabrina Soussi scoppia a piangere pensando a Giovanni: “Mi manca, sognava un figlio con me e ora mi evita”





Sabrina Soussi sembra ancora non aver superato la fine della sua relazione con Giovanni Grazioso, ex fidanzato con il quale aveva partecipato a “Temptation Island”. Durante un’intervista a Verissimo, davanti a Silvia Toffanin, l’ex concorrente del docu-reality si è lasciata andare a un pianto sincero, rievocando la sua storia d’amore: “Mi manca, Giovanni per me era tutto”. Ha continuato dicendo: “Non ho una famiglia, sono sola e nella mia vita c’era solo lui. Rivedere i nostri momenti in televisione mi fa effetto perché lasciarsi è stato come un lutto, ma rispetto la sua decisione di non vedermi o parlarmi più. Se anche volessi parlargli, non posso: mi ha bloccato ovunque”.





Infatti, Sabrina non riesce più a contattare il suo ex compagno, che l’ha bloccata su WhatsApp e sui social media per evitare ulteriori interazioni dopo la conclusione della loro storia. Questo è ciò che Sabrina desiderava: un confronto privato, lontano dalle telecamere, per discutere del loro futuro. Tuttavia, Grazioso ha scelto di non intraprendere questo dialogo, e Sabrina ha deciso di rispettare la sua volontà, facendo un passo indietro. Quando Toffanin le ha chiesto cosa significassero le sue lacrime e se sarebbe disposta a tornare insieme a lui se si presentasse l’occasione, Soussi ha esitato. Alla fine, però, non ha chiuso completamente la porta: “Non so se ci tornerei insieme. Troppe cose sono accadute e dovremmo parlarne”.

La loro relazione era stata significativa, ma Sabrina riconosce di averla compromessa in gran parte a causa dei suoi errori. Prima del programma, Giovanni era molto coinvolto e non lo aveva mai nascosto, nonostante i dubbi su un eventuale tradimento, che Sabrina aveva chiarito in trasmissione. Oggi, cerca di minimizzare quel tradimento, descrivendolo come una semplice distrazione, ma all’epoca, di fronte alle telecamere, aveva ammesso la sua esistenza. Sabrina ha anche rivelato che Giovanni era così innamorato di lei da chiederle di diventare la madre dei suoi figli, proposta che lei non aveva accettato, poiché non si sentiva pronta, considerando l’instabilità lavorativa del compagno.

Anche la carriera professionale ha contribuito a separare i due. Sabrina ha più volte parlato del lavoro di Giovanni, venditore ambulante in Sicilia, come di qualcosa di poco rilevante, al punto da provare vergogna. Tuttavia, le cose sono cambiate: Giovanni, tornato a lavorare subito dopo la fine del programma, sta ottenendo un successo inaspettato e si sta preparando a mettersi in proprio. Sul fronte personale, però, ha le idee chiare e non intende tornare indietro: considera chiusa la sua storia con Sabrina e non desidera concederle alcuno spazio per un possibile perdono. Recentemente, ha anche ammesso di aver frequentato altre donne durante l’estate e di aver cominciato ad apprezzare la vita da single, alla quale aveva rinunciato dopo essersi innamorato della sua ex.

Visualizzazioni: 6



